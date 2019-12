Nu har popmusiken blivit helig

Fem aktuella artister med kristet budskap

FKA Twigs

Gick i katolsk skola under sin uppväxt. Det nya albumet är döpt efter den bibliska figuren Maria Magdalena som den brittiska popartisten beskrivit som en inspiration och feministisk ikon.

Bottenvikens Silverkyrka

Den Umeåbaserade technoduon blev nyligen P3 Guld-nominerade för sitt samlingsalbum ”Tre-noll-treenigheten”, med låttitlar som ”Din kropp för dig utgiven” och ”Pärleporten”.

Blenda

Svensk-kongolesiska artisten Blenda gör modern r’n’b om feministiska ideal och sin tro på Gud. Tillsammans med Joel Nyström driver hon skivetiketten och agenturen Sion som ”bygger hela sitt företag på Gud”.

Jonathan Johansson

Återvänder till sina religiösa rötter på kommande album ”Scirocco”, som även rymmer fler teman. På nysläppta singeln ”För oss” refererar han till Uppenbarelseboken: ”Den handlar om de sista krigen, den sista tiden och apokalypsen”.

Sons of Raphael

De brittiska indierockbröderna har inte hunnit släppa mer än en handfull låtar, men har redan hunnit introduceras under rubriker som ”Are Sons of Raphael the new Messiahs of rock music?”