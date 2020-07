Nu ska Lasse i Gatans ökända trädgård bli göteborgarnas nya oas

Lars Gatenhielm – eller Lasse i Gatan – var en kapare som seglade för Karl XII:s räkning och som tack för sina kungliga räder belönades han bland annat med ett markområde på Stigberget i Göteborg. 1749 uppfördes här det Gatenhielmska huset, och bakom det – trädgården.

En gång i tiden ledde rosgångar fram till persiko- och valnötsträd, där det berättas att en papegoja satt och blickade ner på grusgångarnas gäster. Men den oasen har länge varit svår att frammana, ens i fantasin.

– När jag kom hit för två år sen var det inte många som vågade sig hit, säger Isabel Lagos, konstnärlig ledare för föreningen Historieverket som driver kulturverksamhet inne i huset sedan en tid tillbaka. Hon njöt själv från start av den pampiga entrén från torget, men skrämdes av förfallet på baksidan.

Bild 1 av 3 Isabel Lagos är konstnärlig ledare för föreningen Historieverket som driver verksamhet inne i Gatenhielmska huset. Foto: Tomas Ohlsson Bild 2 av 3 Isabel Lagos hoppas att många ska vilja picknicka i piratens trädgård. Foto: Tomas Ohlsson Bild 3 av 3 Foto: Tomas Ohlsson Bildspel

Det området markerades då av Gunnebostängsel och träplank som slöt sig runt snår och ogräs. På den halvöppna verandan satt ofta objudna gäster och eldade.

Nu har verandan fått spröjsade fönsterglas runt om och en dörr som målats i rödbrun linoljefärg efter stränga order av det kommunala fastighetsbolaget Higabs byggnadsantikvarie Boel Melin. Hon ser spår av många sekler i trädgården och vill försöka bevara och förstärka de vackraste delarna – och göra platsen tillgänglig för alla.

– Det har länge beskrivits som en hemlig plats, men från och med nu står grindarna öppna, från 10 till 17 alla dagar i veckan!

Subti Yadari murar ny grund åt det gamla växthuset som snart ska återuppstå i parken. Foto: Tomas Ohlsson

Grusgångarna är rensade och lindarna har hamlats. Det vardagliga stängslet är utbytt mot ett svartblänkande smidesstaket och nya fruktträd har planterats – ja, även valnöt – men rosgången som också ska återuppstå är planerad först till hösten. Då reser sig också det restaurerade växthuset ur sina ruiner.

Muraren Subti Yadari lägger just nu gammalt golvtegel i fiskbensmönster och bygger en eldstad i ena hörnet av det gamla orangeriet.

– Jag tror att forna tiders ägare eldade i växthuset för att kunna vinterförvara sina tropiska träd här, säger Boel Melin.

Isabel Lagos från Historieverket, Arash Afkari som är projektledare på Higab och byggnadsantikvarien Boel Melin utgör kärntruppen bakom den nya oasen vid Stigberget. Foto: Tomas Ohlsson

Till höger om projektet växer späda syrenplantor och gräsmattan är tät och grön. Men under ytan döljer sig fortfarande rester av det mest förfärliga en trädgårdsanläggare kan tänka sig.

– Parkslide! Vi har tagit bort 45 ton jord för att utrota den invasiva växten, men fortfarande kommer det upp skott nu och då i gräsmattan, säger Higabs projektledare Arash Afkari.

För den som vill besöka trädgården är det alltså fritt fram dagtid numera. Promenader och picknick välkomnas varmt. När pandemin klingar av kommer Historieverket att bjuda till olika evenemang i grönskan – kanske opera i trädskuggan eller champagneprovning i växthuset? – och då kan grindarna komma att låsas tillfälligt för att bara släppa in betalande gäster.

Bild 1 av 3 Slutna sällskap har tidigare huserat i Gatenhielmska huset. Nu ska det öppnas för allmänheten. Foto: Tomas Ohlsson Bild 2 av 3 Huset döljer många historiska hemligheter. Foto: Tomas Ohlsson Bild 3 av 3 Den norditalienska tapeten i matsalen är äldre än huset självt. Den dateras till 1600-talet. Foto: Tomas Ohlsson Bildspel

Även huset kommer att öppnas oftare framöver. I de mörka salarna har olika ordenssällskap huserat genom åren, men nu är tanken att alla göteborgare ska bjudas in.

Platsen är fylld av historiska föremål och karaktärer som tål att uppmärksammas: Kaparen som tog sina skatter till staden. Piratens syster som drev repslageri längs med Bangatan. Sveriges första kvinnliga ögonläkare som flyttade in vid förra sekelskiftet med sin man konservatorn. Och var det kanske då den italienska tapeten från 1600-talet sattes in i matsalen, för den är ju äldre än huset? Och vem tog hit klaverinstrumentet som hittades undanstoppat på andra våningen? Enligt musikhögskolan är det en taffel och världens just nu äldsta kända exemplar.

Läs fler nyheter från Göteborg här