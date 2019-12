Ny rapport: Tuffare tider väntar tidningsbranschen

Rapporten behandlar bland annat nedskärningar på redaktioner, annonsförsäljningen och vilka områden som saknar journalistisk bevakning.

Först det positiva: Antalet kommuner som saknar lokal ­nyhetsredaktion har inte ökat, utan är i år 46 stycken, precis som föregående år. Nedskärningarna inom branschen fortsätter, men i minskad takt mot tidigare. Mellan år 2017 och 2019 minskade antalet journalister med drygt fyra procent. Tidigare har redaktionerna bantats mycket ­hårdare: sedan 2013 har en fjärdedel av antalet journalister försvunnit.

Lars Truedson är föreståndare för Institutet för mediestudier. Han säger att antalet underbevakade områden är oförändrat tack vare det nya mediestödet som inrättades i år, som ska stärka den journalistiska närvaron i svagt bevakade områden: två kommuner tappade sina sista redaktioner, men två andra fick tillbaka sina.

– En annan faktor i att nedskärningarna minskat tror jag är sammanslagningarna där större koncerner köpt upp nedläggningshotade tidningar men behållit främst journalisterna, säger han.

De många åren med nedskärningar har dock påverkat hur många som utbildar sig och söker sig till yrket. Flera företag, främst på landsbygden, menar att det blivit svårt att rekrytera personal.

– Vem vill bli journalist när det inte finns jobb? Utbildningar som Poppius, där man betalar för att bli journalist, har det tufft nu. Även andra utbildningar har lågt tryck. Har man höga betyg är det inte journalist man i första hand blir, säger Truedson.

Dagspressen har historiskt sett vilat på två ben ekonomiskt: läsarintäkter, försäljning av lösnummer och prenumeration, och annonsförsäljning. Men det andra benet verkar nu vara på väg att förtvina: nyhetsjournalistikens andel av reklamintäkterna har halverats sedan 2008. Förra året, liksom flera föregående år, sjönk reklamintäkterna till journalistik med över en halv miljard kronor. Det är en förlust i nivå med hela presstödet. Trots det slog den totala annonsmarknaden rekord. Det bådar inte gott för framtiden, tror Truedson.

– Det vi vet om 2019 utifrån preliminära siffror är att annonsmarknaden har rasat ihop och det har drabbat dagspress och andra medier. Ska vi titta framåt är det väldigt oroande: ett antal mediers resultaträkning har gått riktigt åt skogen andra halvåret 2019 på grund av att annonstappet accelererar.

2016 till 2018 var all time high för annonsmarknaden, men all time low vad gäller annonspengar till journalistik, säger han.

– Så nu är vi i en begynnande annonslågkonjunktur där det inte blir ett nytt rekordår, om jag tytt tecknen rätt. Så om man förlorar annonsintäkter i högkonjunktur, vad gör man då inte i lågkonjunktur?

– Effekten kommer bli att medborgarna får den journalistik de är beredda att betala direkt för. Hela branschen går mot ett ökat beroende av läsarintäkter.

Tv och radio går däremot bra, TV4 gjorde 2018 en rekordvinst på 1,3 miljarder kronor. Dels beror det på spelannonserna, säger Truedson. Ett annat skäl är att tv är ett räckviddsmedium för annonsörer som vill kunna nå hela befolkningen samtidigt för att berätta om något stort.

– Då finns bara tv för att göra det, i dagspressen måste man samordna stora paket men tidningarna har låga täckningsgrader; så ser annonsköparlogiken ut. Dagspressen får även spö på det lokala planet där småföretag vänder sig till digitala tjänster och sociala medier. Man kan köpa Facebookannonser riktade mot de boende i området som är i rätt ålder eller kön, det är mycket billigare att annonsera än digitalt hos dagstidningar. På 1900-talet var man tvungen att vara klantig för att inte bli rik med en stark dagstidning, men nu måste man vara extremt skicklig för att kunna tjäna pengar på den.

I en artikel i DN (”Lokaljournalistiken hotas i dagstidningsdödens spår”, 4/12) är det flera röster som efterfrågar en ökning av det statliga mediestödet. Men det skulle kunna skapa en situation som hotar mediernas självständighet, säger Truedson, eftersom en dagstidning för att få söka stödet måste ha en hushållstäckning på under 30 procent på utgivningsorten.

– Men vi riskerar få en situation inom kort där alla svenska tidningar har rätt till stödet eftersom de alla ligger under 30-procentsspärren. Poängen med fria medier är att man ska äga sina produktionsmedel och kunna be folk dra åt helvete, oavsett om det är stat eller lokala annonsörer. Det blir lite märkligt med ett system där alla får stöd, kanske måste man förskjuta gränsen – om man vill att mediestödet ska gå till de mest behövande kanske man måste sänka gränsen till 25 eller 20 procent.

Siffrorna visar även att hushållen är mer beredda att betala för underhållning än för journalistik. Ett hushåll lägger i genomsnitt 6.500 kr per år på rörlig bild som Netflix eller C More, medan man bara köper nyhetsmedier för i snitt för 1.700 kr. Truedson nämner även att teleoperatörerna tagit en del av mediepengarna.

– Vi är beredda att köpa mobiltelefoner och betala för abonnemang med många gigabyte surf för att kunna se rörligt innehåll på mobilen, så på ett sätt är det en mediekostnad. Vi har gått från ett underskott på media till ett enormt överskott i utbudet och vi väljer snarare underhållning än nyheter.

Dessutom måste man numer ofta betala för det som förut varit gratis, journalistik på nätet, även om Truedson tror att det är ett beteende som kan förändras.

– Det ser ut att vara möjligt att få folk att förstå att det kostar att göra journalistik på nätet.

