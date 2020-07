Ola Larsmo: Politiker och ledarskribenter använder Twitter för att bygga ett hatkapital

Låt bli, du kan fastna och bli sån, sade fröken på lågstadiet när vi barn gjorde alldeles för fula grimaser åt varann. Sexåringen hickade till. Tänk om man kunde fastna och ”bli sån”?

I dag vet jag ju att det är sant.

I början på juni utspelade sig en liten pressetisk strid i spalterna. Sydsvenskans ledarskribent Mats Skogkär skrev på Twitter apropå de uppblossande Black Lives Matter-protesterna:

”När man ser vänsterns närmast sexuella upphetsning över upploppen i USA, över plundringarna, bränderna och våldet, blir det också lättare att förstå dess strävan att genom invandring skapa liknande förhållanden här med en stor, invandrad, etnifierad och segregerad underklass.”

Där gick gränsen för tidningen och Skogkär flyttades bort från en skrivande tjänst. Man kan tycka att det är historia nu, och det gjorde jag med tills jag snubblade över Skogkärs försvarstal på hans blogg. Han kallar sig själv ”närmast överaktiv twittrare” och tillägger:

”Är det här ett skämt? undrade en del. Ja, delvis. Och ett dåligt skämt skulle det visa sig. I mer än ett avseende. För det första är det närmast obegripligt. Vem skulle resonera så? Och just det var tänkt att vara poängen: Vem tänker så? Det är ju befängt.”

Där faller jag i grubblerier. En ledarskribent är en offentlig person, som har till yrke att resonera kring politiska frågor och redovisa en hållning. Men i sociala medier skulle man alltså, fortfarande under eget namn, säga något helt annat än det man står för, något ”befängt”?

Det där köper jag inte. Twitter är inte ett fiktivt rum där man ägnar sig åt amatörteater, utan en del av en politisk offentlighet. Men Skogkärs ord förklarar så mycket av många andra kända twittrares metod och beteende, sådana som också har tillgång till andra kanaler i ”offentligheten”.

Vi skulle kunna räkna upp ett antal ledarskribenter och ledamöter i Sveriges riksdag som ägnar sig åt samma taktik – groteska och hatfyllda utspel på twitter som genererar massor av lika hatfyllda följare och likes, i ett språk de aktar sig för att ta med upp i parlamentets talarstol eller in på tidningens sidor.

En del förstår detta beteende som ”provsprängningar”; man prövar vad som låter sig sägas på twitter innan man tar det med in i Allvaret. Men jag tror inte att den sortens dubbla bokföring, som Skogkär så oskuldsfullt klär i ord, är något misstag. Jag tror det är den taktik som Trump och andra odlat till fulländning: man arbetar upp ett hatkapital, som genererar följare just genom att pusha hatandet en bit till – ty det kan sedan växlas in i makt. Samtidigt göder man hatkulturen som sådan, vilket är det pris man gärna betalar så länge det inte skvätter på en själv.

Men du är vad du säger, särskilt om det är ditt yrke att tala offentligt till andra, och det finns bara en av dig, även om du låtsas vara en annan inomhus än ute på skolgården. En del tappar balansen, som Skogkär. Men hur det än slutar är det till sist alltid grimasen som är du.

Läs fler kommentaren och andra texter av Ola Larsmo

Läs mer:

Ledarskribent flyttas efter kritiserad tweet