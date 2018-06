Orlando – två år efter dödsskjutningarna

Konstnären Michael Pilato och hans kollega Jurij Karabash har målat åtskilliga muraler i efterbörden av en katastrof. 11 september, pedofilskandalen i Penn State, Massachusetts 2009, ett påbörjat projekt om Utøya. Men det var först när Pilato såg höken som han förstod att han var tvungen att åka till Orlando för att måla en fresk över massakern på gayklubben Pulse 2016.

– När de ringde och frågade om jag ville komma dit och arbeta flög en hök ovanför mitt huvud, berättar han över en fika i stadsdelen Thornton Park i Orlando.

– Och eftersom jag tatuerat in en hök till minne av min dotter Skye – hon dog 2014 – tog jag det som ett tecken och förstod att jag var tvungen att åka dit.

I dagarna är det två år sedan – men muralmålningen är fortfarande inte klar. Ett otränat öga skulle lätt kunna få för sig motsatsen, porträtten av offren, de överlevande och andra nyckel­personer i tragedin täcker en hel husvägg i Thornton Park och präglas av en närmast kuslig detaljrikedom. Men rätt vad det är påpekar en anhörig att någons födelsemärke sitter på fel sida eller att den avporträtterade aldrig brukade se så allvarlig ut – och korrigeringsarbetet påbörjas på nytt.

– Det är så jag vill arbeta, säger Michael Pilato.

– Det säger jag till de anhöriga och överlevande också: det här är för er skull, vi vill att ni ska känna er nöjda, er kritik är nödvändig för oss. Vi vill att muralen ständigt ska utvecklas.

Det var natten till den 12 juni 2016 som den 29-årige säkerhetsvakten Omar Mateen gick in på gayklubben Pulse i Orlando, öppnade eld med sitt halvautomatiska vapen och under loppet av några timmar berövade 49 människor livet i en av de värsta masskjutningarna i USA:s historia. Efter ett tre timmar långt gisslandrama lyckades polisen spränga sig in klubben genom en vägg och under skottlossningen som följde dödades Mateen.

Gärningsmannen är dock själv frånvarande i Pilatos och Karabashs mural – faktum är att ingen ens nämner hans namn under de fem veckor jag är i staden, ingen vill ge honom det erkännandet – som i stället domineras av offer som det i dag närmast ikoniska paret Drew Leinonen och Juan Ramon Guerrero eller 25-åriga Amanda Alvear och hennes kompis Mercedez Flores. Och av uppmärksammade överlevande som aktivisterna Keinon Carter, Tiara Parker och Christopher Hansen.

Men också Michael Pilatos dotter Skye är med på ett hörn. Hon smälter in väl bland aktivisterna. För trots att hon bara var 19 år när hon gick bort hade hon redan hunnit göra sig ett namn som lobbyist mot sexuellt våld efter att ha blivit gruppvåldtagen som 14-åring.

– Att komma hit och arbeta var läkande för mig också, säger Michael Pilato.

– Många av de anhöriga och överlevande tackade mig om och om igen medan vi jobbade på muralen. Och jag tackade tillbaka, för det var som om vi läkte varandra på ett sätt. Det är tröstande att vara med någon som också har förlorat någon. Mayra Alvear, mamma till Amanda, sade ofta att våra döttrar var änglar nu. Och att de flyger med varandra. Men jag kan försäkra dig om att det här är en klubb som ingen vill vara medlem i.

Michael Pilatos och Jurij Karabashs mural­målning är bara ett av de kulturella uttrycken för det minnesarbete som just nu präglar Orlando. Vart man än går påminns man om det som hände här för två år sedan. Inte minst via gatukonsten. På Mills Avenue, som är en av de stora gatorna i staden, täcks en av väggarna av 49 regnbågsfärgade fåglar i relief mot Pulses logga och orden ”You mattered”. En annan vägg, i en annan del av staden, pryds av 49 dansande kroppar och orden ”Keep dancing Orlando”. Och ett av de många hippa fiken i de centrala delarna har upplåtit plats för en regnbågsfärgad stapel med 49 fågelholkar.

Det är ett minnesarbete som i sig är ständigt pågående, precis som Pilatos och Karabashs mural. I Orlando är ingen redo att glömma än, det djupgående trauma som fick hela staden att samlas i gigantiska ljusvakor utanför kulturhuset Dr Phillips Center dagarna efter katastroferna bearbetas fortfarande på daglig basis.

Inte bara för de drabbades skull, utan för själva historieskrivningens räkning. Även i framtiden ska man kunna resa till staden och påminnas om de 49 personerna som förlorade livet natten till den 12 juni, som en invånare uttrycker det.

Det har gjort att solidaritetsuttrycken med hbtq-samhället är tydligare här i jämförelse med andra amerikanska mellanstäder, och i synnerhet i Södern. Regnbågsflaggorna finns överallt. I fönstren till barerna på restauranggatan North Orange Avenue – ofta flankerade av en försäkran: ”SAFE PLACE. This location is a safe place for victims of anti-LGBTQ crimes and harassment to call 911 and wait for the police to arrive” – men också på barnvänligare platser som Lake Eola Park där amfiteatern har målats i pridekulturens sex färger. Och så Disneyworlds Magic Kingdom, förstås – souvenirbutikerna erbjuder rent av nyckelringar med Musse Pigg i regnbågens kulörer. Det finns en och annan som jag talar med här som säger att det börjar gå till överdrift, en ledande lokal hbtq-aktivist säger halvt på skämt att hon måste resa härifrån ibland, eftersom hon känner sig kvävd av all gayvänlighet.

Men det finns även de som uttrycker en viss oro för att minnet av något som är mycket mer komplicerat än själva gayaspekten håller på att förenklas av de många officiella utfästelserna om att ”kärleken besegrar hatet” och till intet förpliktigande flaggviftande. Lejonparten av både de mördade och överlevande var, trots allt, även latinos eller afroamerikaner, många av dem var papperslösa och/eller saknade sjukförsäkring samt tillräckliga språkkunskaper.

Det är parametrar som slog hårt mot rehabiliteringen efteråt. Under mitt besök i Orlando hör jag mängder av skräckhistorier: om låginkomsttagare som fått sparken eftersom posttraumatisk stress inte omfattas av sjukersättningen inom vissa yrken, om en invalidiserad ung man som inte kunnat lämna hemmet och tvingats bo på sin veranda eftersom han varken haft råd att flytta eller anpassa boendet efter sin funktionsnedsättning. Om överlevande som bränt den ekonomiska ersättning de fått och nu inte längre har råd med professionell hjälp. I stället går de ned sig i självmedicineringens träsk, missbruket bland överlevande tros ha ökat lavinartat.

Samtidigt råder det inga tvivel om att både kommunen, regionen och civilsamhället verkligen reagerade med full kraft efter attentatet, att navigera bland alla fonder för ekonomisk ersättning till anhöriga och överlevande som upprättades efteråt är som en exkursion i en djungel. Generositeten är överväldigande – det är systemet som är komplicerat. Att försöka föreställa sig hur det måste kännas för en icke-engelskspråkig och utifrånkommande anhörig att förhålla sig till allt detta pappersarbete är närmast utmattande.

Men regnbågskramandet är möjligen problematiskt på ytterligare ett plan. Efter den friande domen mot gärningsmannens hustru Noor Salman i våras för medhjälp till terrorbrott har själva grundvalarna för stadens uttalat gayvänliga profil – hatbrottsaspekten på massakern – kommit att naggas i kanten.

Enligt den tekniska bevisning som försvaret presenterade under rättegången saknas tillräcklig grund för antagandet att dådet mot Pulse verkligen motiverades av homofobi. Dels fastslår gärningsmannens mobiltrafik att varken han eller hustrun på ett tidigt stadium sonderat terrängen kring Pulse, något som tidigare påståtts och presenterats som ett graverande faktum av såväl medier som myndigheter. Dels tycks han inledningsvis ha riktat in sig på en helt annan måltavla, en klubb med straight och lättklädd profil längre upp på samma gata, innan han begav sig mot Pulse. Enligt vittnesuppgifter ska han heller inte ha uttalat sig homofobiskt vare sig under skjutandet på klubben eller under gisslandramat efteråt.

Huruvida detta räcker för att avfärda hela hatbrottsteorin är just nu föremål för en hetsig diskussion i Orlando, inte minst bland anhöriga och överlevande, och det är tveksamt om alla frågetecken som omgärdar massakern någonsin kommer att rätas ut. Men det förstärker onekligen det polyfona draget över Pilatos och Karabashs mural, där katastrofens väv av öden ständigt utvidgas. Och själva konsekvensen kvarstår trots allt: det var på en gayklubb det hände.

Pamela Schwartz, curator på Orange County History Center, är en av dem som försöker ta till vara på katastrofens disparata och mångtydiga kulturella efterverkningar. Lägligt nog utgör hon dessutom blickfånget i Michael Pilatos och Jurij Karabashs mural. Där befinner hon sig i målningens absoluta mitt i ett stort och närmast jungfru Maria-liknande porträtt. Detta på grund av sitt ambitiösa arbete med att dokumentera och bevara den materiella efterbörden av tragedin.

Efter masskjutningarna på klubben Pulse samlades tusentals personer i stödmanifestationer. Foto: Dan Callister/REX

Schwartz ansvarar nämligen för One Orlando Collection – Orange County History Centers Pulsesamling som består av över 7 000 föremål med anknytning till massakern. De flesta av föremålen utgörs av mjukisdjur, blommor och kort som lades på minnesplatserna dagarna efteråt, men också av saker från brottsplatsen och sjukhuset: de vita träkorsen som uppfördes utanför sjukhuset till minne av de döda, den blodiga skon från en av traumaläkarna som var i tjänst då de svårt skottskadade strömmade in på akutmottagningen, hälsningarna från andra städer som drabbats av masskjutningar och terrordåd – San Bernardino, Boston, Aurora…

– Det finns de som säger att historien är relativ, att ett faktum står mot ett annat, och att verkligheten finns däremellan, säger Pamela Schwartz när vi träffas på hennes kontor i Downtown ­Orlando.

– Målet med samlingen är att försöka visa upp den bredast tänkbara bild av det som hände. Men det är svårt att samla in föremål från en samtida händelse. Tillräckligt lång tid har ännu inte förflutit för att man ska kunna tillämpa ett historiskt perspektiv och det gör att omkring femtio procent av samlingen utgår från kunskap och resten från ren intuition. Det vill säga femtio procent av: ”Om detta hade inträffat för 150 år sedan, vad hade vi velat se bevarat?” och femtio procent av: ”Jag blir berörd av det här föremålet och kan därför dra en slutsats utifrån det.”

Hittills har ingen utomstående fått se samlingen i sin helhet. Projektet är, precis som muralen, ännu oavslutat och samtliga föremål ligger magasinerade i en hangarliknande lokal utanför staden. Men i samband med ettårsminnet ställdes 253 av föremålen ut och i dagarna öppnade ”Another year passes”, en uppföljare till förra årets välbesökta utställning.

– Till tvåårsminnet tittar vi närmare på vad som har förändrats i Orlando, säger Pamela Schwartz.

– Men också på vad vi har fått reda på sedan dess. Om den första utställningen sammanfattade året som gått är syftet med uppföljaren att uppmärksamma var vi befinner oss nu. Men utställningen ska inte förstärka trauman utan snarare fokusera på läkeprocessen och minnet.

En grannlaga uppgift i en stad där traumat är allestädes närvarande och där människor kan falla i gråt bara man nämner ordet Pulse – vilket faktiskt händer mig när jag hamnar i samtal med en kvinna i ett väntrum i stadshuset. Jag har en intervju bokad med borgmästaren Buddy Dyer och när jag berättar i vilket ärende jag är där börjar kvinnan bredvid spontant berätta om stadens läkeprocess. Men så hejdar hon sig bara ett par meningar in i berättandet med tjock röst och tårar i ögonen.

– Vi har visst inte läkt så bra som jag trodde, säger hon tyst och börjar leta efter en näsduk i sin handväska.

Just på grund av alla svåra känslor som ligger så nära ytan bland invånarna i staden arrangerade museet förra året en förhandsvisning för an­höriga och överlevande, för att vara säkra på att utställningen skulle falla väl ut. Pamela Schwartz räknar det som sitt starkaste minne från tiden efter Pulseattentatet, en tid med åtskilliga omvälvande intryck.

– Vi från museet stod där, mitt i rummet, om besökarna ville ha något eller behövde ställa frågor. Att se 500 anhöriga och överlevande interagera med de utställda föremålen eller ta bilder på något som en gång tillhört en älskad var en mäktig känsla. Många berättade efteråt hur överraskade de var över att det känts så helande att komma dit.

Pamela Schwartz hymlar inte med sina ambitioner – museet ska se till att minnena av Pulse består och finns kvar också om tvåhundra trehundra år. Samt få invånarna i staden att fundera över sin egen roll i utvecklingen.

– Jag är övertygad om att Orlando har förändrats, säger hon.

– Generellt accepterar vi nog varandra mer nu än för två år sedan. Och jag tror att Orlando har förstått vilken plats vi har anvisats av historien. Jag har sett människor komma hit och häpet konstatera att de är en del av denna historia, att de både har gjort avtryck och faktiskt kan göra skillnad. Och det är ju det som alla museer någonsin alltid har försökt få folk att förstå. Vi är inte bara här för att berätta om det förflutna, utan om att det förflutna också påverkar framtiden. Och den är alla en del av.

Om inte annat kommer själva platsen för massakern att finnas kvar som en påminnelse om det. Efter attentatet erbjöd sig staden att köpa Pulses lokaler av ägaren Barbara Poma. Men efter en kort betänketid bestämde hon sig för att behålla dem och starta en fond för att bevara minnet av natten den 12 juni 2016. Efter att i två års tid ha dväljts bakom ett plank öppnades platsen upp på nytt i början av maj i år. Tanken är att lokalerna så småningom ska förvandlas till både ett museum och en permanent minnesplats, men tills vidare kringgärdas de skottskadade väggarna av ett provisoriskt minnesmonument.

Jag är där under den närmast plågsamt varma invigningsdagen och ser anhöriga och överlevande som sammanbitna och tagna rör sig utmed monumentet: en samling bilder från dagarna efter massakern och som hängts upp på ett plank som löper längs med fasaden från väggen där gärningsmannen dödades till Pulseskylten på andra sidan byggnaden.

Flera av dem har jag redan intervjuat under vistelsen men det är först nu det slår mig: många av dem har tatuerat in en regnbågsfärgad ekg-frekvens eller P:et i Pulseloggan på armarna eller över bröstkorgen. När jag pratar med en av de överlevande om tatueringen säger han att det är viktigt för honom att aldrig glömma vad han var med om den natten och att han på det här sättet alltid bär med sig minnet av det. Genom att tatuera sig införlivar han också massakern som en del av sig själv.

När Michael Pilato och jag träffas dagen efter invigningen pratar vi delvis om det och om hans erfarenheter av arbetet i jämförelse med de andra platser som han verkat i som konstnär.

– Folk säger alltid att de inte ska glömma – men folk glömmer. Det är bara så, säger han.

– Men jag ser faktiskt inte den tendensen i Orlando och det beror i hög grad på hbtq-communityt. Här vill folk faktiskt förvalta den uppgift som de har fått och att föra vidare minnena av den. Jag är väldigt stolt över att vara en liten del av det, det tror jag att alla vi som arbetat med projektet är.

Han blir tyst ett ögonblick och fortsätter sedan:

– Min dotter hjälpte massor av folk i sitt arbete som aktivist i frågor som rör sexuellt våld. Några av dem säger att de fortfarande lever på grund av henne, annars hade de tagit livet av sig. Och jag tänker för mig själv att om tusentals år så lever de besluten fortfarande kvar. Människorna som bestämde sig för att leva kommer att få barn som i sin tur får barn och så vidare… Så det handlar inte så mycket om hur länge man lever utan vad man gör med det, hur man lever vidare.

Johan Hilton arbetar för närvarande på en bok om Pulsemassakern.