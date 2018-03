Nya kulturtrenden: Mikrodosera lsd på jobbet

Första gången Brita testade att mikrodosera hallucinogena droger gick det snett. Redan på förhand kände hon sig skeptisk mot självmedicineringen, men hade länge plågats av ångesttankar och pms-våndor varje månad, och det psykofarmaka hon tog innebar tunga biverkningar. Så en morgon i november satt hon i sitt kök med en pipett och en liten glasflaska med lsd framför sig på bordet.

Hon skakade flaskan, fyllde pipetten, droppade ut ett rör, två rör, ner i sin espressokopp. Hur var det, skulle dosen vara två? Eller tre? Hon mindes inte, men personen hon köpte drogen av hade sagt att lösningen var så utspädd att det inte spelade någon roll.

Så hon droppade i ett tredje rör och svepte koppen. Gick till sitt jobb på produktionsbolaget i Stockholm.

Förmiddag. Möte. Hon satte sig i soffan på kontoret. Då började det hända: först svettningarna, sedan väggarna som inte längre stod stilla. En hund kom fram och tittade tröstande på henne. Tankarna sögs upp i en virvel. Hur lät hon när hon pratade, sa hon det där högt, hur såg hennes pupiller ut, hon måste ut, vilken dörr var ytterdörren – och människorna, människorna, jobbade de här på riktigt, och där var hunden igen…

Plötsligt stod hon ute på gatan. Hon sprang hem, rusig, hon satte sig och skrev en lista. Den var så vacker att hon tittade på den i en timma.

Father John Misty, en av de kulturpersonligheter som mikrodoserat. Foto: Karin Törnblom/IBL

Så gick det första gången. Efter det har Brita lärt sig vilken mängd hon ska dosera, och att göra det med två dagars mellanrum. Hon gör det inte för att bli hög, säger hon, utan för att komma upp till nivån där ”en lätt salongsberusning av tankarna uppstår”. Där hittar hon en viss ökad energi, närvaro i stunden och nyfikenhet, menar hon.

Men blir man inte flummig, frågar jag, i brist på bättre ord. Hon svarar:

– Om flummig är ett annat ord för att säga ”måla utanför linjerna”, så ja, det tror jag man blir. Och vet du, det blir skitfint.

– När du hittar den rätta mängden skulle jag säga att du inte känner av det mer än som om du druckit en kopp kaffe. Möjligtvis känner du, ”Gud vad allt är extra fint i dag” på väg till jobbet, men det tonar snart ned.

Att ta små mängder psykedeliska droger, som lsd eller svampar, ett par dagar i veckan har blivit en växande företeelse. Men medan 1960-talets drog- och motkultur, den som formulerades av lsd-gurun Timothy Leary som ”tune in, turn on, drop out”, handlade om att fly samhällsstressen in i mjuk, medvetandeförändrad eskapism, så tar dagens brukare drogerna av rakt motsatta skäl – för att bli mer produktiva, effektiva och kreativa i sina yrken.

I små doser, cirka en tiondel av en ordinarie, uppstår vanligen inte de hallucinatoriska effekterna. I stället får man, säger användarna, minskad ångest, förbättrad problemlösningsförmåga och ökad koncentration.

När du hittar den rätta mängden skulle jag säga att du inte känner av det mer än som om du druckit en kopp kaffe. Möjligtvis känner du, ”Gud vad allt är extra fint i dag” på väg till jobbet, men det tonar snart ned

Det är förmodligen talande att psykedeliska droger blivit populära först när dess psykedeliska effekter minimeras.

Tomas jobbar som grafisk formgivare på frilansbasis. Han säger att i vanliga fall hattar han fram och tillbaka mellan distraktionerna från det han borde göra, men att mikrodoseringen har gjort honom mer skärpt.

– Det är som att nästan konstant vara i flow. Det är väldigt lätt att ta sig in i zonen där tiden försvinner. Här tror jag dock det är viktigt att inte mikrodosera för att göra tråkiga arbeten roliga, det är helt fel riktning att gå.

Han visar mig sina anteckningar från experimenten: de är noggrant nedtecknade med datum, dag, dos och med en kort beskrivning av känsloläget vid olika tidpunkter: ”Klockan 10.30: Mer kreativ, tankarna flyger fritt, associationsnivån på topp!”

– När du hittar den rätta mängden skulle jag säga att du inte känner av det mer än som om du druckit en kopp kaffe. Möjligtvis känner du, ”Gud vad allt är extra fint i dag” på väg till jobbet, men det tonar snart ned.

Fredrik von Kieseritzky är doktor i organisk kemi och läkemedelskemist. Han säger att det finns stora mängder anekdotiska bevis för att mikrodosering av psykedelika ger ökad kreativitet, mindre stress och ångest och ökad arbetsförmåga.

– Det finns även rimliga farmakologiska modeller för det. Särskilt lovande verkar vara minskad rädsla för döden vid obotlig cancer och liknande tillstånd. Men innan någon har visat en signifikant effekt i en randomiserad och placebokontrollerad klinisk prövning vet jag inte. Och det gör ingen annan heller. Jag tycker sådana studier, av god vetenskaplig kvalitet, vore ett oerhört välkommet tillskott.

Mindre studier har visat att drogen i små doser kan ha terapeutisk effekt mot depressioner, vilket DN:s vetenskapssidor uppmärksammat (5/6 2016). Men att det inte görs någon uttömmande medicinsk forskning på drogen i dag har flera orsaker, bland annat juridiska.

Cary Grant, en av de kulturpersonligheter som mikrodoserat. Foto: Everett Collection/IBL

Fred Nyberg är professor emeritus i biologisk beroendeforskning och seniorprofessor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap på Uppsala universitet. Han berättar hur det under 1960-talet gjordes experiment där man med lsd försökte behandla beroenden av exempelvis tobak och alkohol. Men med samma årtiondes hippiekultur förekom dödsfall när personer som tagit stora doser lsd upplevde hallucinationer, i vissa fall hoppade från balkonger i tron att de kunde flyga. Bland annat i Uppsala fanns dödsfall kopplade till lsd.

– Då blev det klassat som en illegal drog och förbjöds efter att man sett skrämmande exempel på effekterna. Det fanns många fall där de som tagit trippar hamnade i ett schizofrent tillstånd som kunde rendera behandling på mentalkliniker väldigt lång tid framåt. Men studier har gjorts där man hittat att lsd inte var den enda orsakande faktorn till utvecklingen av psykoser, utan att det ofta funnits närvaro av andra omständigheter, som ärftlighet av en viss personlighetstyp, eller att man befunnit sig i en viss miljö som bidragit till det man upplevt.

Fredrik von Kieseritzky säger att enligt FN:s 1961 års allmänna narkotikakonvention, och enligt svensk lag, är lsd och flera andra psykedeliska preparat så kallad Klass 1-narkotika.

– Per juridisk definition är de farliga och saknar medicinska egenskaper. Det är därför mycket svårt, men inte helt omöjligt, att få etikgodkännande för forskning på sådana preparat, säger han.

Det fanns många fall där de som tagit trippar hamnade i ett schizofrent tillstånd som kunde rendera behandling på mentalkliniker väldigt lång tid framåt

Eftersom drogen är olaglig är det dessutom kostsamt för läkemedelsbolagen att skaffa tillstånd för att forska på den. Dessutom är lsd en kemisk förening som är känd sedan länge – den skapades redan i november 1938 – och går därför inte att patentera och utveckla med marknadsexklusivitet, vilket gör det än svårare att motivera ekonomiskt.

För den som forskar om hjälp för psykisk sjukdom är mikrodosering heller inte så intressant, säger Joar Guterstam, medicine doktor och specialist i psykiatri på Karolinska institutet.

– Tanken att man ska mikrodosera är dessutom relativt ny och vad jag vet har det främst diskuterats som ett alternativ för friska personer, inte som en behandling för något psykiatriskt tillstånd.

Modern mikrodosering ingår snarare i rörelsen som kallas ”biohacking”, där man laborerar med sina kroppar med preparat, utrustning och tillskott för att skärpa fokus och öka produktiviteten. Det är ingen slump att trenden började i tech-meckat Silicon Valley, där nyandlighet och vetenskap tvinnats ihop i en oskiljaktig fläta, och där kroppen och hjärnan ofta jämställs med vilken teknisk hårdvara som helst som går att trimma.

Hela startup-industrin grundades i ett samhälle där sinnesutvidgande substanser fanns överallt, som Kerstin Gezelius skildrat i en artikel (DN 1/4 2016): ”Vid Stanford University uppmuntrades små genier till tekniska innovationer och entreprenörskap samtidigt som det några kvarter bort, i Palo Alto, massdistribuerades lsd på politiska möten ackompanjerade av Grateful Dead, för att på kemisk väg förbättra världen.”

De användare jag pratar med hade alla erfarenhet av hallucinogena droger i större portioner innan de började mikrodosera. Vissa av dem har varit med om ”otroligt utmanande, jobbiga trippar” när de tagit högre doser, men menar att det samtidigt inneburit ”en möjlighet att faktiskt lära mig något om mig själv och – om jag har tur – få möta sådant som jag är rädd för.”

Eftersom drogen inte är laglig eller reglerad är det upp till användaren att försöka justera dosen. Jag frågar Fred Nyberg på Uppsala universitet om det innebär en risk.

– Definitivt, eftersom det handlar om självdosering. Alla individer är olika och svarar olika på läkemedel och droger bland annat eftersom vi bryter ner dem olika. För de flesta typer av droger, även lsd, utvecklar man en tolerans, så för att få samma upplevelse måste dosen ökas efterhand. Ska man kontrollera det själv är det svårt: det leder till att många överdoserar, vilket man kan se exempel på hos droger som fentanyl.

Foto: Helena Davidsson Neppelberg

Användarna jag pratar med beskriver mikrodoseringen som en positiv erfarenhet, men ingen av dem har fortsatt göra det på regelbunden basis. De pratar om vikten av att ha en ”baslinje” att komma ner till, och att bara använda drogerna för särskilda problemlösande syften.

En person jag intervjuar, Svante, jobbar på en byrå där man ofta har kreativa arbetsuppgifter. Enligt honom mjukades hans ego upp av att mikrodosera, gjorde honom mer öppen för idéer.

– Mitt yrke kräver att jag är med i olika kreativa processer. Ofta kan det vara svårjobbat, som att simma motströms. Med mikrodosering blev det som att hela tiden simma med strömmen, idéerna dök upp snarare än att jag fick kämpa för att hitta dem, det var mycket lättare att säga ”ja, och…” och att jobba mot målet – en bra lösning – i stället för att försvara mina egna idéer gentemot andra.

Så, knäckfrågan: Blir man verkligen mer kreativ av det? Vad säger forskarna? Jag frågar Anders Sandberg, forskare i neuroetik vid universitetet i Oxford. Han förklarar att kreativitet ofta handlar om två sorters tänkande: ett divergent (att se oväntade möjligheter och kombinationer) och ett konvergent (där man väljer de bästa idéerna och genomför dem).

– För vissa människor kan en ökning i divergens vara kreativitetsförstärkande. Där kan förmodligen psykedeliska preparat vara användbara.

För mikrodosering av lsd finns det inga vetenskapliga studier av detta utan bara enskilda användares anekdoter.

För andra kanske en minskning är bättre eftersom de redan har för mycket idéer och i stället behöver fokusera, säger han och fortsätter:

– Som en kollega sa om sina egna erfarenheter: ”Mikrodosering hjälper i varje fall inte analytisk filosofi” – vissa områden behöver kanske också en mer rigid analys som mikrodosering inte hjälper med.

Ett annat uttryck man ofta stöter på i berättelserna är ”kognitiv förstärkning”. Det är ingen vedertagen medicinsk term, men Sandberg förklarar att det syftar på en rad olika förmågor, som förbättrat arbetsminne, bättre koncentrationsförmåga eller minskad impulsivitet.

– En del sådana effekter finns ganska väl belagda för centralstimulantia, framför allt adhd-läkemedel som metylfenidat och amfetamin. Men för mikrodosering av lsd finns det inga vetenskapliga studier av detta utan bara enskilda användares anekdoter.

Sådana råder det däremot ingen brist på. För tre år sedan hade sajten Reddits forum om mikrodosering knappt tusen prenumeranter. I dag har siffran vuxit till 26 600 och är ett rejält nystan av ämnestrådar som ”Kan jag göra en lsd-lösning med vodka?” och ”Mikrodosera svampar och träna jiujitsu”. Googles data visar hur sökningar på ”microdosing” ökat femtiofalt de senaste tre åren; Sverige ligger på elfte plats i världen för antal googlingar på termen. Runt detta har även bildats nya affärsverksamheter: för 1 250 kronor per samtal kan man konsultera mikrodoseringscoacher via Skype.

– Min bild är nog att synen på psykedeliska droger förändrats och blivit lite mer tillåtande under de senaste 10–15 åren. Dels förstås bland nya grupper av entusiastiska användare, men till viss del också i vetenskapssamhället, där forskningen om de här sakerna var stendöd från typ 1970 till 2000. Nu görs det ändå en del studier, om än med varierande kvalitet, säger Joar Guterstam.

När jag berättar för folk i min närhet vad jag skriver om får jag däremot skeptiska blickar. Är det inte vanebildande? Är det inte en inkörsport till tyngre droger? Kan man inte bli psykotisk?

Jag vidarebefordrar frågorna till forskarna. Fredrik von Kiesirtzky säger att generellt i farmakologi är alla typer av risker lägre vid lägre doser och vid färre doseringstillfällen.

– Lsd, psilocybin och andra klassiska psykedelika har mycket låg toxicitet i normala doser. Dessutom leder upprepad användning av psykedelika till snabb toleransutveckling – som inte ska förväxlas med beroende – vilket sannolikt ytterligare sänker risker för bieffekter som snedtrippar och negativa upplevelser.

Joar Guterstam instämmer.

– Rimligen borde risken minimeras då man tar så pass små doser att någon hallucinatorisk effekt i normalfallet inte ska inträda alls. Men avsaknaden av studier gör att även detta blir en gissning. Kanske kan särskilt känsliga eller psykosnära individer ändå drabbas?

Kopplat till anekdoter om lsd-bruk finns ju även skräckvisionen om den kvardröjande eller återkommande trippen, det hallucinatoriska helvetet man aldrig kan ta sig ur. En av de mest kända berättelserna om Jean-Paul Sartre är hur han, efter en dos meskalin, beskrev det som att han gick in i en psykos och inbillade sig att ett gäng krabbor förföljde honom överallt. Ökänt är även CIA:s kalla kriget-projekt MK-Ultra, skildrat i nya Netflixdokumentären ”Wormwood”, där man i hemlighet doserade personer med lsd för att hitta sätt att kontrollera deras psyke.

För de flesta typer av droger utvecklar man en tolerans, så för att få samma upplevelse måste dosen ökas efterhand. Ska man kontrollera det själv är det svårt: det leder till att många överdoserar

En enda singeldos lsd kan ge långtidseffekter, säger Fred Nyberg.

– Höga doser kan leda till en förändrad visuell uppfattning, och vid större doser skapas förändringar i hjärnans plasticitet som gör att det långt efter intaget kan komma hallucinatoriska upplevelser. Men med låga doser, som även påverkar plasticiteten, kan det genereras nya typer av kommunikationer mellan regioner och nätverk i hjärnan som leder till att man känner sig skärpt och inspirerad.

Joar Guterstam nämner att det finns fall av kvarstående perceptionsstörningar beskrivna.

– Just lsd har provats i högre doser på mängder av människor i kontrollerade experiment och riskerna anses för friska försökspersoner vara väldigt begränsade om man tar det i ett tryggt sammanhang. Mikrodoseringen i sig gör nog inte riskerna större, men det faktum att man tar det flera gånger kanske förändrar biverkningsbilden, säger Joar Guterstam.

Och avslutar med det som blivit ämnets självklara refräng:

– Tyvärr saknas det studier kring detta.

Brita, Tomas och Svante heter egentligen något annat.

Läs mer: Nya Netflixserien ”Wormwood” skildrar hemliga lsd-experiment

Forskaren som vill förstå psykedelika