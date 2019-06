Nu öppnar Judiska museet: ”En del av det svenska kulturarvet”

Just nu: spara 50%

När Judiska museet i dagarna slår upp sina portar är det portarna till den äldsta bevarade synagogan i Stockholm. Eller, ja, nu för tiden är de automatiska dörrar i glas.

Mellan 1795 och 1870 låg synagogan här, vid Tyska brunnsplan i Gamla stan. Sedan övertog Sjömanskyrkan lokalerna, sedan låg där under nästan nittio år Nicolai polisstation, sedan flyttade ett arkitektkontor in. När huset blev ledigt under 2016 såg Judiska museet, som tidigare låg i en gammal skolbyggnad vid Vasaparken, sin chans.

– Den här platsen behövs för att integrera det judiska in i det svenska. Varje museum är ett barn av sin tid, och det här är nästa fas – ett museum som breddar svensk historia, av minoriteten för majoriteten. Och ett museum som inte ligger i en gammal gymnastiksal, säger Judiska museets chef Christina Gamstorp.

– Man ska aldrig underskatta den autentiska platsens betydelse för att berätta en historia. Just judiska museer är ofta inrymda i gamla synagogor, men runtom i Europa bär de ofta på en mycket tragisk historia, de är platser som togs ifrån judarna under andra världskriget, brändes och förstördes. Vi har ingen så dramatisk historia, men likväl är det en dramatisk plats.

Vi sitter inklämda på hennes kontor – en gammal fyllecell, säger hon, sedan polisstationens dagar. Renoveringen av lokalerna har tagit tid eftersom huset är så gammalt. Mycket av den ursprungliga inredningen från synagogan finns kvar – utsmyckade pelare, väggmålningar dolda under nya lager av färg, läktaren för församlingens kvinnor – men platsen behövde anpassas för en större publik.

– Bara att sätta in en hiss kräver tolv högröda antikvarier som står och sliter sitt hår över någon datering. För dem var det viktigast att bevara kulturarvet, men för mig var det viktigare att få visa upp det. Om det finns något som är centralt i den judiska historien är det upplevelsen av att inte riktigt få vara med. För mig har det varit viktigt att alla är välkomna hit, att alla ska kunna ta del av detta, säger Christina Gamstorp.

Med tre dagar kvar till öppningen, på nationaldagen den 6 juni, är det bråda tider för att få klart utställningslokalerna. En trappa upp i huset, i synagogans vackra, stora församlingsrum, finns den huvudsakliga utställningen. Den berättar om det judiska livet i Sverige, från det att den tyska juden Aaron Isaac år 1774 bosatte sig i Sverige och grundade en judisk församling, genom århundradena fram till i dag.

Christina Gamstorp säger att hon framför allt intresserat sig för relationen mellan majoritet och minoritet i utformandet av den permanenta utställningen.

– Hur ska man göra när man som grupp kliver in i ett land? Hur reagerar landet? Och hur förändras ett samhälle när man behöver göra plats för andra? Majoriteten hinner ofta inte med att berätta om minoriteten, annat än som ett exotiskt tillägg. Men det känns som att vi befinner oss i en tid där den judiska identiteten, det judiska kulturarvet och minoriteters perspektiv får mer utrymme.

Vad beror det på?

– Kanske att så mycket av den berättelsen speglas i vårt samhälle i dag. Det vimlar av människor i Sverige, och i hela världen, som sätter ner sina fötter i ett annat land och frågar sig hur man gör. Och det finns ett majoritetssamhälle som också undrar hur man gör. Den judiska erfarenheten av att ständigt vara i minoritet är ganska allmänmänskligt värdefull, tror jag. Dessutom pratar man mycket nu om att de sista överlevande från Förintelsen håller på att dö, och vad som ska hända med deras historier då. Förintelsen är ju bara en liten del av vårt arbete här, men det är klart att det spelar in.

Det första som möter besökaren på Judiska museet är ett antal glasskivor föreställande de lagar och regler som det svenska samhället tog fram för att inhysa den nya judiska befolkningsgruppen. Lagar kring slakt och kring sabbat, som enligt Christina Gamstorp går att sammanfatta som ”hur man står ut med varandra”.

Hon säger att grannarna kring Judiska museet har oroat sig för säkerheten kring lokalerna.

– Det var inte så lätt att hamna här, men vi gav oss inte, för jag tror att det var meningen att vi skulle vara just här. Men frågan har dykt upp i alla led: ”Kommer det att vimla av terrorister utanför dörren?” Jag tror att säkerhet går hand i hand med öppenhet – ju öppnare vi kan vara, desto tryggare tror jag att det blir. Jag vill öppna dörrarna mot världen.

Ett judiskt museum, säger Christina Gamstorp, skiljer sig från en plats för judiskt liv.

– Här dyker det upp japanska turister och skolelever från Karlstad. Vi försöker vara så tillgängliga och öppna som ett museum ska vara, särskilt ett museum om det judiska. Det är en demokratifråga för mig – det här är lika mycket en del av Sverige som något annat, och därför ska inte vi stå för hela säkerheten själva. Det är ett ansvar vi delar på.

Utställningen rymmer ett antal konstverk och installationer som på olika sätt förhåller sig till den svenskjudiska historien. Konstnären Ulrika Sparre har på en stor duk sammanfogat text ur det så kallade Judereglementet, som reglerade judiskt liv i Sverige i slutet av 1700-talet, med Migrationsverkets bestämmelser om arbetskraftsinvandring i dag. Åsa Andersson Broms har skapat verket ”Nej”, baserat på Judiska församlingens arkiv av de tusentals brev som tyska judar skrev till Sverige innan och under andra världskriget, där de bad om att få komma hit eftersom de förlorat sina arbeten och sina medborgarskap i hemlandet. Alla fick samma svar. Och så galgsamlingen – 100 galgar hänger tätt ihop i taket, insamlade från judiska klädbutiker över hela landet.

På programmet för invigningen på nationaldagen står musikunderhållning i form av klezmerbandet Klez Is More, uruppförandet av Alexander Freudenthals specialskrivna verk ”Själagårdsgatan 19”, och ett antal muntliga presentationer av byggnaden och dess historia. Kulturminister Amanda Lind kommer dit för att klippa bandet.

– Vi har varit ett litet museum med 10.000 besökare om året. Här räknar vi med det tredubbla. Det är det jag är mest nervös för, hur alla ska rymmas, säger Christina Gamstorp och skrattar.

Och symboliken i att det nya Judiska museet öppnar just på nationaldagen?

– Det är en väl vald dag. Egentligen hade vi behövt förbereda oss en vecka till, men vi behöver öppna på nationaldagen eftersom det här är en del av svensk historia.

Judiska museets slogan är ”Det finns många sätt att vara svensk, att vara jude är ett av dem”. Men från början, säger Christina Gamstorp, hade hon en annan.

– ”Judiska museet – en berättelse om Sverige”. Skansen och nationaldräkter och allt det där kan maka lite på sig, för den här historien behöver också komma fram. Att få lägga en pusselbit till i det svenska kulturarvet, och det mitt i Gamla stan, känns väldigt viktigt.