Nu öppnar Fotografiska i New York: ”Inte så lätt att imponera här”

Fotografiskas grundare Jan Broman sitter i lobbyn till den nya byggnaden på Park Avenue och drar en lättnadens suck. De senaste sex årens resor till New York har präglats av snårig logistik, byråkratiska förhandlingar med New Yorks krångligaste myndigheter och dramatiska renoveringar av uråldriga hisschakt. Fotografiska i New York skulle ha öppnat i oktober, men tvingades i sista stund skjuta upp invigningen två månader. På lördag, den 14 december, slår de till slut upp dörrarna för allmänheten.

- Byggnaden var helt enkelt inte klar. Hissen har varit det värsta problemet. Så sent som igår fastnade folk fortfarande i den, säger Jan Broman.



Läs mer: Fotografiska växer österut

Vi sitter i lobbykaféet vid entrén till Fotografiska New York-filial. Det är en historisk byggnad med sex våningar på nedre Park Avenue, en av New Yorks allra dyraste adresser. Julia Roberts och Uma Thurman har lägenheter runt hörnet. 16 Michelinstjärnor är utspridda på restaurangerna i området. Utropspriset för byggnaden när de köpte den 2014 var 52 miljoner dollar.

Men Jan Broman, som grundade Fotografiska tillsammans med sin bror Per, räknar med att det ska gå runt. De förväntar sig en halv miljon besökare om året, vilket inte bör vara orimligt. Trenden för besökssiffrorna på New Yorks museer och konstgallerier är just nu tydligt uppåtgående. Stadsmiljön håller på att förändras, precis som i många andra metropoler. Butiker och shoppinggallerior klappar ihop i takt med att detaljhandeln flyttar till internet och de ersätts av nya lokaler för konst, restauranger, idrott och upplevelser.

Flera museer och konstinstitutioner här har slagit publikrekord de senaste åren. Museum of Modern Art har ökat från i snitt 1,5 miljoner besök om året till 2,5 miljoner i fjol. Whitney och Guggenheim gästas numera av en dryg miljon om året, vilket också är rekord på 2000-talet. Det lär ta en stund för Fotografiska att arbeta upp ett varumärke som kan mäta sig med dessa anrika institutioner, men läget är idealiskt och utställningarna ser åtminstone inledningsvis ut att vara utformade för att attrahera en så bred publik som möjligt.

Vid en pressträff säger de ansvariga för utställningarna att målet ska vara att göra fotografiet tillgängligt för alla. Det verkar betyda bredd och stor variation, där de väjer undan för mer utmanande fotokonst för att i stället locka med berömda modefotografer och engagerande politiska teman.

Även den maximalistiska estetiken här är välbekant från deras tidigare museer. Den största utställningen under invigningsveckan tillägnas tyska modefotografen Ellen von Unwerth, vars bilder tar upp hela den femte våningen. I ett hörn med millennierosa väggar hänger ett gigantiskt foto på popartisten Rihanna, som ackompanjeras av hennes hits som strömmar ur högtalarna i taket. Det är inte den mest svårtillgängliga utställningen i New York den här vintern. I den lokala branschpressen har museets förhandsvisning hyllats för just folkligheten. Vissa fotografer har kritiserat Fotografiska för att satsa på säkra, kommersiella aktörer snarare än mer utmanande fotokonst. Jan Broman poängterar att utställningarna här i New York är upplagda så att den mest populära utställningen är högst upp, för att besökarna sedan enkelt ska kunna vandra nedåt för trapporna och förhoppningsvis upptäcka fotografer de inte hört talas om tidigare, på de övriga tre våningsplan med utställningar.



Jan Broman, som grundade Fotografiska tillsammans med sin bror Per, pustar ut. Äntligen kan de öppna i New York. Foto: Martin Gelin

Nu i december går det bland annat att se svenska Helene Schmitz, vars bilder dramatiskt skildrar klimatkrisen och vår ömtåliga natur. Per Broman betonade i en intervju med DN förra året att det är viktigt att bibehålla det han kallar svenska värderingar när Fotografiska expanderar globalt:

- Hela vårt brand bygger ju på svenska värderingar. Att inspireras till en mer medveten värld. Sverige står för bra värderingar och sunda sätt att se på saker och ting, när det gäller till exempel jämställdhet och miljö.

I ett samarbete med Time Magazine presenteras även fotojournalisten Anastasia Taylor-Linds utställning ”Other people's children”, som skildrar de välbärgade New York-föräldrar som anställer ”nannies”, barnflickor, på heltid. Det är ett slående porträtt av de rådande ekonomiska klyftorna i dagens New York. De flesta barnflickorna är svarta eller latinamerikanska, medan barnen överlag är vita, med blonda kalufser.

Frågan är hur många av barnflickorna som har råd med Fotografiskas entrébiljett på 28 dollar, nästan 300 kronor.

- Vi försöker vara en inkluderande plats och det enda som är lite exkluderande nu är att biljettpriserna är höga. Tyvärr behöver vi ha ett ganska högt biljettpris här för allt är så jäkla dyrt i den här staden. Det skulle inte gå annars, säger Jan Broman.

Intäkter kommer även från en evenemangslokal på takvåningen, där det ordnas seminarier, konserter och bjudningar på helgerna. På andra våningen ligger en elegant restaurang, Veronika, döpt efter fotografiets skyddshelgon. Den drivs av Stephen Starr, en berömd New York-krögare som är känd för att skapa just visuellt attraktiva restauranger som attraherar besökare från design- och modebranschen.

För bröderna Broman är nästa mål att öppna Fotografiska i Shanghai. De räknar med att det ska kunna öppna 2022. Skulle de här utställningarna få ställas ut i dagens Kina?

– Kanske skulle vi behöva jobba lite med innehållet i Ellen von Unwerths bilder. Det är ju en annan process där, med en myndighet som granskar det du gör; ett helt annat sätt att jobba på än vad vi är vana vid, säger Jan Broman.





Läs fler texter av Martin Gelin