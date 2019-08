Ola Salo: ”Krogshow kan vara den ultimata uttrycksformen för det jag gör”

Ola Salos krogshow, döpt efter The Arks största hit ”It takes a fool to remain sane”, har hyllats brett under spelperioden på Rondo i Göteborg. ”Det regnar popcorn och hittar och klokskaper och är både effektivt och extravagant”, skrev DN:s musikkritiker Martin Nyström i en recension i våras. Nu reser föreställningen vidare. Ola Salo säger till DN att den är en sammanfattning av hans eget liv.

– Det handlar om mitt liv, musikens budskap och den jag är i dag, som 42-årig familjefar. Genom The Arks låtar har jag redan skrivit ett slags musikal om mitt liv. Därför är det lätt att använda dem för att skapa en berättelse om mig, bandet och vad vi stod för.

Du är kanske inte den typiska krogshowartisten, hur känner du inför begreppet?

– För mig är definitionen på en trovärdig artist inte att man alltid är i de ballaste sammanhangen, utan att man gör sin grej oavsett. Det drev oss genom hela The Arks karriär – kan vi göra x eller y utan att mista vår konstnärliga integritet? Melodifestivalen, Diggiloo, krogshow. I efterhand har svaret alltid varit ja. Just krogshow har under de senaste decennierna haft en dammig klang, men om man lyfter blicken ser man vad det faktiskt är: En fast scen där man kan kombinera en uttänkt show med närhet till publiken och spontana inslag. Det kan vara den ultimata uttrycksformen för det jag gör.

Ni har själva sagt att The Ark lades ned eftersom ni inte ville ”dra allting ett varv för mycket”. Hur skiljer sig den här showen från att göra det?

– Haha, bra fråga. Vi lade av som band för nio år sedan, men det betyder inte att musiken ska tystna för evigt. Åren efter nedläggningen var jag väldigt mån om att inte göra The Ark utan The Ark, att inte leva på gamla meriter. Jag gjorde annat: medverkade i musikaler, skrev en opera, var programledare, skrev åt andra artister. Men nu med några års perspektiv upptäckte jag dels att låtarna levt vidare och fortsatt vara omtyckta, dels att jag uppskattar att framföra dem. Det är lätt att stå för dem fortfarande.

Men det fanns inga idéer om att återförena bandet för krogshowen?

– Nej. Vi är sex personer som bor på olika ställen och har olika liv. Den möjligheten fanns inte, även om det så klart hade varit roligt. Och det finns inga andra återföreningstankar heller.

”It takes a fool to remain sane” spelas på Malmö Arena den 6–14 september och på Hamburger Börs i Stockholm 26 september– 21 december.