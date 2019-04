Nisse: När fibern tystnar

Förr var det kon man inte saknade förrän båset var tomt, i dag är det snarare fibernätverket man inte inser hur beroende man har blivit av förrän det plötsligt inte finns där.

Eller ja, först tror man ju bara att något har hängt sig. Det gör allt som är datoriserat lite då och då, det är därför alla supportmänniskor inleder alla ärenden med att fråga om man har startat om sina grejor. Irriterande ofta är det allt som behövs, och med tiden lär man sig faktiskt att göra det innan man ringer.

Så icke denna gång. Nu var både bredband och tv urkopplade samtidigt, vilket innebär att felet bör ligga innan de signalerna skiljs åt.

Därför en felanmälan på telefon, och ett besked om att felsökning ska påbörjas. Bolaget lovar att höra av sig inom kort, om de behöver komma in i lägenheten.

Sen står man där. Med en rad arbetsuppgifter att utföra, som i princip alla kräver uppkoppling. För att komma in i system, googla, kolla mejl, lyssna på saker på länk eller strömningssajt.

Till och med sådant som inte borde kräva det, som det faktiska författandet av text, visar sig ha ingått en så skarvlös förening med ett ständigt kollande av detaljer via internet att det känns nästan ogörligt att sätta sig och bara skriva, så att säga unplugged.

Dessutom vill mitt skrivprogram spara allting i molnet, oavbrutet.

Ner på kafé, således. Alla har wifi, även de som inte ser sådana ut, och folk sitter med datorer överallt. En kund per bord för fyra, långsittningar med utstuderat få beställningar. Dessutom ingår påtår.

Jag fattar inte hur etablissemangen får ekonomi i det, men anar att bristen på eluttag kan vara en sorts krigslist. Utan elanslutning går det inte att sitta hur länge som helst.

Däremot är det trängre än i ett kontorslandskap, högre samtal runt omkring och ofta skvalmusik. En halvtimme efter att ha avslutat min andra kopp klarar jag inte av att sitta längre. Så jag går hem, inser att overksamhetstvånget blivit än obehagligare, rusar ut för att hitta nästa wififik.

Morgonen efter ringer jag och får reda på att arbete pågår, de hör av sig om de behöver komma in. Sen går dagen. Sent på eftermiddagen kommer ett sms som berättar att arbete pågår, och de hör av sig om de behöver komma in.

Morgonen efter det ringer plötsligt en människa och säger att de kan vara hos mig om en kvart. Fast då är jag på jobbet.