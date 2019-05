Översättaren Peter Landelius är död

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

Peter Landelius, svensk översättare, författare och mångårig ambassadör född 1943, var sedan många år tillbaka verksam i Sydamerika. Han gick bort i lördags i Chile, där han varit bosatt sedan 2004 med sin fru, skriver spanska tidningen El País.

Han började sin bana på Utrikesdepartementet 1966 och var sekreterare till flera socialdemokratiska utrikesministrar under sent 60- och tidigt 70-tal. Under 80- och 90-talet var han ambassadör för en rad sydamerikanska länder såsom Guatemala, Venezuela och Argentina.

Samtidigt ägnade han sig åt översättning av skönlitteratur till svenska, bland annat flera sydamerikanska Nobelpristagare – Gabriel García Márquez, Pablo Neruda och Mario Vargas Llosa. Han har också skrivit flera egna böcker och skrev om kultur och politik för tidningar som Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och El País. 2008 tilldelades han Natur & Kulturs översättarpris.

Peter Landelius blev 76 år.