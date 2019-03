På 1400-talet övergavs den en gång så välmående staden Angkor i norra Kambodja och slukades av djungeln. Vad var det egentligen som hände?

Runt om på jorden finns övergivna städer, som vittnar om en gång mäktiga samhällen som förfallit. På senare år har intresset för att undersöka sådana vuxit, mot bakgrund av dagens snabba klimatförändringar som väcker frågan om det globala samhället är på väg mot en liknande kollaps. Kan man dra slutsatser av tidigare civilisationers undergång, som till och med kan hjälpa oss idag?

En alldeles färsk studie, utförd i norra Kambodja av arkeologer från universitet i Sydney, har tittat närmare på ett av de mest omdebatterade historiska fallen – vad hände egentligen när staden Angkor, under flera århundraden centrum för det mäktiga Angkorriket, övergavs? I dag är ruinområdet berömt för tempelstaden Angkor Vat som lockar miljontals besökare varje år, men då var tempelkomplexet bara en del av ett vidsträckt stadsområde.

Angkorriket, eller Khemeriket, uppstod redan på 800-talet och dominerade när det var som störst stora delar av dagens Kambodja, Thailand, Laos och Burma. Ett avancerat jordbrukssystem utvecklades, som kunde försörja en stor befolkning. Men med tiden försvagades riket och på 1400-talet övergavs Angkor, bland annat efter långvariga strider med ett angränsande kungadöme i dagens Thailand. Exakt vad som skedde är dock oklart, eftersom det finns få skriftliga källor bevarade.

Särskilt har man betonat klimatförändringar, i form av en långvarig torka, vilket med tiden tänks ha lett till en ekologisk katastrof.

Tidigare forskare har framför allt lyft fram det faktum att staden plundrades 1431 som det som gjorde att de som levde i området flyttade söderut till trakten kring Phnom Penh, huvudstad i dagens Kambodja. Sett på det sättet skulle alltså Angkorrikets sammanbrott ha varit en direkt följd av ett förlorat krig. Men på senare år har studier pekat på andra faktorer. Särskilt har man betonat klimatförändringar, i form av en långvarig torka, vilket med tiden tänks ha lett till en ekologisk katastrof. Enligt den teorin övergavs området helt enkelt för att människor inte längre kunde leva där.

Den nya studien om Angkors öde, publicerad i tidskriften Proceedings of the National Academy of the Sciences, nyanserar både dessa tolkningar. Till att börja med konstateras att Angkor inte gick under som en följd av en enstaka händelse. Redan hundra år innan staden plundrades det där ödesdigra året 1431 hade framför allt Angkors elit börjat lämna området. I viss mån kan detta ha orsakats av torka, men framför allt betonas att stadsborna flyttade till områden söderut, närmare kusten, eftersom handeln på det sydkinesiska havet hade blivit viktigare.

På så vis ansluter den nya studien till flera andra som tittat närmare på klimatförändringarnas effekt i historien – det handlar om komplexa samband, där människors reaktioner på förändringarna i miljön spelar en viktig roll.

***

Överlevde inte Vesuvius utbrott över Pompeji. Foto: imago stock

Överlevare från Pompejiutbrottet har gått att spåra

Vulkanen Vesuvius utbrott år 79 e Kr förstörde städerna Pompeji och Herculaneum och krävde cirka 2.000 människoliv. Men de flesta som levde i området, drygt 15.000 personer, överlevde trots allt. Av en studie i tidskriften Analecta Romana, presenterad på sajten Livescience, framgår att många av dessa helt enkelt flyttade till närliggande städer som Neapel och Ostia. Men vissa gav sig av längre – en man från Pompeji tog värvning och begravdes i provinsen Asia, dagens Rumänien. Den romerska staten byggde bostäder och annan infrastruktur för att hjälpa flyktingarna. För att betala för detta användes förmögenheter från personer som dött i katastrofen men som inte hade några arvtagare.

Ellen Key. Foto: Scanpix

Pacifisten Ellen Key ville sända vapen till inbördeskrigets Finland

Författaren Ellen Key är känd för sin uttalade pacifism och motstånd mot krig i alla former. Därför förvånade det många när hon i samband med det finska inbördeskriget 1918 gick ut offentligt och krävde att Sverige skulle skicka vapenhjälp till den så kallade vita sidan, den som framför allt samlade jordägarna och borgerligheten. Om Keys ställningstagande berättas i en artikel av Ulla Wikander i den nya antologin ”Den röda våren 1918”, som ger en rad nya infallsvinklar på den blodiga konflikt som lämnade så djupa spår i det finska samhället. Wikander menar också att Ellen Key aldrig kommenterade eller kritiserade de övergrepp som ”de vita” utförde efter att de hade segrat.

Ett bombplan av modellen B-24. Foto: GL Archive/Alamy

15000

Så många män dog under det andra världskriget i det amerikanska flygvapnet – bara under flygövningar. Det framgår av en ny statistisk undersökning, publicerad av den amerikanska sajten Realclear history. Särskilt många dog i bombplanen B-24, som därför ibland kallades ”flygande kistan”.

