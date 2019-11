”Ok boomer” – resultatet av flera års internethån mot äldre

Den första gången uttrycket ”Ok boomer” verkar ha förekommit på internet i sin nuvarande form var på internetforumet 4chan, mer specifikt i en tråd om studielån.

”Kanske borde du valt en skola du faktiskt har råd med och arbetat för att försörja dig”, skriver en användare till personen som initierat diskussionen.

”Lol ok boomer :)”, svarar någon då denna användare.

”Ok boomer”, när uttrycket först användes. Foto: Skärmavbild



Begreppet ”boomer”, som är en förkortad version av ”baby boomers”, har dock funnits längre och används på internet med en hånfull underton, ungefär som svenskans ”köttberg” eller ”Jätteproppen Orvar” som avser den äldre halvan av samma grupp.

Uttrycket är i mångt och mycket en del av ett lågintensivt generationskrig, där äldre ”boomers” avfärdar den yngre generationens ”snöflingor” som överkänsliga, politiskt korrekta och självcentrerade och den yngre generationen svarar genom att anklaga den äldre för att vara bortskämda efter att växt upp i en tid där jobb och bostäder ansågs finnas i överflöd.

Det sistnämnda perspektivet har varit grunden för flera så kallade memer på internet, till exempel bildserien ”Old economy Steven” som började spridas runt 2012 och porträtterar 40-talisternas liv som helt utan svårigheter. Ungefär lika länge har yngre amerikaner hånat opinionstexter om hur millennial-generationen påstås ”förstöra” olika industrier, som pappersnäsdukar och smältost.

https://twitter.com/necrosofty/status/769217189412864001

Ur boomerbegreppet har uttrycket ”boomerposting” uppkommit. Begreppet används framför allt av yngre för att håna baby boomer-generationen och framför allt sättet denna grupp anses bete sig på nätet. En engelskspråkig Facebook-grupp där medlemmarna imiterar så kallad boomerposting, ”A group where we all pretend to be boomers” bildades i maj 2019 och har i dag nästan 300.000 medlemmar. Gruppen fick en svensk motsvarighet i oktober, med namnet ”Boomers på svenska! (Gruppen där vi låtsas vara gamla personer på internet)”.

Det hela började när Nathalie Hallberg blev inbjuden till den amerikanska gruppen av sin kompis Agostina Maloberti. De två administratörerna, som beskriver sig som småbarnsmorsor i trettioårsåldern med en varsin smartphone, driver gruppen tillsammans. (Även DN:s reporter är medlem i gruppen).

”Den amerikanska gruppen var rolig, men jag kände att jag inte kunde relatera till hundra procent, och det var svårt att själv vara delaktig. Så jag sa till Agostina att vi kunde starta en likadan grupp, fast på svenska. Det blev jättemycket aktivitet direkt och vi skrattade så vi typ grät för folk var så roliga och fattade konceptet direkt.”‚ skriver Nathalie Hallberg i ett Facebookmeddelande till DN.

Nathalie Hallberg och Agostina Maloberti står bakom en humorgrupp om boomers på Facebook. Foto: Privat

Gruppen, som i dag har drygt 300 medlemmar, innehåller humoristiska bilder, frågor, observationer och ”felpubliceringar”, allt med syfte att härma äldre personers sätt att föra sig på sociala medier. Felstavningarna är många, versaler trycks in slumpmässigt i textstycken, kommatecken används istället för punkter och så kallade dekaler och emojier används flitigt. ”Tack för insläpp!!!!!” är ett vanligt inlägg.

”En boomer är en ganska naiv och sociala medier-ovan människa som är rädd för förändringar och teknik men ändå vill vara med”, skriver Agostina Maloberti.

”Och så är det ju den grundläggande grejen att de nog har svårt med internet, hemsidor och appar, därför blir det också ofta ganska fel. Typ som att de skriver en grattishälsning på sin egen Facebooksida eller inte förstår hur de gillat någon bild eller hur de gått med i en grupp. Jag tror att de ser saker på internet med helt andra glasögon än vi som lärt oss använda internet från att vi var ganska unga.”, fortsätter Nathalie Hallberg.

De räknar upp några saker de tycker är typiskt för så kallade boomers på sociala medier: att använda emojier ”fel” eller för mycket, att skicka vänförfrågningar till sina barns kompisar, att godkänna vänförfrågningar av människor de inte känner, att dela med sig av för mycket privata saker på sociala medier och att tro att man när man skriver i ett kommentarsfält skriver direkt till personen till exempel en tidningsartikel handlar om. Men de menar att även yngre personer kan vara boomers.

Min man är sämst på sociala medier och kan fråga mig ibland vilken emoji han ska använda i olika sammanhang. Det är lite boomeraktigt

”Så länge man är ovan i sociala medier kan man uppfattas som boomer. Min man är sämst på sociala medier och kan fråga mig ibland vilken emoji han ska använda i olika sammanhang. Det är lite boomeraktigt, fast han är medveten om sin okunskap, så det kanske inte så boomeraktigt egentligen?” skriver Agostina.

På internetforum som 4chan har länge ”30-åriga boomers” hånats. Den 30-åriga boomern kan förstås lika gärna vara en 40- eller 20-årig boomer, det som enar gruppen är att de inte hänger med i internetlingo och nätets bredare trender. Det kan handla om att dela inspirerande bilder på Facebook snarare än självironiska bilder om hur du vill ta livet av dig, att ha cargobyxor eller något så enkelt som att ha en dålig smak när det kommer till internethumor.

Framför allt är inlägg och åsikter av typen ”Det var bättre förr” en garant för att få en boomerstämpel. Den typen av inlägg brukar hånas med påståenden om att personen som publicerat inläggen tror sig vara född i ”le wrong generation”, där ”le” är en stavning av ”the” som ofta användes på internet under slutet av 2000-talet.

När den 25-åriga nyzeeländska parlamentsledamoten Chloë Swarbrick avfärdade en kollega med ”Ok boomer” var det alltså i praktiken resultatet av en rörelse som pågått länge. Att avfärda någon med den specifika ordföljden ”Ok boomer” hade börjat att bli populärt redan under 2018. Sajten Know Your Meme, som dokumenterar internetfenomen, menar att begreppet användes på Twitter första gången i april 2018, som ett sätt att avfärda den amerikanska konservativa opinionsbildaren Charlie Kirk, född 1993.

https://twitter.com/ClickToAddName/status/984437136291135489

Det var dock först under 2019 fenomenet verkligen tog fart, och spred sig över Reddit, Twitter, Instagram och Tiktok. Ska man tro Google Trends, som mäter sökintresset på Google för olika fraser, kan begreppet redan vara på väg ut, från att ha nått en topp den 3-9 november. Det finns ännu ingen bra svensk översättning av frasen, men på svenska Twitter har ett par personer föreslagit att formuleringen ”Okej Orvar” bör användas, både som en referens till ”Jätteproppen Orvar” och för det alliterativa värdet.

