Nobelpristagaren Peter Handke: ”Låt mig vara i fred och ställ inte sådana frågor!”

BERLIN. Nobelpristagaren i litteratur Peter Handke går till hårt angrepp mot medier som kritiserat honom. Under ett besök i sin hemby Griffen ska Handke ha sagt att han ”aldrig mer” tänker svara på frågor från journalister. Han ställde även in ett planerat framträdande som skulle ha hållits under onsdagen, rapporterar österrikiska medier.