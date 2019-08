Ny film om den svenska IS-terroristens barn i Syrien

Gorki Glaser-Müller (”Vattenmelonen”, ”En gång om året”) kände sedan tidigare de sju barnens morfar Patricio Galvez. Han föreslog att Glaser-Müller borde dokumentera hans och deras utsatta situation.

– Han fick ju inte något gehör då, alla myndigheter och hjälporganisationer han kontaktade i Sverige sade att de förstod honom och att han hade rätt, men att de inte kunde göra något, säger Gorki Glaser-Müller, som initialt var osäker på att en film i närtid skulle kunna göra något för barnen.

– Men samtidigt var det här en historia som behövdes berättas. Så jag började filma Patricio Galvez vardag i Sverige för att den kanske kunde upplysa och hjälpa andra.

Han följer snart Galvez dygnet runt, de bor på samma hotellrum och ställs inför pressuppbåd, byråkrati, storpolitik och ihållande frustration. Först efter att IS förlorade den militära kontrollen och kurderna kom in i området lyckades en advokat hitta de svenska barnen i lägret.

Därpå fick Galvez inresetillstånd i Syrien. I april i år anslöt sig Glaser-Müller med sin kamerautrustning.

– Jag ville följa med Patricio nära i den här emotionella resan, en här och nu–känsla med en personlig vinkel: Hur gjorde han och vad kände han i sin situation – en människa i en David mot Goliat-situation, i en geopolitisk konflikt?

Hur gör man film i en sådan kaotisk situation?

– Jag kallar min film för en pocket-documentary – jag tog med en liten utrustning och en actionkamera, mobiltelefoner och små mikrofoner. Utrustning som jag skulle kunna springa med och ha i en liten väska. Jag visste ju inte vad som väntade. Dessutom tog jag med en större kamera. Fast jag visste ju inte om och när barnen skulle komma ut ur lägret, det kunde ju sluta med en katastrof, understryker han.

Filmen ”Children of the enemy” klipps just nu – utifrån över 130 timmars film – med planerad premiär efter årsskiftet.