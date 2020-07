Nytt forskarnätverk kartlägger musiklyssningen under corona

Nostalgi har varit ledordet i årets kulturkonsumtion – och musik är inget undantag visar ny forskning. Under coronakrisen har lyssnare tytt sig till låtar av bland annat The Beach Boys, Cyndi Lauper och Abba.

– Medan världen står inför en allvarlig hälso- och finanskris, präglad av negativa siffror och rapporter, har musikkonsumtionen och musikskapandet kretsat mycket kring ”happy go lucky”-låtar, säger Niels Christian Hansen, assisterande professor vid Aarhus Institute of Advanced Studies i danska Århus.

Han är en av grundarna till det nya, globala nätverket Musicovid som samlar 370 forskare inom ett trettiotal discipliner, från musikvetenskap till psykologi och hjärnforskning.

– Det är en intressant paradox; vid exempelvis naturkatastrofer som jordbävningar skriver människor seriösa, långsamma och reflekterande sånger om exempelvis de som gått bort eller det som har gått förlorat. Coronamusiken är i stället snabb och humoristisk. Ett verktyg för att sträcka ut till andra på ett extrovert sätt och därav kanske ett medel för att orka med krisen, säger han.

Niels Christian Hansen vid universitetet i danska Århus är grundare till nätverket Musicovid. Foto: Århus universitet

I forskningsprojektet ”Music in times of the Covid-19 pandemic” har han, tillsammans med en rad kollegor, låtit 7.000 personer i Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien, Indien och USA svara på frågor om vilka låtar de lyssnar på och hur detta har förändrats under året.

En av de preliminära slutsatserna är att människor tenderar att söka sig till gladlynta melodier och varma produktioner, så som Louis Armstrongs jazziga 60-talspärla ”What a wonderful world”, ”It's not unusal” med Tom Jones och Johnny Nashs ”I can see clearly now”. Men också, i sammanhanget, nyare låtar som Pharrell Williams poplåt ”Happy” från 2014.

– Ofta handlar det om musik som väcker positiva minnen från barndomen eller ungdomsåren. Människor drömmer sig tillbaka till en tid när allt var enklare. Det är en blandning av nostalgi och eskapism, säger Hansen, som berättar att syftet med det nya nätverket är att koordinera forskningen som bedrivs.

– I början av coronakrisen såg vi många nya musikfenomen, som sång från balkonger och covers på låtar där texterna ändrats för att beskriva den nya verklighet vi befinner oss i. Vi musikforskare insåg snabbt att vi stod inför ett globalt fenomen och att vi riskerade att hamna i en situation där alla ställer samma, grundläggande frågor. Med nätverkets möjligheter till samordning kan vi snabbare närma oss de mer komplexa frågorna i forskningen.

Tom Jones och hans "It's not unusal" är en av de låtar som återkommer när 7.000 personer i Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien, Indien och USA har fått svara på frågor om sina lyssningsvanor under coronakrisen. Foto: Lotta Härdelin

Sverker Hyltén Cavallius, docent i etnologi. Foto: Privat

Inom nätverket ryms studier om allt från finska ungdomars lyssnande på heavy metal under krisen till ett norsk-belgiskt samarbete rörande liveströmmade konserter och ett brittiskt projekt som söker utröna vilken musik som lämpar sig bäst i karantän. Tanken är att nätverkets forskningsresultat ska publiceras med start i början av nästa år.

I Sverige har Svenskt visarkiv och Musikverket anslutit till nätverket. Just nu arbetar man med att samla in material från svenska musikkonsumenter, yrkesverksamma musiker och amatörmusiker i enkätform. Planen är att materialet ska bli ett kvalitativt forskningsunderlag framåt hösten.

– Vi befinner oss i en otroligt intressant period. Min förhoppning är att den här berättelseinsamlingen ska bidra till en bredare förståelse av det som sker och omställningen till bland annat mer småskaliga konserter och musiksamarbeten så väl lokalt som digitalt, säger Sverker Hyltén Cavallius, docent i etnologi med inriktning på populärmusik på Svenskt visarkiv.

