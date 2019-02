Nisse: En tidlös låt om känslan av att vilja säga något

Om det finns något band i rockhistorien jag verkligen har försökt att inte ägna särskild uppmärksamhet så är det Toto. Jag vet att musikskribenter i min generation förväntas hata dem, men mest av allt har jag bara försökt fokusera på annat.

Även om de största hitlåtarna har varit för stora för att undgå. Och visst, jag gillade ”Hold the line”, avskydde ”Rosanna” och fann ”Africa” lite vagt intressant – dock utan att stanna till för att undersöka den närmare.

Detta har nu ändrats, efter att konstnären Max Siedentopf gjort sig potentiellt odödlig genom att uppföra en ljudinstallation där Totos ”Africa” är tänkt att spelas oavbrutet i en öken i Namibia i miljontals år framöver – eller så länge utrustningen står pall för väder och vind.

Inklusive välsignat regn, i den mån sådant faller.

Vad jag förstår är det tänkt som en hyllning. Konstnären är tysk-namibier och säger sig gilla låten. En som däremot inte gör det är den amerikanske författaren Steve Almond, som en gång klädde av ”Africa" textrad för textrad på ett så underhållande sätt att den lilla föreläsningen i sig har blivit en youtubehit.

Mina ögon nådde den ungefär samtidigt som nyheten om ljudinstallationen i Namibia, och för första gången fick jag därmed anledning att verkligen dyka på djupet i denna märkliga låt, där nästan hela texten tycks bestå av otympligt formulerade rader utan tydligt samband med varandra och där den enda geografiska hållpunkten är felaktig: vad än texten säger så ligger berget Kilimanjaro för långt bort för att vara synligt från nationalparken Serengeti.

Likt resten av bandet hade låtskrivaren David Paich aldrig varit i Afrika, men efter att ha sett Unicefs tv-reklam om hjälp till svältande barn kände han att han ville göra något.

Inget i den riktningen går dock att utläsa ur själva låten. Textens främsta fokus är i stället längtan efter en älskad som är på väg i ett flygplan, och situationen för kontinenten som helhet koncentreras till den lätt messianska refrängraden ”I bless the rains down in Africa”.

Möjligen är Steve Almond väl elak när han kategoriserar det hela som ”ett kärleksbarn mellan imperialism och muzak”, men söker man en musikalisk illustration av viljan att säga något djupt, utan att ha något särskilt på hjärtat, då förefaller detta vara ett utmärkt exempel.