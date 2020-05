Ola Andersson: Vi kan lära av pesten i Florens 1630

Ryktet om smittan nådde staden i början av juni. Hälsostyrelsen beslöt att införa inreseförbud, men gränserna var svåra att övervaka. De första dödsfallen inträffade redan i mitten av juni, men först i början av augusti kom de första rapporterna från en mindre ort utanför staden som skingrade alla tvivel.

Epidemin hade inte låtit sig hejdas vid gränsen. Hälsostyrelsen försökte spåra de smittade. De som reste till staden avkrävdes skriftliga hälsointyg innan de släpptes in. Det hjälpte inte.

I början av augusti upptäcktes de första fallen inne i staden. Sjukhus inrättades dit de som insjuknat fördes, vare sig de ville eller inte. De hus där de bodde sattes i karantän. Trots det ökade antalet fall. Fler sjukhus inrättades utanför staden. De döda begravdes i massgravar.

I december förbjöds alla kvinnor och barn i staden lämna sina hem. Till sist, den 20 januari, infördes karantän för alla invånare. Arbetslösheten gjorde att stadens myndigheter tvingades försörja invånarna med gratis matransoner.

Då hade epidemin redan kulminerat. I februari märktes minskningen i antalet dödsfall. På askonsdagen, den 23 februari, tilläts alla män över tio års ålder åter röra sig fritt. Staden öppnades gradvis, men inte förrän den 19 juni fick alla åter röra sig helt fritt i staden.

Restriktionerna var befogade. Omkring 12 procent av Florens befolkning dog i pestepidemin 1630-31. Då kom staden ändå lindrigt undan i jämförelse med Milano där nästan hälften av invånarna dog, för att inte tala om Parma eller Verona där nästan två tredjedelar av invånarna strök med. Om detta kan vi läsa i John Hendersons bok ”Florence under siege – surviving plague in an early modern city” (Yale University Press) som kom ut förra året.

Det fascinerande med boken är att John Henderson strikt håller sig till det samtida källor berättar. Det vetenskapen numera vet om pestens orsaker och smittvägar lämnas därhän. I stället för att berätta om det Florens hälsostyrelse, eller Magistrato alla sanità, inte visste får vi tvärtom följa hur de hanterar smittbekämpning, sjukvård, brott mot karantänen och försörjningsproblem som följde i pestens spår.

Det påminner oss om vikten av att använda bästa tillgängliga kunskap i krislägen. I ”Florence under siege” kan vi följa hur stadens myndigheter efter bästa förmåga målmedvetet gjorde just det.

Det gällde då, och det gäller i dag. Vi ska vara oändligt tacksamma över de kunskaper vi erövrat sedan dess och använda dem efter bästa förmåga. Inte förfalla till alarmism, skräckpropaganda, sensationslystnad eller frestelsen att plocka politiska poänger. Det gjorde, om vi får tro John Henderson, inte myndigheterna i Florens 1630-31. Det ska inte heller vi göra.

