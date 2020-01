Osläppt musik av David Bowie ges ut

Dessutom släpps ep:n ”Is it any wonder?” som innehåller tidigare outgivna versioner av Bowies låtar, inspelade på 1990-talet, enligt skivbolaget Parlophone Records.

En första låt från denna ep, ”The man who sold the world”, släpptes digitalt under onsdagen för att uppmärksamma Bowies födelsedag, då den bortgångne artisten skulle ha fyllt 73 år.

Skivutgivningen är ett sätt att hålla Bowies lukrativa karriär vid liv, skriver The Guardian. Kort efter Bowies död i januari 2016 ökade försäljningen av hans album i USA med över 5000 procent. Även den digitala lyssningen steg dramatiskt, med över 2700 procent timmarna efter hans död, enligt Spotifys siffror.

