Nisse: Ett porträtt som blir allt yngre

I hallen hemma hos farmor och farfar fanns ett litet galleri med olika svartvita foton av släktingar, bland annat min far som tonåring på 40-talet när han just avlagt realskoleexamen, i en vattenkammad frisyr som är snarlik den han fortfarande har.

Jag minns att jag såg den som en ganska aktuell bild, han såg ju fortfarande ut ungefär så – tyckte jag – och vad åldern beträffar såg han vuxen ut. Det räckte. Alla vuxna verkade ungefär lika gamla när jag var liten.

Dessutom hade han slips och kavaj, det var också en vuxengrej.

När jag själv blev äldre förändrades bilden, och 40-talspappa tedde sig gradvis yngre i mina ögon. Inte så att det avspeglade våra verkliga åldrar, men när jag var kring trettio – alltså dubbelt så gammal som han var då – tyckte jag att han såg ungefär jämnårig ut.

Nu finns fotot sen länge hemma hos honom, och i helgerna såg jag det igen. Med en rätt klentrogen häpnad, eftersom han ser så förtvivlat ung ut. Tunn, släthyad och oskuldsfull. Förvisso fullt igenkännbar som min far, men absolut och fullkomligt omöjlig att ta för något annat än en mycket ung grabb.

Det är samma bild som jag såg som liten parvel, ändå ter den sig så annorlunda att jag har svårt att förstå det.

Jag minns också den oförställda häpnad jag upplevde när jag såg gamla bilder från min farfars ungdom under 1900-talets första decennier, och noterade hur nästan samtliga de uppställda arbetarna på varvet hade mustasch och/eller skägg. Det hade nästan ingen i min närhet under det 70-tal då jag växte upp, trots proggvågen, eller åtminstone bara några få. Och ännu färre under det efterföljande 80-talet.

Nu, däremot, är det så mycket skägg i vissa sammanhang att jag funderar på att raka av mitt. Hipsterskägg, hårdrockskägg, ansad tredagarsstubb och pimpinetta queerskägg om vartannat. Annonser om skäggvårdsprodukter i tidningarna, till och med speciella barberarsalonger. Och jag börjar misstänka att det faktum att jag betraktar en slätrakad mansnorm som det normala bara betyder att jag har blivit gammal.

En elvaåring från Hornstull skulle åtminstone inte fatta vad jag pratade om. Men snart nog är det ändrat igen.