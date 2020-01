Ola Larsmo: Populismen kan stoppas med en offensiv välfärdspolitik

Fyrtio nya sjukhus. Smaka på det vallöftet. Man riktigt ser dem framför sig, nya, blanka funkishus som reser sig över stadslandskapet, som i en dröm om det där folkhemmet. Men det var ett löfte från höger och gav kanske Boris Johnson segern i det brittiska valet i höstas. Vad det skulle kosta? Runt tjugofyra miljarder pund, enligt Guardian. Var pengarna skulle tas ifrån? Det hade Johnson inget att säga om. Men den sortens illa underbyggda utfästelser om stora satsningar på statlig utjämningspolitik hör numer paradoxalt nog till högerpopulismens mest använda verktyg.

Den brittiska, skattefinansierade sjukvården NHS var den socialdemokratiska regeringens stora satsning under åren efter andra världskriget och genomfördes 1948 under visst motstånd. Nu är den sedan länge central i landets politik; och skräckhistorier i brittisk press om sönderfallande akutsjukhus får den svenska debatten att påminna om radions morgonandakt. Högerpopulisten Nigel Farage hävdade under brexitkampanjen att de pengar Storbritannien betalade till EU skulle plöjas ned i NHS: ett vallöfte han tog tillbaka dagen efter valet.

Johnsons strateg Dominic Cummings hittade i höstens val dock samma hålrum i debatten som under brexitvalet: ”Take Back Control”. Att välfärdsstaten glider isär är ”de andras” fel – är det inte EU:s så är det flyktingar och invandrare det beror på, inte nyliberala vägval. Det är centralt för högerpopulismen: tar man bort ”de andra” kommer resurserna att räcka; man utmålar nedstigningen från välfärdsstatens fördelningspolitik som en direkt följd av immigration.

Donald Trump vann inte bara på flyktingrädsla och satsning på att ”ta hem jobben”. Han lovade stora skattesänkningar för höginkomsttagare och samtidigt massiva satsningar på en infrastruktur som blivit sorgligt eftersatt i fattiga delstater. Det senare frös dock inne.

Nyss utkom Thomas Pikettys nya nationalekonomiska bestseller på franska, ”Capital et idéologie”. Vi som inte mumsar i oss tolvhundra sidor ekonomisk teori på akademisk franska får vänta på översättningen. Men av de artiklar som publicerats är det tydligt att han här underbygger de teser han lade fram i ”Kapitalet i det tjugoförsta århundradet” (2014), nu på global nivå.

I den förra boken serverade han tonvis med empiri för hur ekonomisk ojämlikhet under senare decennier tilltagit världen över. Därtill kom hans omtalade två lagar för hur kapitalismen fungerar och hur ojämlikheten ökar då procenten av avkastningen på kapital överstiger tillväxten. Piketty visar också att det är den rikaste procenten i alla länder som leder denna utveckling, och att studera hur denna 1% drar ifrån resten har ett stort förklaringsvärde.

Det är främst kring ”lagarnas” giltighet debatten rasat, liksom kring Pikettys förslag om en så kallad Tobin-skatt på finansiella transaktioner för att minska en galopperande ekonomisk ojämlikhet. Men Pikettys empiri stämmer mot nästan all tillgänglig statistik: den ekonomiska ojämlikheten minskar under nittonhundratalet betydligt i hela västvärlden – och allra mest i de nordiska länderna – fram till en brytpunkt runt 1980, då ojämlikheten tvärtom börjar öka dramatiskt. Det är okontroversiellt. All statistik, från Eurostat till OECD, pekar på samma mycket snabba isärglidande av inkomster. Och Pikettys tes är att den ökande ekonomiska ojämlikheten är en direkt följd av politiska vägval.

Inkomst, jämlikhet och fördelning är olika fenomen, men hänger förstås ihop i vardagen och praktiken. Och under 2000-talets första decennier har fältet ”jämlikhetsforskning” fått stort genomslag. Böcker som ”Jämlikhetsanden” av Wilkinson och Pickett (2009) skapade en stor debatt när de visade hur ökad relativ ojämlikhet i ett samhälle blir synlig i olika destruktiva effekter, inte minst genom ökade skillnader i fysisk och psykisk hälsostatus och att kriminalitet och våldsyttringar är kopplade till ojämlikhet; deras rön har diskuterats här i DN av Tor Wennberg (31/12 2018) och Roland Paulsen (5/5 2019).

I Sverige har vi nu en Jämlikhetskommission, som ska lägga fram sin rapport senare i år. Den galopperande ojämlikheten som kris har arbetat sig in i centrum av den politiska debatten, och inte minst högerpopulister slår hårda mynt av den – utan att ha någon enhetlig politisk idé om hur den ska bromsas.

Det finns en sida av saken jag saknar i debatten. Nämligen den roll den så kallade politiska mitten spelat för ojämlikhetens snabba tillväxt. Politiskt har det tidigare varit just mitten som garanterat en utjämnande fördelningspolitik – om vi dit räknar till exempel högersossar och liberaler. (Att vänstern vill bedriva radikal fördelningspolitik är knappast någon överraskning). Det var också de politiska mittväljarna (och medelinkomsttagarna) som bägge Clintons uppvaktade, liksom Blair och Reinfeldt. Fick man med sig dem hade man en politisk seger inom räckhåll. Det fungerade väl för Bill Clinton – ”it’s the economy, stupid!” – men inte alls för Hillary. Glider samhället isär uppstår avgrunden just i mitten.

De svenska mittenpartierna har ändrat sin inställning till fördelningspolitik 180 grader sedan 1980.

De svenska mittenpartierna har ändrat sin inställning till fördelningspolitik 180 grader sedan 1980. När sossar och miljöpartister respektive center och liberaler sluter en Januariöverenskommelse handlar det inte längre om ökad fördelningspolitik, som under den klassiska ”kohandeln” på trettiotalet – utan om en minskad. Villkoret var avskaffad värnskatt (och nedlagd arbetsförmedling) vilket ger oss en socialdemokratiskt ledd regering som sänker skatten kraftigt för höginkomsttagare. Medelklassen finns nog kvar, allt skrajare, men mittenpolitiken existerar inte längre.

Hur väsensskilda men parallella krav på fördelningspolitik nu formar det nya politiska landskapet blev nästan övertydligt i onsdagens partiledardebatt. Sådana krav kommer inte längre bara från vänster utan även från höger. Mer pengar till rättsväsende och kommuner, säger M och räknar med röster från KD och SD. Var ska pengarna tas? Det säger man inte lika högt, men enligt TT är det från byggsubventioner och bistånd. En tydlig blinkning till SD, men inga nya pengar, utan man tar dem underifrån. Att KD svängt i fråga om värnskatten, som man nu vill behålla, passar in i samma matris; man läser av beställningen på fördelningspolitik och frångår en allmän borgerlig linje i skattefrågan.

Det är av liknande skäl som SD vissa dagar framhåller Per Albins Sverige som förebild, och i nästa stund lägger mycket krut på att framställa honom som kollaboratör med Nazityskland. Konsekvens, bah. Men den fördelningspolitiska frågan vill man muta in. Det är där det finns en beställning från väljarna.

Börjar man tala om trettiotalet slår folk till höger numer händerna för öronen och skriker ”brunsmetning”. Det är jobbigt med historiska fakta. Men samma efterfrågan på fördelningspolitik tog sig då starka politiska uttryck; och de demokratier som gick i täten, som de nordiska och Roosevelts USA, var också de som var vaccinerade mot totalitära locktoner. Även de tydligt fascistiska staterna odlade sin variant av fördelningspolitik, med nya vägar och barnbidrag – men till priset av att vissa skulle stötas ut ur samhället och göras till syndabockar. Valet stod då inte mellan fördelningspolitik eller ej, utan mellan demokratisk eller totalitär sådan. Som vi vet slutade de samhällsexperimenten helt olika.

Men vem återskänker i dag väljarna tron på att samhället är på väg någonstans, har en riktning mot jämlikhet, och att medborgarskapet rymmer en social trygghet? Det är beställningen. Får man det på solitt demokratisk grund tar man det. Får man det bara serverat i främlingsfientlig och totalitär förpackning tar man ofta det med.

Populister utmärker sig genom att lyssna in och lova vad folk vill ha, men vet sällan hur det ska levereras. Som de fyrtio sjukhusen.

