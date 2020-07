Nuda papers senaste nummer om andlighet överraskar

Det var länge sedan jag blev så överraskad av en kulturtidskrift som senaste numret av Nuda paper. Drygt 220 sidor på temat ”Beyond”, med vittomfattande och oväntade ingångar till ämnet andlighet. Allt i en egensinnig mix av bildserier och texter av omtalade namn som filosofen Martin Hägglund och psykedelikaförespråkaren Michael Pollan. Däremellan intervjuer med levande legender som performancedrottningen Marina Abramovic och den skedböjande magikern Uri Geller, såväl som den döda konstnären Hilma af Klint.

I denna bilddrivna publikation varvas bildkonst med illustrationer och konstfulla fotografier. Även den grafiska formgivningen sticker ut – en experimentell blandning av olika typsnitt, grader, grovlekar och radfall, därtill fräcka bildlösningar som urrivna bitar av foton. Lägg till det annonser egenproducerade av Nuda, i samarbete med annonsörerna.

Detta Stockholmsbaserade men engelskspråkiga magasin har två blott 25-åriga chefredaktörer: fotografen Frida Vega Salomonsson som har 27.000 följare på Instagram (@fridavega), tillsammans med den Berlinboende konstskribenten och curatorn Nora Arrhenius Hagdahl.

Det började som ett gymnasieprojekt, som blev en tidskrift 2016 och nu mognat till en publikation med hårda pärmar om allt från foto, konst, design och mode, till forskning och idéströmningar i tiden. Som medelålders feminist gläds jag särskilt åt att en självständig grupp av unga kvinnor samlats runt chefredaktörerna, som i redaktionslokalen på Roslagsgatan även anordnar små utställningar, evenemang och seminarieserier (som coronaviruset tillfälligt skjutit på framtiden).

Nya numret ”Beyond” är imponerande men kan nog också provocera en del, med sina subjektiva sanningar och skiftande perspektiv på upplevelser som ligger bortom den fysiska verkligheten. Flera texter berör rymdresor, droger och religiösa ritualer, som ett led i att nå förändrade, ”högre” medvetandetillstånd.

Numret öppnar med en intressant intervju med den Berlinbaserade konstnären Jeremy Shaw, som länge har utforskat extas och transcendens i olika former, även genom dans och meditation. Och den amerikanske vetenskapsjournalisten Michael Pollan uppmärksammas tvåfalt genom ett utdrag ur hans bok ”How to change your mind” (på svenska ”Psykedelisk renässans”) och med en intervju. Där nyanserar han de lovande resultaten med psykedeliska droger vid behandling av psykisk ohälsa, genom att också framhålla de dokumenterade farorna.

Det mest väntade namnet i sammanhanget är den numera världsberömda konstnären och spiritisten Hilma af Klint. Men här får Cecilia Edefalk, som även tidigare samtalat medialt med sin salig kollega, i stället förmedla Nudas frågor om livet efter detta.

Det enda inslaget jag kunde ha varit utan är insprängda bilder på bläckplumpar från Rorschachtestet, med förnumstiga uppmaningar att stanna upp, djupandas och reflektera över vad jag just läst och sett. Å andra sidan är det väl kontemplation och själslig ro vi alla behöver i en kaotisk värld, särskilt så här mitt i en pandemi.

