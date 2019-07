Nisse: En kultplats jag aldrig noterade

Det sägs att avstånden var längre förr. Jag vet åtminstone att när jag som femtonårig parvel for på språkresa var Stansteds flygplats norr om London mer avsides än i dag, och när vi sen packades in i en landsvägsbuss för att åka hela vägen ner till Brighton på sydkusten så tog det sin rundliga tid.

Inte minst eftersom vi inte åkte runt London, utan genom.

Och väl på plats mitt i Brighton sent om kvällen hämtades alla i bussen upp av sina respektive värdfamiljer, en efter en, till dess att bara jag och min kompis Magnus var kvar.

Det här var långt före mobiltelefonerna, men även då var den normala impulsen att ringa och höra vad som hade hänt. Fast just vår familj hade inte telefon.

Så länge sen var det.

I slutändan fick någon tag på en granne som kunde konstatera att familjen undrade varför vi dröjde; de trodde att vi skulle levereras till dörren. Sen fick vi rostat bröd överhällt med pastaringar i tomatsås, min första erfarenhet av engelsk husmanskost.

Det var inte i själva Brighton, utan en förort kallad Woodingdean. Tjugo minuter från centrum med bussen. Omedelbart söder om låg Ovingdean, där hade vi våra lektioner, och gick man ner till stranden hamnade man i Rottingdean.

Detta hade jag förträngt till häromdagen då jag sökte på lite uppgifter kring The Copper Family, den mest vördnadsbjudande av engelska folkmusikfamiljer.

Det barska a cappella-sjungandet av traditionella folksånger må ha populariserats mer av The Watersons eller Swan Arcade, men The Copper Family var folkmusikmylla av den mest svåröverträffbara sort, en lantbrukarfamilj från just Rottingdean som bara råkade ha en vidunderlig sångkatalog i släkten sen generationer. (Och vars namn det extremt initierade skämtbandet The Kipper Family skapade sitt namn från.)

Deras enda egentliga skivutgåva är typiskt nog en låda om fyra lp som gavs ut i klump. Yrkeskunniga artister vet bättre att dosera.

Men jag har alltid trott att de bodde långt ut på vischan, i någon avkrok som knappt finns på kartan. Snarare än på gångavstånd till en av Englands mer glansfulla städer.

Dock fylls jag retroaktivt av bävan över att jag själv har hängt i deras by. Även om det för mig bara var en stadsdel nära skolan, där stranden är det enda jag minns.