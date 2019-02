– Det har varit ett starkt önskemål från våra användare att utöka vårt utbud av innehåll som man kan lyssna på. Man vill kunna ta del av DN:s innehåll också när man är på språng. Vår satsning på poddar var det första steget, och nu kommer nästa, säger Anna Åberg, chef för DN.se.

I den nya tjänsten ”Lyssna på DN” ingår alla Dagens Nyheters poddar och DN:s bästa reportage inlästa med ljudbokskvalitet. Flera nya inlästa reportage kommer också att släppas varje vecka och finnas exklusivt för DN:s prenumeranter. Allt går att lyssna på direkt i Dagens Nyheters app.

– Tanken är att man ska kunna välja om man vill läsa eller lyssna på ett reportage, säger Anna Åberg.

Nu kommer det bli möjligt att lyssna på DN:s bästa reportage i DN-appen. Foto: DN

Satsningen görs i samarbete med ljudproduktionsbolaget Beppo, vars medarbetare Susanna Lewenhaupt och Per Juhlin, som är erfarna ljudboksinläsare, står för inläsningen. I vissa fall läser DN:s egna medarbetare in reportage: till exempel har reportern Måns Mosesson läst in sitt reportage om vad som hände natten då Eric Torell sköts ihjäl av polisen.

Inom ett par veckor släpps fler funktioner i den nya tjänsten, som möjlighet att skapa egna spellistor och att få maskinuppläsning av alla artiklar på DN.se.

Ladda ner Dagens Nyheters app för iOS här och för Android här. För att ta del av hela DN:s innehåll, inklusive de nya ljudboksreportagen, behöver du vara prenumerant. Det kan du bli här.