Nisse: Det är päronet som vinner

Det är rätt länge sen jag slutade äta äpplen. Jag minns egentligen inte att jag någonsin har tyckt om dem – och jo, jag vet att det finns olika sorter, som kan skilja sig rätt mycket sinsemellan. Men fanns det en fruktskål med två äpplen och en annan frukt så tog jag den andra, oavsett vilken.

Päron, däremot. Knappt någon frukt äter jag oftare. Även här finns det olika sorter, jag gillar de flesta (utom de superluxuösa asiatiska som smakar äpple), vad jag väljer bestäms mer av praktiska hänsyn. Som att många är ömtåliga och ibland rätt dyra.

Ska man vara helt ärlig är detta dock bara halva bilden. Ovanstående gäller för den naturella frukten, som man tar i ena handen och äter rätt upp och ned.

Äppelmust och -cider gillar jag desto mer, där är päron sämre. En god äppelpaj med vaniljsås är svårslagen, liksom den underbara maträtten äppelfläsk.

Sen finns det undantag även från det, såsom ett sällsynt lyckat recept på en fransk päronpaj jag har (en sorts vidareutveckling av den berömda äppelpajen tarte tatin).

Päronets form är också mer intressant än äpplets

Päronets form är också mer intressant än äpplets, tycker jag. Mer excentrisk, mindre symmetrisk. I den engelskspråkiga världen finns dock andra uppfattningar, en vän från London kunde knappt berätta om något alls som gått åt skogen utan att använda frasen ”and then it went pear-shaped”. Varför anar jag inte.

Jag känner också en man som brukade sortera in kvinnor i äppel- och päronstjärtar, och som föredrog de förra, men det kanske leder åt fel håll.

Som synes är detta ett ämne jag gärna fördjupar mig i. Det bör man emellertid inte göra, säger den folkliga klokskapen.

Gång efter annan hör man i den allmänna debatten att något är som att jämföra äpplen med päron, då är innebörden alltid att det är ojämförliga storheter som felaktigt mäts mot varandra.

Ändå är det svårt att hitta två olika frukter som är mer lämpade för jämförelser. Till skillnad från, säg, ananas och kiwi. Eller melon och passionsfrukt. (Medan apelsin och clementin väl är mer som två typer av samma frukt.)

Men kring sådana jämförelser har inga talesätt konstruerats, och än mindre kring helt väsenskilda jämförelsepunkter. Som citroner och tavelramar. Eller persikor och primtal.

Orimligheten i det är knappt ens jämförbar.