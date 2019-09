Nisse: Säsongskort för tv-deckare

Om man råkar tillhöra den del av populationen som per närmast automatik följer de brittiska kriminalserier som SVT pytsar ut i rutan såg det ut att kunna bli lite hektiskt häromveckan. Fyra stycken rullade då samtidigt. Det var ”Line of duty”, ”Ett fall för Vera”, ”Unge kommissarie Morse” och ”Kommissarie Banks”. Måndag, tisdag, fredag och söndag.

Jag tolkade det som att tv-hösten officiellt hade inletts, men blev också lite fundersam kring hur det kan komma sig att man sprider ut dem så pass ojämnt. Inte minst eftersom det var dags för det sista avsnittet i den allra sista säsongen av ”Kommissarie Banks”, så det var knappast något mönster som skulle sättas.

Dessutom är brittiska tv-seriesäsonger ofta så korta att de i princip aldrig hinner etablera sig som någon vana innan det är slut för den här gången (om man undantar evighetsserier som ”Hem till gården” eller ”Coronation Street”).

Regeln tycks vara att sex avsnitt är en lång säsong, fyra en kort. ”Sherlock” med Benedict Cumberbatch har nöjt sig med tre avsnitt vardera i hittills fyra säsonger – alltså lika många totalt som i en enda säsong av amerikanska ”Homeland”. Engelska ”House of cards” gick i tre säsonger med sammanlagt tolv avsnitt, amerikanska ”House of cards” satsade på tretton avsnitt per säsong.

Banks och ”Line of duty” är hur som helst sex-per-säsong-serier, unge Morse och Vera fyra-per-säsong, så hur man än lägger ut dem lär det vara över långt innan den aktuella höstsäsongen är det. Och alla fyra nämnda har nu gått klart.

Eller, nej förresten. I fallet ”Ett fall för Vera” är det mer komplicerat än så. Där finns nio säsonger inspelade, från nio år i rad, samtliga med fyra avsnitt vardera. SVT har köpt in allihop, därtill ska en tionde komma nästa år. Men startade med flera års fördröjning och ligger några säsonger efter.

Sålunda visades ”Ett fall för Vera” så sent som i våras. Säsong sex, fyra avsnitt. Dock inte i en följd, utan först två och sen en paus på någon månad innan det blev dags för de två nästa.

Och den manövern var tydligen så rolig att SVT nu gör samma sak igen, fast drar ut på det än mer. Två avsnitt av säsong sju gick i augusti, när de två nästa ska sändas är ännu ej bestämt – men det blir tidigast till jul.

Man får vara glad att det åtminstone är avslutade episoder varje gång.

