Omtalad Trumpbok redan en försäljningssuccé

I den siffran ingår även ljudböcker, e-böcker och förbokade exemplar. Som jämförelse kan nämnas en annan bokframgång, tidigare säkerhetsrådgivaren John Boltons bok om presidenten, som sålde 780.000 exemplar under sin första försäljningsvecka.

I boken ”Too much and never enough: How my family created the world's most dangerous man” hävdas bland annat att USA:s president Donald Trump, som författaren alltså är brorsdotter till, är sprungen ur en djupt dysfunktionell familj och att hans uppväxt har format honom till den ”självförhärligande” och ”lögnaktiga” person han är i dag.

Vita huset förnekar bestämt anklagelserna i boken. Även andra delar av klanen Trump, med presidentens bror Robert Trump i spetsen, är kritiska.

