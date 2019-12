Nya ”Star wars” är den film som samtiden förtjänar

Rymdäventyr ”Star wars: The rise of Skywalker” Regi: J J Abrams Manus: Chris Terrio, JJ Abrams I rollerna: Adam Driver, Daisy Ridley, Billie Lourd, Lupita Nyong'o, Mark Hamill, John Boyega m fl. Längd: 2 tim 21 min (från 11 år). Språk: engelska. Visa mer

Det räcker med att titta på rollistan för att lugna nostalginerverna: Carrie Fisher gör sin sista filmroll som Leia och Mark Hamill dyker upp igen som hennes tvillingbror Luke. Den nionde och sista delen i jedikrigarnas släktdrama låter hela den brokiga familjen vara med, med ett särskilt fokus på arvingen med emolugg: Kylo Ren. Han försöker förmå motståndsrörelsens Rey att välja det mäktiga mörkret i stället för hoppet om ett tryggt adoptivhem.

Skywalkers dysfunktionella dynasti i all ära, men frågan är om inte regissören, manusförfattaren och producenten J J Abrams är den verkliga huvudpersonen i ”Star wars: The rise of Skywalker”. I uppståndelsen kring den hyperpopulära följetongen, där fansen kräver insyn och helst av allt medbestämmande i det färdiga resultatet, har allt ljus riktats mot upphovsmakaren.

Inte minst sedan ”The last jedi”, som visserligen hyllades av kritikerna och blev 2017 års största publikframgång, mötte motstånd från ortodoxa entusiaster som menade att regissören Rian Johnson hade förvanskat deras rymdsaga. Det rörde sig inte bara om förutsägbart kvinnohat, även om det mest extrema uttrycket för missnöjet var en ”avfeminiserad” klippning av filmen som spreds på nätet, utan om att Johnson avvek från den smala mytologiska vägen.

Medan George Lucas på 1970-talet skapade ett hopkok av olika genrer, med en kvasireligiös överbyggnad, har serien utvecklats till ett mer självtillräckligt filmuniversum. Mot den bakgrunden är kanske J J Abrams rätt man för finalfilmen. Han låg trots allt bakom 2015 års ”The force awakens”, som var en knäböjande karbonkopia på originalet från 1977. I alla fall om man betraktar filmskapande som en övning i tillfredsställa efterfrågan. Den som axlar det ärorika men betungande uppdraget måste hur som helst navigera genom ett asteroidbälte av förväntningar, och då är det lättare sagt än gjort att staka ut egna konstnärliga visioner.

För att undvika att ”The rise of Skywalker” ska krossas under sin egen arvsmassa skickar J J Abrams ut sina hjältar på en skattjakt. Nästan hela filmen är en enda lång jakt på MacGuffin, som Alfred Hitchcock benämnde objekt som kan utnyttjas för att driva handlingen framåt. Här gäller det en kompass som ska leda Rey till ondskans gömställe, och den blir en fullgod förevändning för att röra sig mellan olika planeter och hamna i återkommande eldstrider.

Det är om inte en flykt från ansvar så möjligen från berättelsens dramatiska potential. I stället för att skärskåda smärtpunkter eller fördjupa tematiken väljer filmen att skynda vidare. Det är ju mycket som ska avhandlas innan rymdäventyret kan vända blad från Skywalker-sagan (den som inbillar sig att ”Star wars” slutar för gott har glömt att Disney betalat 4 miljarder dollar för varumärket).

Visst är det ett kringflackande äventyr som också är en personlig resa. Rey jagar en kompass men samtidigt vägen till sitt inre. Man kan förstås betrakta ”Star wars”-filmerna som en politisk allegori likväl som en andlig parabel, men till skillnad från Johnson väljer inte Abrams att göra några överbetonade paralleller till nazistisk ikonografi.

Här återvänder visserligen den stora boven Palpatine, som en gång i tiden omvandlade den galaktiska republiken till det enväldiga rymdimperiet, men ”The rise of Skywalker” är ingen film som belyser auktoritära hot i samtiden. Nej, i så fall är handlar det snarare om en kbt-mässig terapi för att möta sina rädslor.

Filmen fungerar som bäst i förtätade möten mellan Rey och Kylo Ren, vars sabelfäktning och munhuggning korsar rummets gränser, och Daisy Ridley och Adam Driver skapar en säregen intensitet i dialogscenerna där de inte kan möta varandras blickar. Annars är tyvärr ingenting lika iögonfallande som i ”The last jedi”, som överraskade med både ”Blixt Gordon”-rött och existentiella spegelsalar. Här får man nöja sig med att vara glad över att Richard E Grant skymtar förbi som en spefullt illasinnad general.

”The rise of Skywalker” är definitivt ett godkänt underhållande rymdäventyr, men från ett utzoomat perspektiv är resultatet tämligen trist. J J Abrams är inte hjälten franchisefilmen behöver, men eftersom han levererar på beställning är han hjälten samtiden förtjänar.

