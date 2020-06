Ola Larsmo: Så blev den ”svarte Jesus” betydelsefull för motståndet mot nazismen

Den 9 april i år var det sjuttiofem år sedan den tyske teologen och motståndsmannen Dietrich Bonhoeffer avrättades i koncentrationslägret Flossenbürg. Han hängdes tillsammans med flera andra som gripits för delaktighet i Valkyria-attentatet mot Hitler, bland dem Abwehr-chefen Wilhelm Canaris. Kropparna brändes och ingen vet i dag var de vilar. Bonhoeffer har ingen grav. Men intresset för hans teologi befinner sig åter på uppgång – inte minst därför att den som ett centralt drag rymmer ett kompromisslöst avståndstagande från all rasism, särskilt den med religiös infärgning.

Den nazistiska regimen försökte tidigt koppla greppet om den lutherska kyrkan i Tyskland genom rörelsen ”Deutsche Christen” och tillsatte sin egen ”riksbiskop”, nazisten Ludwig Müller. Man inledde arbetet med att tvätta allt ”judiskt” ur kyrkan och Bibeln, och stor knåparmöda ledes ned på att försöka ”bevisa” att Jesus inte alls var jude utan ”arier”. Det är inte så lite skrämmande att se hur många inom den kyrkliga strukturen som jamsade med (som den svenske teologen Hugo Odeberg).

Mot det nazistiska övertagandet av kyrkan stod gruppen ”Bekennende Kirche”, bekännelsekyrkan, grundad 1934. Bonhoeffer, som då ännu inte var trettio år fyllda, blev snabbt en av de mer frispråkiga kritikerna inom Bekännelsekyrkan, och tog skarpt avstånd från den så kallade ”arierparagrafen”, antagen av Müller, som sade att ingen med judisk bakgrund tilläts inneha ämbeten i kyrkan eller ens vara medlem. En av Bonhoeffers bästa vänner, prästen Franz Hildebrandt, var av judisk släkt och Bonhoeffers tvillingsyster Sabine var gift med en judisk man. Han fick alltså tidigt inblick i behandlingen av Tysklands judiska medborgare. Men även i Bekännelsekyrkan, där många av de ledande skulle fängslas och flera avrättas, var han stridbar i sin tidiga och kompromisslösa antinazism och antirasism, och såg tidigare än andra vart den nazityska raspolitiken skulle leda. Var kom då denna skarpsyn från?

Under de senaste tio–femton åren har det kommit en ny våg av Bonhoeffer-böcker, och i Sverige har särskilt Martin Lind och Ylva Eggehorn skrivit om hans betydelse. Bonhoeffers samlade verk finns i en rikt kommenterad utgåva, och efter den ”definitiva” biografin av Ferdinand Schlingensiepen 2005 var det nog få som trodde att något helt nytt skulle komma fram om hans livsverk. Tills den amerikanske teologen Reggie L Williams gav ut ”Bonhoeffers Black Jesus – Harlem renaissance and an ethic of resistance” (Baylor University Press). Och plötsligt syntes en viktig, till synes självklar men sällan diskuterad brygga mellan afroamerikaners kamp för sina rättigheter och det europeiska motståndet mot nazismen.

Att Bonhoeffer under sitt studieår vid Union Theology Seminar i New York 1931 tillbringade mycket tid i den stora baptistkyrkan i Harlem, Abyssinian Baptist, står i alla biografier. Likaså att han där tyckte sig finna en mer levande kristendom än den han mötte i sina akademiska kretsar. Men hur stora intryck Bonhoeffer tog av ”the Harlem renaissance” har ingen fördjupat sig i på samma sätt som Williams.

Bonhoeffer kom ur akademisk, tysk överklassbakgrund och hans bror hade stupat i första världskriget. Under 1928–29, då han var vikarierande pastor i en tyskspråkig församling i Barcelona, höll han ett antal predikningar som finns bevarade. Bonhoeffer var då bara 22 år gammal, men hade redan skrivit sin första doktorsavhandling. Han låter i dessa tidiga predikningar mycket tysknationalistisk och kan tala om ett ”folks rätt att följa sin kallelse, även om det är på bekostnad av andra folks liv”. Här går han i takt med andra konservativa röster i sin samtids Tyskland och mycket litet, annat än den intellektuella skärpan, pekar fram mot motståndsmannen Bonhoeffer.

Allt detta ändras i USA 1931. Han uppskattar Reinhold Niebuhrs seminarier, samme Niebuhr som senare blir mycket viktig för Martin Luther King. Men annars vantrivs han vid Union Theological Seminary, där han finner såväl teologi som intellektuell spänst av det sladdrigare slaget. Han får dock två viktiga, nära vänner: fransmannen Jean Laserre och afroamerikanen Franklin Fisher. Laserre och Bonhoeffer borde varit avogt inställda till den andre, som fransman respektive tysk, men finner snart varandra i de teologiska diskussionerna; Laserre chockar honom genom att säga att det är omöjligt att samtidigt vara nationalist och kristen. Fisher tog med honom till Abyssinian Baptist, som grundats redan 1808 av afroamerikaner i protest mot segregerade platser i kyrkorummet. När Bonhoeffer kommer dit leds arbetet av Adam Clayton Powell Sr, en dynamisk pastor som bedrev ett brett socialt arbete kring kyrkan. Bonhoeffer tog aktiv del i kyrkans liv som ungdomsledare och söndagsskollärare.

Harlem var då scen för det intellektuella kraftsamling som kommit att kallas ”the Harlem renaissance”: där samlades afroamerikanska författare, konstnärer, musiker och aktivister. Som Williams visar tog Bonhoeffer hungrigt till sig allt detta, inte minst den skarpa kristendomskritiken. WEB DuBois hade skrivit om ”Kristus i Texas” och ställt bilden av den korsfäste Jesus invid den av lynchade svarta – en självklar parallell som var omöjlig för de vita kyrkorna att ta till sig. Samma motiv går igen hos flera av de viktiga författarna under ”renässansen”, som Langston Hughes och Claudia McKay; och bilden av den lynchade Jesus är som teologen James Cone visat helt central i afroamerikansk kristendom. Om någon vidrig bild i amerikansk närhistoria kommer nära korsfästelsen i kristen symbolik är det ”the lynching tree”. Bonhoeffer förstår det där han sitter i Abyssinians stora sal.

Williams visar att han inte bara hade med sig en omfattande samling skivor med gospels och spirituals hem till Tyskland, utan även ett antal formuleringar ur WEB DuBois böcker och intryck från Adam Clayton Powells predikningar, där det finns en likhet med de begrepp Bonhoeffer i sitt eget viktigaste teologiska verk, ”Efterföljelse” (1937) kallar ”billig nåd” respektive ”dyr nåd”. Under det år han tillbringar i USA inträffar också det ökända fallet med ”the Scottsboro Boys”, då nio svarta pojkar anklagas för att ha våldtagit en vit kvinna och som gått till historien som ett rasistiskt rättsövergrepp. Bonhoeffer skriver hem och försöker få den tyska protestantiska kyrkan att agera för deras sak, men får inget gehör. Efter en resa i amerikanska södern skriver han till sin storebror, fysikern Karl-Friedrich, om hur illa han mått av segregationen, och tillägger att ”vi inte har någon motsvarande situation i Tyskland”.

Det är sina svarta vänners blick han en tid fått låna och han apostroferar vid flera tillfällen DuBois formulering om svarta som lever bakom ”the veil”, slöjan, där världen ser annorlunda ut: där ryms den verklighet som storsamhället, de vita, inte vill se. Som duBois skriver i ”Souls of black folk”, en bok Bonhoeffer läste, är det bakom ”slöjan” man finner ” [den svarta] religionens innebörd, det mänskliga lidandets smärta”. Det är ord den sene Bonhoeffer kunnat skriva. Och den stora förtjänsten med Williams bok är att den visar på ett avgörande, gemensamt antirasistiskt idéarv som är viktigt långt utanför kyrkans portar. Och innanför.

Bonhoeffer återvänder hem till ett Tyskland där antisemitismens alltmer glödande hat förändrar hela samhället. Hans syn på kristendomen fokuserar nu alltmer på den lidande Kristus, kyrkan som social kraft, om att aldrig ställa sig utanför det som sker i världen och aldrig blunda för övergrepp. Tillsammans med sin judiske vän Hildebrandt skriver han en ny katekes, där en formulering lyser starkt: ”högmod och stolthet baserade på etnicitet och blod är en synd mot den Helige Ande.”

Också i Bekännelsekyrkan framstår han som kompromisslös bortom reson. Via sin svåger Hans von Dohnanyi dras han alltmer in i motståndskretsarna kring Canaris Abwehr och ingår i utkanten av de lösa grupperingar som planerar att mörda Hitler. Bonhoeffer är aldrig central, men förmedlar budskap till de allierade via sina kyrkliga kontakter – bland annat på en resa till Sigtuna 1942.

Det finns ett märkligt ögonblick då också Bonhoeffer övervägde att fly Nazityskland. För att slippa militärtjänst söker och får han 1939 en tjänst i USA. Men på plats i New York drabbas han av en samvetskris. Han kan inte fly Tyskland nu. Det är där hans strid finns. Och efter bara någon månad kliver han ombord på atlantbåten igen. Det sista han gör, enligt Williams, är att predika i Abyssinian Baptist – där han gläds åt responsen från den övervägande svarta församlingen. Sedan tillbaka till ett Tyskland där han har ett berufsverbot att undervisa på universitet och där många av hans tidigare pastorselever redan sitter fängslade. I april 1943 grips han och förs till Tegel-fängelset i Berlin för vidare befordran till Buchenwald. I april 1945, när Röda Armén närmar sig Berlin, ger Hitler order att samtliga ännu levande ”konspiratörer” genast ska avrättas.

Abyssinian Baptist är fortfarande en stor och viktig kyrka i Harlem, om än mindre än när de hade en söndagsskollärare vid namn Dietrich Bonhoeffer. På somrarna är den något av en turistmagnet, inte minst på grund av sin uppskattade gospelkör, och på söndagarna kan köerna sträcka sig runt kvarteret. För några år sedan satt vi på läktaren när pastor Calvin O Butts inledde sin predikan med att tala om Jesus hudfärg, och påminde om hur rasister i dag vill se människor från Mellanöstern som en egen ”ras”. Han nickade mot det stora kyrkofönstrets mosaik, där det av någon anledning finns en mycket ljus Kristusgestalt. Butts skrattade och sade: ”sådär såg han i alla fall inte ut.”

