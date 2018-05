Nina Kinert: ”Jag har ifrågasatt Gud i hela mitt liv”

Häromdagen upptäckte Nina Kinert något som hon tyckte satte fingret på hennes musik:

– Jag hamnade på en spellista på Spotify – mellan Taken by Trees och Celiné Dion. Det var perfekt, där ska jag vara. Jag känner att jag har dem båda i min musik, säger Kinert.

Vi träffas i hennes lägenhet i Gubbängen i Stockholm, där hon bor tillsammans med sin make och deras tvååriga dotter. Innan vi hunnit sätta oss hör man något fladdra till vildsint ute på balkongen. Ett parasoll håller på att kapitulera inför försommardagens starka vindar, men hinner räddas av Nina Kinert.

I fredags släppte hon sin nya skiva ”Romantic”. Den är präglad av flera upplevelser som haft stor påverkan på Kinerts liv de senaste åren. Hon har, först och främst, blivit mamma. Men en resa till Nya Zeeland med familjen blev också väldigt viktig för plattan.

– Det fanns inte några förväntningar på den resan eftersom att vår bebis var med oss. Men den vilda naturen där var så rakt i ansiktet, något primitivt som var väldigt mäktigt. Jag fick upp ögonen för naturen, även för den jag har här hemma, berättar hon.

På den nya skivan "Romantic" gör Kinert en duett med Future Islands-sångaren Samuel T Herring. Foto: Anette Nantell

Det finns också en annan bakomliggande faktor för valet av resmål: Den nyzeeländska regissören Jane Campions verk i allmänhet och filmen ”Pianot” i synnerhet har inspirerat henne ända sedan hon var tolv år.

– Jag lärde mig att spela filmens temalåt på piano – för att få känna att jag var en del av det jag såg. Sen var jag så liten att jag inte förstod hälften av filmen ändå. Men med resan slöts en cirkel för mig. I filmen kommer de till en strand, och den fick jag nu besöka tillsammans med min dotter.

Albumet är – precis som hennes förra skiva ”On ice” – gjord tillsammans med producenten Daniel ”Fagge” Fagerström. Nin Kinert berättar att de två inte delar många gemensamma musikaliska referenspunkter vilket, enligt henne, snarare underlättat än försvårat arbetet med skivan.

– Han kan öppna upp en annan värld för mig vilket kan vara skönt, för jag blir lätt lite insnöad. Sen är det alltid bra att ha en wingman man kan studsa grejer emot. Ska vi välja saxofon eller flöjt? Vad är mest romantiskt? Flöjt.

Det romantiska temat, och även romantiken som epok, gör sig tydligt påminda på skivan. Det har genomsyrat de flesta kreativa beslut som tagits under inspelningen.

– Jag är uppväxt i en kyrklig familj. Under romantiken ifrågasattes gud, och det har jag gjort i hela mitt vuxna liv. Den här skivan hyllar ju naturen i stället för gud, samt människan och kroppen som kan föda ett barn. Det är romantiska teman på det sättet, förklarar Kinert.

Låten ”Chapped lips” gästas av ingen mindre än Future Islands-sångaren Samuel T Herring. Hur hittade den amerikanske sångaren – och den extravaganta scenpersonligheten – ut till Tonbrukets studio i Sickla?

– Så här var det: Den låten skrevs som en duett, och jag hade massa olika personer i åtanke. Jag ville ha en röst som kändes som att den levt. Först funderade jag på Bryan Ferry, men sedan tänkte jag att jag inte kunde sjunga med en gubbe. Jag ville inte att det skulle vara en duett mellan en yngre kvinna och en äldre man. Oavsett hur fint det hade kunnat bli med Ferry. ”Fagge” nämnde Sams namn och då skrek alla i rummet i kör: Jaa!

– Sen hade ”Fagge” en ingång. Han hade träffat honom i Baltimore när han var där med sitt band The Skull Defekts. Så Daniel vågade skicka i väg ett mejl med låten, och skrev typ ”Hej dude!”. Två dagar senare fick vi svaret ”Jag tycker väldigt mycket om sången. Kan vi spela in imorgon?” Det var så lätt – bara för att vi vågade fråga. Samuel är dessutom tillsammans med en svensk tjej och är här rätt ofta, säger hon.

Kinerts sjätte studioalbum präglas av romantik. Foto: Anette Nantell

Sedan förra skivan har du blivit förälder, hur har det påverkat dig?

– Jag har blivit mer effektiv. Jobbar man med något får man nu vara beredd på att bli avbruten. När jag är med min dotter måste jag verkligen ägna all uppmärksamhet åt henne. Det jordar en person som mig som är så flyktig i huvudet.

Du har kallat din dotter för din befriare?

– Det är hon verkligen. Det är som uttrycket: ”I’ll keep her safe and she’ll keep me wild”.

Efter dotterns intåg i hennes liv beslutade den 34-årige artisten sig för att hon ville göra något värdefullt med resten av sin tid. Beslutet resulterade i att hon nyligen börjat plugga till gymnasielärare på distans. Men i fall det finns några indiekids därute som mer än gärna hade velat lära sig piano av Nina Kinert går de bet.