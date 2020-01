Nils Hansson: Terry Allen sjunger så det verkar självupplevt

Så sent som 2016 gavs ”Lubbock (on everything)” ut ännu en gång, Terry Allens obestridliga mästerverk från 1979. Ett dubbelalbum fullt av individuella öden så distinkta att man vill tro att vart och ett har en specifik förlaga, även om de sjungs så att de verkar självupplevda.

Oavsett kön, ålder och andra biografiska data.

Redan då var han trettiofem och familjefar, med ett försök till konstkarriär i Kalifornien bakom sig. Det var ändå konstnär mer än musikant han blev, och diskografin rymmer såväl multimediaverk som ett samarbete med David Byrne i filmen ”True stories”.

Med glesa intervall kommer trots allt ett nytt album av riktiga låtar. Och när han sjuttiosex år gammal har samlat sig till ”Just like Moby Dick” (Paradise of Bachelors/Playground) påstås det vara en andlig släkting till just ”Lubbock (on everything)”.

Vilket är lättare att säga än att leda i bevis, även om också detta består av en spretig rad historier inkastade i samma korg. Fast än mer olikartade.

Från den mer eller mindre sanna historien om Harry Houdini, som efter sin tid som utbrytarkung avslöjade andliga lurendrejare på löpande band – i jakt på ett autentiskt medium som kunde sätta honom i kontakt med mamma. Till cirkusen som rullar in i en stad övertagen av vampyrer, där kidsen först skrattar åt clownerna och sen biter hål i deras halsar.

Albumtiteln är inte mer förankrad än att sista låten slutar med orden ”just like Moby Dick”, bara sådär.

Själv blir jag alldeles upplivad över att det ännu finns gamla countrytrubadurer som kan muttra i mungipan som om Guy Clark och Townes Van Zandt ännu levde, och ge intrycket av att vara mindre musikaliskt slipade än de är.

Med låttiteln ”Abandonitis” kan han därtill ha myntat den bästa termen hittills för den allmänmänskliga rädslan att bli lämnad, och jag grubblar mig sjuk på den svenska översättningen.

Övergivnit? Övergivnos? Terry Allen är nog bättre på det också.

