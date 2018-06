Bengt Ohlsson: På berget står en ensam flaggstång

Det här är en ganska dålig berättelse. Och jag tror jag vet varför. Allt har hänt, så som jag återger det. Rasmus heter till och med Rasmus i verkligheten. Ingenting har spetsats till eller snurrats upp till fiktion.

Ändå känns det som något jag har drömt.

Det finns en stor skog utanför Orminge. För några år sen började jag åka ut dit med min hund. Till en början tedde sig skogen ogenomtränglig, och jag höll mig till stigarna. Men jag lärde mig hitta i den. Jag visste var man kunde ta sig uppför de branta bergen och var det fanns utsiktspunkter där vi kunde se ut över Danmarks holme och de vita båtarna som kom stävande från Finland, Åland och Estland.

Vi brukade vara ute i timmar. Jag fick barr i håret, kåda på händerna och lera på byxknäna. Jag brukade inte tänka på något särskilt. Jag visste vart vi skulle gå för att vara helt ensamma, och slippa stöta ihop med joggare, hundar eller svampplockare.

En vårdag klättrade vi uppför ett av de högsta bergen. Jag hajade till och stod sen alldeles stilla.

Någon hade rest en trädstam på berget. Den var kanske tre meter hög. En tall som kvistats till en stolpe. Högst upp fanns en tvärgående skena, och från skenan löpte fyra vajrar som var fästa vid metallöglor i berget. Öglorna hade förmodligen suttit där sedan tidigare, jag hade bara inte lagt märke till dem.

Jag vet inte varför stolpen oroade mig. Kanske för att jag inte förstod varför den hade rests där, på berget. Det fanns ingen väg som ledde fram dit. Knappt ens en stig. Närmaste parkeringsplats låg flera kilometer bort. Det fanns inga tecken på att stolpen var ett led i något kommunalt arbete. Inga maskiner, borrhål eller skyltar. Ingenting som bar spår av en mänsklig hand. Bara stolpen.

Någon hade kånkat den genom sly och snår. Kilometer efter kilometer. Rest den på klippan, fäst den vid öglorna, balanserat den så att den stod rakt och sen lagt en skyddande krage med stenar runt dess fot.

Vem? Och varför?

Under mina skogspromenader började jag söka mig till platsen. Och ibland upptäckte jag små förändringar. Tallstammen förlängdes högst upp med en smalare stolpe som hade surrats fast med rep. En annan dag såg jag spår av en lägereld. I en ihålig stock hade någon stuckit in knivar och gafflar.

Det började se ut som en kultplats av något slag.

En dag vajade en svensk flagga i toppen av stolpen. Den var oproportionerligt stor. Men den vajade som den skulle.

Sen fick jag syn på en skepnad vid klippan. I skogen tänker man inte på hur enahanda färgskalorna är förrän man upptäcker något som avviker från dem. En blå jacka. Ett ljust ansikte. En vit plastpåse.

Det var en man i min ålder. Mörkbrunt hår, öppen och vänlig uppsyn. Bredvid honom stod fyra ölburkar.

– Tjena, sa han.

– Tjena, sa jag.

Jag gjorde en gest mot flaggan.

– Är det du som har fixat den här? frågade jag.

– Ja, sa han och tog en klunk öl.

Sen pekade han på burkarna.

– Vill du ha en?

– Nä tack, det är lugnt.

Klockan var strax efter tre. Det var fredag eftermiddag.

– Men alltså... började jag. Vad är grejen med det här?

Han ryckte på axlarna och flinade.

– Jag tänkte att det borde reta svartingarna som bor där nere, sa han.

Jag hummade intetsägande. ”Svartingarna?” Nedanför berget låg en ensam villa vid vattnet. Kunde det vara den han menade? På Danmarks holme låg några hus, men där syntes aldrig ett livstecken.

– Man får göra vad man kan, sa han. Alla måste hjälpa till.

Jag svarade inte. Jag hade svårt att fatta vad han nyss hade sagt.

Men det var inte bara det. Att möta en främling mitt ute i skogen... det är inte läge att inleda några hetsiga diskussioner. Man är helt enkelt väldigt utsatt. Eller känner sig åtminstone så.

– Fast de kanske inte alls blir retade, sa jag. De kanske tycker att det är underbart att se en svensk flagga här uppe.

Killen fick något eftersinnande i blicken.

– Du bor nere i Lännersta, va? frågade han.

Jag dröjde med svaret. Ansträngde mig för att hålla rösten ren och sorglös.

– Nej, sa jag. Men jag har gjort.

– Men din farsa bor kvar?

– Ja, sa jag.

– Jag har sett dig där nere, sa han.

Det började bli obehagligt. Jag försökte bolla tillbaka frågorna. Bodde han själv här ute?

Han berättade att han hade gått i Nybackaskolan. Först då kände jag igen honom. Rasmus. Namnet fladdrade upp från ingenstans. Efternamnet kom jag inte ihåg. Men vi hade varit klasskamrater i lågstadiet.

Rasmus. En liten kille med utstående öron. Jag minns honom som snäll och tystlåten. Vår fröken hette Barbro Åhs. Hennes man var musiklärare i skolan. Vi lärde oss läsa och skriva. Mängdlära med äpplen och päron. Brännboll på dammigt grus. Lapskojs på gula plasttallrikar.

Nybackaskolan ansågs fin och ny då. Nu är den jämnad med marken, och ersatt av en parkeringsplats.

Rasmus frågar vad jag gör. Han vet att jag skriver. Jag säger något svepande och frågar vad han själv gör. Han svarar något svepande. Har jobbat på restaurang. Men den har bommat igen.

Vi pratar en stund om gamla bekanta. Vilka som bor kvar och vilka som inte gör det. Efter en stund säger jag hej då och går därifrån.

Sen går det några år.

Jag har fått söka mig till en annan skog, längre ut mot Gustavsberg, efter att min hund rykt ihop med en okopplad chow-chow. Den nya skogen är större, men jag har lärt mig att hitta även i den.

Ibland tänker jag på stolpen på berget, och Rasmus som kånkade dit den eftersom han hoppades att den svenska flaggan skulle ”reta svartingarna”.

En dag åker jag ut dit.

Solen har börjat gå ner. Jag har sällskap av hunden och min artonårige son. Jag har berättat för honom om stolpen på berget. Om min gamla klasskompis och besticken i den ihåliga stocken. Jag skämtar och säger att det är bra att ha sällskap av någon som är stor och stark. Men helt och hållet skämt är det förstås inte.

Vi parkerar bilen och går upp i elljusspåret. De har rustat upp det sen sist. Nytt sågspån. Nya lyktor.

Vi pratar om hur man argumenterar mot en övertygad rasist, eller en förintelseförnekare. Börjar man rada upp fakta? Men de tror ju inte på fakta. Min son tycker att man bör undvika konfrontation, för då låser de sig bara, och att man ska försöka inleda sina meningar med ”jag fattar vad du menar, men...”

Jag säger att om jag mötte en övertygad rasist eller en förintelseförnekare skulle jag börja prata om vad som helst utom rasism och Förintelsen. Fiske, eller fotboll. Jag vill inte stärka dem i deras utanförskap, eftersom det är just utanförskapet de traktar så hett efter.

Å andra sidan, fortsätter jag. Om vi själva var övertygade om någonting, och märkte att personen vi pratade med hade som högsta mål att få oss att ändra uppfattning – vad skulle vi tycka om det? Skulle vi inte på långt håll märka att den här personen var snäll och pratade om fiske för att få oss att byta åsikt? Och skulle vi inte känna oss manipulerade då?

Vi hittar ingen lösning. Den här gången heller.

Det har börjat skymma när vi kommer till stigen som leder fram till berget. Kommunen har satt upp en skylt. Jag läser:

Följer man den här stigen in i skogen kommer man snart till ett brandfält. Morgonen den 6 juni 2008 började det brinna här i skogen. Både brandkåren och militären var involverade i släckningsarbetet. Det brann hela dagen. Den 18 augusti 2015 var det dags igen. Under ett dygn brann skogen nordväst om det gamla brandområdet. Skogsbränder var vanligare förr. Då brann barrskogarna i Sverige ungefär två gånger per århundrade. Under 1900-talet blev människan allt bättre på att bekämpa elden. Idag brinner det nästan aldrig i skogen. En skogsbrand kan vara farlig men på många sätt är livet i skogen anpassat till mer eller mindre regelbundna skogsbränder. Över åttio svenska skogsarter är helt beroende av färska brandfält för sin existens. Exempelvis sotbagge och brandnäva. Brandnävans frön kan ligga i jorden i hundra år och vänta på att marken ska brinna. Över hundra arter gynnas av miljön som branden skapar. Till exempel våra hackspettar som drar nytta av den döda veden. Tallen är det träd som har anpassat sig bäst till att överleva skogsbranden. Kronan sitter högt upp och den tjocka barken skyddar mot hettan. Tittar man ut över brandfältet ser man nästan bara tallar.

Vi går över brandfältet. Fortsätter in i skogen. Knogar uppför berget. Bara en liten sträcka kvar. Där börjar det öppna sig mot stupet. Den blå himlen spänner ut sig.

Rasmus tallpelare står fortfarande där. Men den ser flagig och eftersatt ut. Stålvajrarna sitter kvar i sina öglor. Men snörena har bleknat i solen och faller slappt runt stenarna vid foten. Besticken i stocken är borta. Snart märker jag att det inte längre finns några krokar i den övre delen av flaggstången. Det går alltså inte att hissa någon flagga. Stången liknar en gevärspipa med påhäktad bajonett som pekar upp mot himlen.

Sen går vi tillbaka till bilen.

Och det är hela historien. Du kan förstås tolka den om du vill, jaga symboler och metaforer i kommunens text om brandfältet. Det här är trots allt en kulturartikel. Men berättelsen slutar här.

Eller så gör den inte det.