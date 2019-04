Nu släpps Aviciis sista låtar

Avicii

Tim Bergling, känd under artistnamnet Avicii, föddes 8 september 1989. Han inledde sin karriär redan som 16-åring och spred sina remixer av elektronisk musik på olika internetforum, ett arbete som snart ledde till skivkontrakt.

Singeln ”Levels” från 2011 gav honom en snabbt växande uppmärksamhet. Debutalbumet ”True” som kom två år senare nådde topp tio-placeringar i fler än femton länder – och toppade listorna i Australien, Sverige och Danmark. På skivan fanns låten ”Wake me up” som nådde förstaplaceringar på en lång rad listor i Europa och var en tid den mest spelade låten på strömningstjänsten Spotify.

2015 släppte Avicii sitt andra studioalbum ”Stories” och 2017 EP:n ”Avīci (01)”. Han slutade att turnera 2016 på grund av hälsoproblem. Bergling Grammynominerades för både ”Sunshine” med David Guetta (2012), samt ”Levels” (2013). Mellan 2011 och 2014 rankades han vidare på plats 3–6 på den brittiska branschtidningen DJ Mag:s lista över världens hundra bästa diskjockeyer.

Han tilldelades bland annat två Grammisar, Musikexportpriset, Platinagitarren. Denniz Pop Awards ”Grand Prize”, P3 Guld i kategorin ”Årets dans” och Rockbjörnen samt samarbetade med artistkollegor som Madonna, Coldplay, Lenny Kravitz, Robbie Williams, Wyclef Jean, Martin Garrix, Nicky Romero, Leona Lewis, Otto Knows och Rita Ora. Bland hans många kända låtar kan nämnas ”Waiting for love”, ”Without you”, ”Lonely together”, ”I could be the one”, ”Fade into darkness”, ”Hey brother”, ”Addicted to you” och ”Silhouettes”.