Överlastad historia med Berlinmuren som fond

Roman Riikka Pulkkinen ”Den bästa av världar” Översättning: Camilla Frostell Norstedts, 345 sidor Visa mer

Det är inget fel på själva romanidén. En flicka, Aurelia, föds samma dag som Berlinmuren faller och samtidigt genomgår familjen en tragedi, som inte får uttalas. Runt denna familjehemlighet kretsar romanen. Mamman och pappan lever åtskilda med olika verklighetsbeskrivningar och deras dotter jagas av ett förflutet hon inte känner till.

Året 1989 som förvandlar Europa, förvandlar också denna familj. De får något och förlorar något annat. Romanen, som framför allt utspelas i Finland och Tyskland, i Helsingfors och Berlin, spänner över en tjugoårsperiod.

Aurelia är 20 år och har blivit en stjärna som skådespelare. Hennes bild finns på förstasidan i tidningar och hon är intervjuad överallt. Hon får en roll i Berlin i en pjäs utan manus, där hon ska spela alla roller. Regissören är känd och vill ha henne för sig själv.

Så långt går det bra att följa romanen, men sedan är det som om författaren häller ut ett tusenbitarspussel framför läsaren och förväntar sig att man är beredd att lägga detta pussel i timmar och dagar. Ett myller av folk och miljöer ska fogas ihop. Mystiska länkar och relationer, syskon, pojkvänner, flickvänner, bekanta; alla ger ifrån sig mer eller mindre mystiska budskap som ska in i mönstret. Rätt sent i romanen uppdagas själva familjehemligheten och då far berättelsen iväg med ett ryck. Riikka Pulkkinen kan uppenbarligen fånga läsaren om hon vill. Hon har bara överarbetat sin romankonstruktion så att man blir helt utmattad.

Om författaren vill ha med sig sin läsare in i tusen detaljer måste det finnas en magnetisk dragningskraft, antingen i språket eller i storyn. Språket i ”Den bästa av världar” har inte den kapaciteten. Pulkkinen skriver känsligt och omsorgsfullt men utan riktig litterär kraft. Och hon har nog en övertro på att vi ska fascineras av historien.

Den här romanen är ett exempel på hur en god idé kan stjälpas av ord i fulla lass och ett bygge som inte får någon tydlig form. Författaren är född 1980, debuterade med romanen ”Gränsen” och sedan kommit med ”Sanningen” och ”Främlingarna”, har många år på sig att slipa på sin romankonst.

