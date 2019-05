Nya Harry Potterböcker om trollkarlarna på Hogwarts

Just nu: spara 50%

Varje bok ska utgå från ett ämne som trollkarlarna i Rowlings bokserie studerar på magiskolan Hogwarts, såsom trolldryckskonster och hur man bäst tampas med oönskade svartkonster, rapporterar The Guardian.

De två första böckerna ”Charms and defence against the dark arts” och ”Potions and herbology”, finns i boklådorna 27 juni.