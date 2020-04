Över tusen kulturarbetare skriver på i protest mot krispaket

Under tisdagen rapporterade DN om det förslag på tillfällig krisfond som kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) vill införa, där utsatta kulturaktörer kan söka pengar för uteblivna biljett- och hyresintäkter. De 20 miljoner kronor som är planerade att avsättas för krisfonden ska tas från det befintliga kulturstödet, vilket innebär att såväl pågående som planerade stödomgångar för 2020 ställs in. Ett formellt beslut om stödpaketet väntas tas i kulturnämnden den 21 april.

Sedan förslaget blev offentligt har det väckt starka reaktioner i stadens kulturliv. I den nystartade Facebookgruppen ”Debattartikel och protest – Stockholms kulturstöd” riktar flera personer kritik mot initiativet och beskriver det som vilseledande, eftersom det, menar man, handlar om en omfördelning av redan budgeterade resurser snarare än några nya pengar.

– Jag reagerade väldigt kraftigt på retoriken. Man säger att man ger 20 miljoner när man i själva verket tar 20 miljoner. Jag förstår inte hur det här ska hjälpa de konstnärer som inte bara har blivit av med sina nuvarande jobb, utan nu även förlorar sina möjligheter till jobb på längre sikt om kulturstödet ryker, säger Emelie Bergbohm, fristående kulturproducent och initiativtagare till Facebookgruppen.

Under onsdagen tog Bergbohm även initiativ till ett upprop för att protestera mot stödpaketet. I skrivande stund har 1.105 kulturarbetare ställt sig bakom protesten, däribland regissörer som Alexander Mørk-Eidem och Suzanne Osten, författaren Athena Farrokhzad och teaterchefer på bland annat Orionteatern och MDT. I uppropet varnar man bland annat för att förslaget leder till att ”scener och fria aktörer ställs mot varandra”.

– De verkar inte förstå att alla blir lidande av det här. Scenernas möjligheter att verka ställs också på spel. För vem ska stå på scenerna, vem ska producera innehållet och vem ska betala en del av lokalhyran? Stadens scener kan inte själva gå runt utan konstnärerna och de fria grupperna. Det är ett ekosystem där alla är beroende av varandra, både ekonomiskt och konstnärligt, säger Emelie Bergbohm.

Nasim Aghili, regissör och dramatiker, är en av dem som skrivit under protesten. I förra veckan sökte hon projektstöd för två olika scenkonstföreställningar. Hon berättar att hon blev förvånad och arg när hon såg informationen på kulturförvaltningens hemsida om att stödomgången, utan förvarningar, nu är inställd.

– Det ligger mycket arbete bakom en ansökan och då är det väldigt arrogant att inte informera i god tid. Det vittnar om ett förakt mot fria konstnärer och kulturaktörer eftersom vi är beroende av de här stöden för att överleva. Konsekvenserna påverkar även projektens finansiering i stort, eftersom statliga stödgivare, som exempelvis Kulturrådet, kräver samfinansiering från stad och region, säger Nasim Aghili.

Emilia Bjuggren (S) är oppositionsborgarråd i kulturnämnden och är kritisk till Jonas Naddebos beskrivning av förslaget som ”krisfond”.

– En krisfond antyder ju att det tillkommer resurser. Att tidigarelägga utbetalningar av kulturpengar kan säkert vara bra, men sen då? Det här är en extremt kortsiktig och otillräcklig lösning där man i stället bara skjuter fram problemet, säger Emilia Bjuggren.

Hon säger att hon är förvånad över att oppositionen inte har bjudits in till diskussion.

– Det normala i sådana här exceptionella lägen är att samla ett brett stöd för de åtgärder som är nödvändiga. Om alla partier i kulturnämnden hade samlats för att diskutera det här är jag helt övertygad om att de flesta hade varit överens om att det behöver skjutas till mer resurser, säger Emilia Bjuggren:

– I år finns det redan mindre pengar i kulturstödet jämfört med tidigare år. Det man gör nu är att ytterligare strypa resurserna för mindre aktörer.

Torun Boucher (V), vice ordförande i kulturnämnden, är positiv till en krisfond men tycker, som flera andra, att pengarna borde tas från annat håll.

– Staden har ju en reserv som ska kunna finansiera oförutsedda kostnader, och det vore mer relevant att ta pengarna därifrån, säger Torun Boucher.

Jonas Naddebo (C) har förståelse för den oro som har blossat upp sedan förslaget blev offentligt. Han poängterar att det enbart handlar om en liten andel av årets redan befintliga kulturstöd på totalt 162 miljoner kronor som kommer att omfördelas och gå till krisfonden.

– Jag tycker att jag har varit tydlig kring att det handlar om en omfördelning, men det verkar ha missuppfattats. Det nya med krisfonden är att vi tar fram nya kriterier och en ny beslutsordning för vem som kan få stöd. Jag tycker att det är ansvarsfullt att vi nu agerar snabbt och kraftfullt. Det vore konstigare om vi hade stoppat huvudet i sanden inför den här stora krisen, säger Jonas Naddebo.

Varför skjuter man inte in mer pengar?

– Det är viktigt att se det större sammanhanget här. Hela samhället befinner sig i kris. Det finns inte en sedelpress i källaren på Stadshuset. Den fond Torun syftar på, som kallas stadens centrala medelreserv, är redan öronmärkt för andra åtgärder. Självklart kommer jag att slåss för mer pengar till kulturen. Det är till exempel viktigt att de 500 miljoner kronor som regeringen nu har satsat går till de fria aktörerna. Men vi som stad måste göra andra prioriteringar.

Varför agerar man trots att förslaget ännu inte är klubbat i kulturnämnden?

– Förslaget är förankrat i majoriteten. I sådana här krisartade situationer måste man jobba på alla sätt för att snabbt få ut resurser till behövande. Jag förstår att det inte är optimalt, det hade förstås varit bättre att göra detta efter diskussion med alla partier i kulturnämnden, men tiden har varit knapp, säger Jonas Naddebo:

– Jag har förståelse för att många är oroliga över situationen, det är jag också. Det är därför vi har behövt agera snabbt för att rädda kulturlivet långsiktigt.

