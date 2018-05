Ola Larsmo: Hatfyllda generaliseringar gör världen begriplig

I internets barndom för trettio-fyrtio år sedan oroade sig somliga för ett nytt hot som tornade upp sig vid horisonten: ”information overload”, informationsöverdos. Tanken var att de enorma mängder nyheter, information och desinformation, kunskap och nonsens som snart skulle skölja över oss skulle bli för mycket att hantera och leda till psykologiska problem.

Man har i och för sig alltid talat om informationschocker. Redan Thoreau ondgör sig i sin koja vid Walden på 1840-talet över dagtidningarnas tjatter som överröstade verkligheten. Det har också varit en kritik som följt massmediernas framväxt: hur man blir fördummad av överdriven mediekonsumtion.

Men i och med Alvin och Heidi Tofflers bestseller ”Future Shock” från 1970 hamnar problemet i centrum: syndafloden av information kommer att göra oss handlingsförlamade, göra alla från företagsledare och politiker till shoppare och trafikanter oförmögna att fatta kloka beslut. Och i SF-filmen ”Johnny Mnemonic” (1995), efter en av William Gibsons noveller, lider stora delar av mänskligheten av ”the black shakes”, en potentiellt dödlig, neurologisk åkomma som beror på alltför stor exponering för ”informationsteknologi”.

Läs fler texter av Ola Larsmo

Så har vi då drabbats av ”The black shakes”? Ja, jag tror det. Inte av kramper och katatoniska tillstånd, men av något lika farligt: generaliseringar. Själv orkar jag bara titta in på Twitter någon gång i veckan, på grund av alla hatfyllda generaliseringar om ”dom andra” som slår emot en. Men bakom detta löddrande hat från folk som (förmodligen) var fullt normala tills de satte sig vid ett tangentbord anar man en sorts förtvivlan: snälla, snälla, gör världen begriplig igen. Ge mig en mall och ett facit.

De värsta utfallen är förstås de rasistiska. Efter Alek Minassians massmord i Toronto ville många att han skulle vara muslim och framförde denna förhoppning på Twitter timmarna direkt efter dådet. (När han inte var det ändrade många sig till att han iallafall hade rötter i Medelhavsområdet, vad de nu menade med det.) Och i dagarna rapporteras om ett nytt rekord i antisemitiska tweets i USA; fyra miljoner inräknade under 2017.

Ja, man blir dum av att generalisera. Men det är en panikreaktion: speedade på det adrenalin som informationschocken ger oss försöker vi förstå världen i så enkla termer som möjligt. Tänk om alla i gula tröjor var snälla och alla i röda var farliga. Man kan hoppas att detta är just en chock som går över, om än kanske först i nästa generation. Men den främsta utmaningen för oss alla just nu är att våga leva med is i magen, vänta in fakta, vända de egna fördomarna upp och ned minst en gång om dagen, som en övning. Det är enda motgiftet mot ”the black shakes”. Bara då kan vi – kanske – nå ned till vad Thoreau kallade ”den stengrund som är verkligheten.” Som aldrig är så enkel.