Nisse: Lättare sagt än dansat

Jag tror inte att skriva om musik är som att dansa om arkitektur, varken lika svårt eller lika underligt. Men jag är nog partisk, efter att ha gjort det ena i över trettio år och aldrig ens försökt det andra.

Däremot är det ett klassiskt skämt som jag fortfarande finner lustigt, flera decennier efter att jag först stötte på det. Det var på en konsert med Laurie Anderson i december 1990, även om jag inte vet om jag faktiskt uppfattade det i själva föreställningen.

Men det fanns med bland en serie kryptiska vykort som jag köpte i souvenirståndet och sen skickade som julkort: ”Writing about music is like dancing about architecture”.

Fast mottagaren av just det kortet förstod inte poängen. När jag träffade honom nästa gång blev det därför lite ansträngt: jag försökte förklara och responsen uteblev, varpå jag försökte förklara igen. Möjligen var det själva idén att man skulle kunna dansa OM något som gick över hans horisont.

Själv fann jag det mer underligt när jag många år senare läste att det var Elvis Costello som hade myntat uttrycket. Om så vore skulle Laurie Anderson aldrig ha plockat upp det, kände jag instinktivt. Han kunde däremot ha fått det från henne, det skulle te sig rimligare.

I dag finns en uppsjö av research i ämnet på internet, och den vedertagna uppfattningen tycks vara att komikern Martin Mull myntade det någon gång på 70-talet. Även om samma tankefigur finns belagd redan 1918 (fast då jämfördes att skriva om musik med att sjunga om nationalekonomi).

Det finns också en fyll-i-själv-version från 1921 som lyder ”Writing about music is like ____ about ____.”

Vad jag absolut inte kan föreställa mig är att min extremt rocktriviakunnige kollega Fredrik Strage skulle vara obekant med allt detta, därför måste det finnas helt andra anledningar bakom att förordet till hans nya krönikesamling inleds med att basisten från norska Turbonegro a) knyter citatet till Frank Zappa och b) gör det sämre. Eftersom han inte skriver ”dansa om arkitektur”, utan ”dansa till arkitektur”.

Gissningsvis har det med Turbonegros dumpunkattityd att göra och bör förstås på någon sorts metanivå. Men det är och förblir ett skämt som ligger betydligt bättre i Laurie Andersons snobbigt intellektuella mun.