Nyöppnat Lou Reed-arkiv succé från start

Lincoln center – torget som kantas av de allra yppersta inom finkulturen; opera, symfoni, balett och teater – har fått ett oväntat tillskott: Lou Reed, ett namn förknippat med Andy Warhol och hans The Factory och det legendariska bandet The Velvet Underground.

Här, på New Yorks stadsbibliotek för scenkonsterna, inklämt mellan pampiga byggnader som Metropolitan opera, City Ballet och prestigefyllda Julliard school, har den framlidna rockstjärnan tagit plats. New York-biblioteket bevarar annars manuskript av storheter som Haydn, Mozart och Schumann. The Lou Reed-papers är institutionens första rockarkiv.

– Vi har aldrig förut tagit hand om en samling vars upphovsperson lockar så många. Det är kul för oss att det nu kommer nya, oväntade besökare hit, både unga och gamla, säger curatorn Jonathan Hiam, som tog över på biblioteket efter att Reeds änka, performanceartisten Laurie Anderson, och hennes medhjälpare hade gjort den första sorteringen och sedan lämnade över materialet.

Det har tagit två år att katalogisera alltihop. Curatorn Jonathan Hiam menar att det från början har känts självklart för bibliotekets musikavdelning att ta emot Lou Reeds kvarlåtenskap, som är en donation. En inte oväsentlig anledning till denna positiva attityd är Lou Reeds välkända kärleksaffär med New York, en kärlek som är besvarad.

– Ingen annan skulle kunna bli accepterad här lika automatiskt som Lou Reed. Han bodde och levde i staden, han gav medborgarna röst, inte minst sådana som inte hade någon egen, säger Jonathan Hiam.

Anstormningen av besökare till biblioteket var oväntad. Inte mindre än 1.700 nya lånekort utfärdades de två första veckorna. En vanlig vecka brukar det vara 100.

Och det är uppenbart att just det här arkivet kommer att ta emot fler än de ordinära studenterna och forskarna. När DN besöker den dämpade forskarsalen på andra våningen sitter två unga kvinnor framför en dator och lyssnar på ljudklipp i sina hörlurar. Då och då nickar de åt varandra, gör miner, fnittrar lågmält och ibland glider lurarna av för kommentarer om vad de just hört.

Centralt i samlingen är audiomaterialet vilket bildar en båge från The Shades, Reeds high schoolband 1958, till de sista konserterna 2013. Totalt finns 600 timmars inspelningar fördelade på 3.600 ljudklipp – bland dem outgivet material, och även 1.300 videofilmer.

Förutom ljudarkivet tillkommer nästan 100 hyllmeter i bibliotekets förvaringsutrymmen, och den delen innehåller alltifrån turnéaffischer och presenter från fans till affärskorrespondens, barnotor och fotografier. Dessutom poesi och anteckningar om tai chi – sina sista år var Lou Reed trots sin eviga bad boy-image en hängiven utövare.

Några stickprov bland de tusentals ljudklippen avslöjar en tidig hemmainspelning från 1963 där Reed kanske lite otippat Dylaninspirerad sjunger ”Don’t think twice it’s alright” och ”Blowin’ in the wind”.

Några år senare, i låten ”Sweet Mama”, kan man höra att han musikaliskt lämnat den hippieindränkta samtiden bakom sig. För att inte tala om ”Foggy notion”, en låt som blottlägger Velvet Undergrounds stötiga storstadsenergi i ett snabbt, rakt beat.

Emellertid dominerar solokarriären materialet. Många alternativa tagningar av musik förekommer, däribland det sägenomspunna albumet ”Metal machine music” från 1975. Studioinspelningarna utgör fler än 900, för övrigt finns 700 liveframträdanden och ett mindre antal intervjuer och konversationer med vänner att ta del av.

I ett större perspektiv ger samlingen en bild av Lou Reeds arbetsmetoder, hur processen fram till det färdiga resultatet växer fram genom det fortfarande ofärdiga. Den välkänt buttre newyorkarens pratsång, en gitarr och en enkel bandspelare räckte för den första demoinspelningen av en låt.

Varför var då Reed en notorisk samlare? Enligt hans syster Merrills förklaring i nättidningen Please Kill Me var det ett arv från fadern, som samlade på allt. Hon gör själv likadant.

Laurie Anderson, varför bestämde du dig för att donera sin framlidne makes kvarlåtenskap till just New York Public Library?

”Jag ville att unga artister skulle få tillgång till hans verk och sökte efter den plats som bäst kunde förverkliga den idén. Biblioteket har förbundit sig att genom olika aktiviteter lansera samlingen. Vi hoppas att ett permanent lyssningsrum ska kunna ställas i ordning där olika jubileum av skivutgivningar och andra specialarrangemang kan genomföras”, skriver Laurie Anderson i ett mejl till DN.

Tanken med Reedsamlingen är också att ljudfiler, när upphovsrättigheter så småningom förhandlats fram, ska kunna lyssnas på över nätet. Utan att besökare, som i dag, personligen måste komma till biblioteket.

Vad i samlingen gillar du bäst?

”Jag tycker att allt är fantastiskt. Om Lou själv hade fått vara med om något sådant här hade han nog utbrustit: 'Jag kan inte tro det!' Precis som newyorkborna säkert också kommer att göra.”

Det är ingen vild gissning att delar av Lou Reed-arkivet kommer att bli offentligt på andra sätt. Det har redan skett med boken (med tillhörande 7-tumssingel) ”Do angels need haircuts?” från en poesiuppläsning 1971.