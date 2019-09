Nya scener och klubblokaler i Slakthusområdet

Efter den uppmärksammade klubbdöden i Stockholm kommer nu ljusa besked för nattlivet. Två stora nya kulturarenor öppnar i Slakthusområdet. Fållan, som har kapacitet för 2400 personer, är tänkt att bli en plats för konserter, klubbar, minifestivaler, konstprojekt och andra evenemang. Lokalen Förbindelsehallen blir en sommarscen som kan husera en publik upp till 3.500 personer.

Det är Kulturarenor AB, företagarna bakom Nobelberget, som tillsammans med fastighetsägaren Atrium Ljungberg kommer att driva projekten. Fållan blir en tillfällig lokal med ett rivningskontrakt fram till 2023, då lokalerna rivs för att ge plats för ny bebyggelse. Planen är att verksamheten då flyttas över till permanenta och sedan tidigare planerade lokaler i Slakthusområdet.

– Många artister lägger stor vikt vid spelställets identitet och uttryck, och vill inte spela på en sponsrad hockeyarena eller konferenslokal med heltäckningsmatta. Vi hoppas kunna skapa en plats som inte bara fyller en funktion, utan är en attraktion för internationella artister och arrangörer, säger Martin Lagerberg, VD på Kulturarenor AB, i ett pressmeddelande.

Ombyggnationen av Fållan påbörjas i veckan och lokalen ska öppna den 8 november.

– En stad som lever och låter är en stad som mår bra. Att flera live- och kulturscener tvingats stänga är förödande för stockholmarnas musik- och kulturliv, men även för stadens attraktionskraft, jobb och trygghet. När Stockholm växer måste vi planera in kulturen redan från början och förväntningarna på just Slakthusområdet är höga, säger kultur- och stadsmiljöborgarråd Jonas Naddebo (C), i pressmeddelandet.

Fakta om Fållan: - Premiär den 8 november - Kapacitet för upp till ca 2400 gäster fördelat på 2 scener - Avtalet är ett rivningskontrakt till 2023 då lokalerna ska rivas för ny bebyggelse. Även mat- och dryckesprogram kommer att erbjudas på Fållan, med ett hopkok av etablerade krögare, små vinimportörer, lokal öl och alternativ utan alkohol. Visa mer

Fakta om Förbindelsehallen: - Ska bli navet för Slakthusområdets kulturliv - Kapacitet för upp till 3500 personer - Har tidigare huserat bland annat den elektroniska musikfestivalen Department, konferensen Brilliant Minds efterfest, Parkteatern och Green Door Project. Visa mer

Läs mer: Därför mår nattlivet bättre i Göteborg än i Stockholm

Läs mer: Ännu en nattklubb i centrala Stockholm stänger ner efter klagomål

Ola Andersson: En storstad måste vara till för alla