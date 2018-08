Ny kategori för popularitet ska återväcka intresset för Oscarsgalan

Oscarsgalan, filmvärldens absolut mest prestigefulla evenemang, har de senaste åren lidit av fallande tittarsiffror. Årets tv-sändning sågs av 26 miljoner människor, en minskning med 20 procent från året innan.

Bland annat genom att införa en kategori för popularitet hoppas nu Oscarsakademin vända den negativa trenden, skriver the Independent.

Kategorin ”outstanding achievement in popular film”, skriver tidningen, ska hjälpa till att spegla de filmer som presterat bra i biljettkassan. De senaste årens vinnare i kategorin för bästa film har inte nått någon större ekonomisk framgång, medan filmer som sålt mycket bra – såsom Guardians of the galaxy och Star Wars: the force awakens – endast prisats i mindre, tekniska kategorier.

Det mönstret sägs också ha en relevans vad gäller tittarsiffror. När Titanic – en av filmhistoriens lönsammaste filmer – prisades under 1998 slog också Oscarsgalan tittarrekord med över 57 miljoner tittare.

Hur den nya kategorin ska bedömas är inte fastställt och beslutet har på vissa håll mötts av stark kritik.

”Vilken fruktansvärt dum, förolämpande och patetiskt desperat förändring”, skriver New York Times filmkritiker Manohla Dargis.

Även vad gäller galans körtid gör Akademin en förändring. Prisutdelningen i ett flertal kategorier kommer att sändas under reklamtid för att korta ner tv-sändningen från Oscarsgalan, från över fyra timmar till just under tre.

– Vi har från många håll hört att vi behöver göra förändringar i formatet för att fortsätta vara relevanta i en förändrande värld. Vi ser fram emot dessa senaste förändringar och ser fram emot att dela fler detaljer med er, skriver Oscarsakademins ordförande John Bailey i ett medlemsbrev.

Ändringarna träder i kraft 2019.