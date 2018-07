Nils Hansson väljer sina fem favoriter – vecka 27

Biofilm

”Teheran tabu”

Regi: Ali Soozandeh

Det är paradoxalt vackert; den särskilda tekniken med animation utifrån filmad grund ger en drömlikt dallrande kvalitet, där alla konturer tycks flytande. Men verkligheten är desto solkigare. I synnerhet för de iranska kvinnor som behöver ett jobb, en skilsmässa, en skolplats för sonen eller en ny mödomshinna. Där männens makt står i vägen, men det mesta är till salu. För pengar, sex eller en smula utpressning, i denna moraliskt bankrutta hederskultur där alla har opassande hemligheter. Och ändå pågår livet, trots allt.

”Teheran tabu” Foto: Little Dream Entertainment, Folkets bio

Dvd

”Bunch of kunst – a film about Sleaford Mods”

(Franz and Friends/Sound Pollution)

En dokumentär om två snubbar över fyrtio, från ett England långt från den glittriga nöjesindustrin, som har vuxit till en undergroundsensation genom den mest primitiva musik. Med två beståndsdelar: Andrew Fearns dumsimpla laptopbeats och Jason Williamsons maniskt mässade texter om livet bland förlorarna, någonstans i gränslandet mellan rap, punk och ståupp. Filmad under två års tid och underbart både lugn och lågmäld, trots alla pyttesmå inklipp av scenisk hyperintensitet.

Sleaford Mods Foto: imago stock

Serieroman

Reinhard Kleist

”Nick Cave – Mercy on me”

(Self Made Hero)

Vet man ingenting alls om Nick Cave kan det nog vara obegripligt mellan varven, vet man mer går det i stället att irritera sig på hur samma episod återkommer i nästa kapitel, fast i en annan vinkel. Eller hur verklighet suddas ihop med diktning, samtidigt som ingenting egentligen utmanar själva mytbildningen. Men på något sätt lyckas den tyske serietecknaren Reinhard Kleist fabulera ihop en utvecklingsroman som fångar Nick Caves motvilliga väsen nästan lika suggestivt som hans egen musik.

Humor

Scarfolk Council

(Internet)

Ny forskning visar att 100 procent av alla kriminella har varit barn, minska därför brottsligheten genom att minska på barnen. Och för den vars land inte omfattar FN:s mänskliga rättigheter finns nu möjligheten att delta i ett lotteri om rätten att bli erkänd som en människa. Dessa och andra budskap kommer i form av informativa, anakronistiska och obehagliga affischer från Scarfolk, en nordengelsk stad fast i ett förvridet 70-tal, alltid med tillägget: ”för mer information, var god läs igen”. Som ett ont Monty Python.

Coverband

Brass Against the Machine

(Footnote)

På förra veckans Stockholmskonsert lyckades Prophets of Rage påminna om Rage Against the Machines bästa låtar, snarare än att leva upp till dem. Uppsök hellre New York-kollektivet Brass Against the Machine, där sex blåsare (inklusive svenske Oskar Stenmark) tar hand om det mesta av hårdrockriffandet och Sophia Urista rappar så här långt ett dussin låtar på Spotify (och Youtube), mest från Rage Against the Machine men även Audioslave, Living Colour och Beyoncé, med bitvis rena New Orleans-gunget.