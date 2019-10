På drift – med tåg genom USA från kust till kust

1. Ibland, när Sverige sover och jag sitter uppe sent och skriver, händer det att jag för ett ögonblick förnimmer USA ovanifrån. Appalachernas böljande kullar. Iowas vajande majsåkrar. Den violetta skymningen över Los Angeles.

Korrespondenter kallar det för ”bevakningsområdet”, landmassan man ska hålla uppsikt över och rapportera ifrån. Amerika är annars så oöversiktligt, men sådana här sena kvällar hänger allt ihop, komprimerat och gripbart, som Vasastan under Karlsson på taket.

I Jack Kerouacs roman ”On the road” har berättarjaget Sal Paradise en liknande uppenbarelse i New Jersey. Inom sig förnimmer ”han hela det primitiva land som väller fram i en väldig ofattbar bula ända bort till västkusten, och all färdseln på vägarna, alla människor som drömmer i landets oerhörda omfång”.

Jag tänker på ”bevakningsområdet” när jag krupit ned i min bädd i vagn 2900 på Capitol Limited, ett passagerartåg i blankt stål som ska ta mig från Washington DC till Chicago, den första etappen av en tre dygn lång resa över den nordamerikanska kontinenten, från öst till väst, från Atlanten till Stilla havet, i Jack Kerouacs fotspår.

Artikelförfattaren i kupé vid avfärd från Washington DC. Foto: Björn af Kleen

Det närmar sig midnatt. Jag ser på den blå gps-markören i min mobiltelefon att vi närmar oss Cleveland, Ohio, omkring 60 mil från Washington.

Att ligga här i kupéns underslaf känns som att befinna sig i en kuvös. Det rytmiska dunkandet från rälsen, råmandet från loket. Svartdimman utanför fönstret, det avlägsna ljudet av vuxna röster, det gula skenet som sipprar in från korridoren. Vaggad till frihet från ansvar, snart sover alla i ”bevakningsområdet”.

Nästa morgon vaknar jag i gryningen. Vi har inte nått långt. Den blå nålen kryper fram genom nordvästra Ohio, samma rostbälte som jag somnade in i.

Landskapet utanför tågfönstret är flackt. Dova jordfärger, samma färger som i Bergslagen. Regn.

I restaurangvagnen begär jag ut frukosten som är inkluderad i priset för en biljett i liggvagn (omkring 5 000 kronor från Washington till San Francisco; då ingår tre måltider per resdag). Tunt svagt kaffe och en ciabatta värmd i mikrovågsugn så att det stekta ägget och osten klibbat ihop.

Jag sätter mig vid ett i bord, också det i rostfritt stål. Luftkonditioneringen sänder kall luft ned under tröjan. Ryggraden drar ihop sig.

Glesbygd utanför fönstret. Små samhällen med enkla trähus och stora bilar med flak. Ju längre västerut vi kommer, desto tätare bebyggelse. När vi närmar oss Chicagos sydöstra förstäder passerar vi fabriksskelett i ett gammalt industrilandskap. Avställda godståg, utrymda fabrikshallar. Rostiga containrar och lastpallar täckta av spindelväv.

Chicagos stadskärna med utsikt mot Trump International Hotel and Tower. Foto: Björn af Kleen

Detta gränsland mellan Ohio, Indiana och Michigan, vars människor röstade in Trump i Vita huset, är USA:s kanske mest ohälsosamma bygd. Mellan 1980 och 2016 minskade antalet arbetstillfällen i den amerikanska tillverkningsindustrin med nästan en tredjedel. Den genomsnittliga timlönen i Ohio är fortfarande lägre än den var 1979.

Det var här, och i Appalacherna, som det epidemiska missbruket av receptbelagda smärtstillare tog fart på 1990-talet, ett krig med kemiska stridsmedel som läkemedelsindustrin framgångsrikt fört mot den egna befolkningen. Över 400 000 har dött av överdoser. 2015 konsumerade 93 miljoner amerikaner receptbelagda smärtstillare, nästan en tredjedel av landets befolkning.

Timothy Snyder, historieprofessorn vid Yale, skriver i boken ”Vägen till ofrihet” att läkemedelsepidemin ”zombifierat” det amerikanska folket. De beroendeframkallande preparaten slår ut förmågan att fatta rationella beslut, möjligheten att lära från erfarenhet och anpassa sig till sociala sammanhang.

Snyder hävdar att kopplingen mellan smärtstillare och Trumps framgång i valet 2016 är ”spektakulär och uppenbar”. I Pennsylvania, som tåget passerade genom under småtimmarna, var varje region som gick från Obama i valet 2012 till Trump fyra år senare hårt märkt av läkemedelsberoende.

Att vara zombie, levande död, är ett oamerikanskt tillstånd. Den amerikanska drömmen handlar om rörelse, om ekonomisk, social och geografisk mobilitet.

Nu går tåget så sakta att det känns som vi står till. Nästan tre timmar försenade.

Jack Kerouac var skicklig på att gestalta och exploatera myten om det rörliga amerikanska urtillståndet.

Michigansjön med Chicagos stadskärna i bakgrunden. Foto: Björn af Kleen

Kerouac, som dog för just 50 år sedan i veckan, var förgrundsfigur i den så kallade beatrörelsen, en grupp intellektuella som gjorde uppror mot det välfärdssamhälle som växte fram efter andra världskriget. De vände sig mot banaliteten i den nya materialismen, ledan och konformismen i de växande förstädernas mamma-pappa-barn-tillvaro.

Beatförfattarna revolterade på alla fronter: de knaprade amfetaminer, levde ut bisexualitet, lät sig inspireras av afroamerikanska kulturuttryck som jazz och bebop, fördjupade sig i österländska religioner, prövade och flyttade fram yttrandefrihetens gränser genom att skriva ”obscen” dikt.

Men Kerouacs mest berömda motståndshandling gick ut på att möta det samhälle som han upplevde som stagnerat med hög fart. 1957 fick han sitt genombrott med ”On the road”, där hans alter ego Sal Paradise och dennes musa Dean Moriarty maniskt flackar fram och tillbaka över den nordamerikanska kontinenten.

De liftar på rangliga lastbilsflak, kastar sig ombord på Greyhound-bussar i sista sekund, bränner i vrålfart i hyrbilar genom mellanvästerns ”dåsiga” jordbruksbygder. En självvald fattigtillvaro, en romantisk rotlöshet där det centrala är att hela tiden ”vara i rörelse”.

I upptakten av ”On the road” blir Sal och Dean stoppade av en sheriff som frågar dem: ”Är ni på väg nån särskild stans, pojkar, eller bara på väg?” De konstaterar innan de drar vidare: ”Vi förstod inte hans fråga, som var en förbannat bra fråga”.

”On the road” lästes som självbiografi, men var fiktion och skönmålning. Kerouac, en katolik med fransk-kanadensiska rötter, var betydligt mer konservativ än romanens oskuldsfulla berättare Sal Paradise. När Kerouac dog av inre blödningar efter långvarigt alkoholmissbruk vid 47 års ålder 1969 delade han ett hus med sin mamma i Saint Petersburg i Florida.

Kerouacs hus i Orlando, Florida 2008. Foto: John Raoux/AP

Dean, som i romanen beskrivs som en ”västerlig vind, ett ode från slätterna”, var i verkliga livet en trasig hustrumisshandlare. Det faktiska persongalleriet runt Kerouac satt ofta i fängelse eller var fast i drogmissbruk – en mindre rörlig tillvaro är svår att tänka sig.

Men samtidigt är romanens myt på riktigt. Drömmen om vilda västern, kulten av nybyggarna som tog sig över Mississippifloden och bröt igenom gränsen till det okända. Det är lätt att glömma hur sent den amerikanska västern koloniserades, särskilt i dag när Kalifornien är en av världens största ekonomier och Internetindustrins födelseplats och hemvist.

Koloniseringen genomfördes i nära samarbete med järnvägsbolagen. En federal lag gav privatpersoner äganderätt till 160 tunnland mark om de bosatte sig på jorden och brukade den. Men den mest värdefulla marken gavs till järnvägsbaroner. De var effektiva kolonisatörer. Militären tvingade bort ursprungsbefolkningen med motivet att stora arealer behövde avsättas till järnvägen. Southern Pacific Railroad stod färdig 1887. Markägare kunde frakta grödor och boskap till Mellanvästerns stora städer; en början på den moderna köttindustrin.

”On the road” är full av järnvägsarbetare, luffare i ”gamla kläder som hade blivit alldeles svarta av sot från järnvägar och smutsen i godsvagnar och nattläger på marken”.

Föreställningen om den rörliga amerikanen kommer ur den här erfarenheten – en nation som gradvis flyttar fram sin bortre gräns. Den amerikanska evolutionsberättelsen.

Det gör ”zombifieringen” av det amerikanska hjärtlandet utanför tågfönstret så extra smärtsamt. Amerikaner är inte gammpojkar, som de norrländska män kallas som stannar kvar hemma i byn. Men det är just gammpojkar som många amerikaner har blivit.

Här i rostbältet, i de enkla trähus som tåget passerar, kryllar det av dem.

Likt många andra klassiska romaner fångade ”On the road” en värld som redan när den fästes på papper var på väg att försvinna. Åren efter andra världskriget, då romanen utspelas, markerade början på slutet för den riktigt stora rörligheten mellan amerikanska delstater. Mellan 1948 och 1971 sjönk migrationen inom landet med 51 procent, enligt mobilitetsforskaren Tyler Cowen. Sedan dess har den nästan halverats igen.

Jack Kerouac, 1962. Foto: AP

Globaliseringen har paradoxalt nog bromsat amerikaners flyttande inom landet. Kopplingen mellan en specifik plats och dess tillverkningsindustri är nästan obsolet – de flesta fabriker tycks kunna flyttas till Kina eller Mexiko.

Det innebär att amerikaner som skulle behöva bryta upp, ur opioidmissbruk och arbetslöshet, från avfolkningsbygder och håglöshet, inte gör det längre.

Det blev tydligt inför presidentvalet 2016, där opinionsmätningar visade att Trumpväljare i mycket högre grad än Clintonväljare bodde kvar i samma bygd som de en gång föddes i. Vita, lågutbildade väljare var särskilt orörliga. För dem verkade nästan all form gränsöverskridande utgöra en provokation. Deras dröm var en mur. Och Hillary Clinton i fängelse.

Det mest extrema uttrycket för ett land som stannat av: under 2010-talet bor fler unga amerikaner, människor mellan 18 och 34, hemma hos föräldrarna än i någon annan form av boende. Just det slags ”generationsboende” som Sal Paradise flyr ifrån när han ger sig ut på vägarna i ”On the road”. Hans första anhalt: Chicago, bebopens hemvist. En musik, skriver Kerouac, som har lika ”frenetiskt bråttom” som Sal och Dean.

Nu är vi också framme i Chicago – bland ”gnisslande spårvagnar, tidningspojkar, tjejer i farten, dallrande odörer av stekt mat och öl, blinkande neon”.

2. Tåget mot Kalifornien avgår prick klockan 14. Union Station i centrala Chicago är ett jugendpalats från 1925 med marmorgolv, romerska pelare och välvda träbänkar. Det känns som att vänta på tåget i Stockholms stadshus.

Prakten påminner om att amerikanska tåg en gång i tiden skulle appellera även till den övre medelklassen – inne på Union station är det lätt att se Don Draper från ”Mad men” framför sig, på väg hem till Betty och barnen med fedoran nedtryckt i pannan och tre Dry martini innanför västen.

På östkusten åker borgerligheten fortfarande tåg – Acela Express fraktar lobbyister i dräkt och kritstrecksrandiga kostymer mellan Manhattans Penn Station och Washingtons pampiga tågstation bakom Kapitolium.

Men på långrutterna är mycket av den tjusiga rekvisitan bortrationaliserad. De stoppade fåtöljerna, äkta mattorna, snittblommorna. Liksom sekreterarna och barberarna.

När jag nämnt för amerikaner att jag tänker tågluffa till San Francisco har de tittat på mig med medlidande i blicken – som det plötsligt gick upp för dem att jag vore mycket fattig. Långa tågresor är för knäppgökar, excentriker med oceaner av tid. Sökare utan behov av en tidtabell. En oroande kategori.

Restaurangvagnen redo för middagsservering på California Zephyr. Foto: Björn af Kleen

Men tåget som vi nu ska bestiga, California Zephyr, är fortfarande en smula snofsigt.

I restaurangvagnen har borden vit duk, middagsmenyn bjuder på biff från gräsätande ko och konduktören bär gammeldags uniformsmössa med skärm.

Men så är rutten också storslagen, med hypnotiskt vackra naturomgivningar. ”Västanvinden” (zephyr) pilar fram över Iowas och Nebraskas prärier, ned mot Colorado och Klippiga bergen, genom Utahs glödande stenöken och in i Kaliforniens skuggiga skogar, med snöklädda bergstoppar och frodiga granar.

På väg upp till Klippiga bergen. Foto: Björn af Kleen

Men innan vi kommer dit ska vi igenom Chicagos sydvästra förstäder. Naperville heter allra första stoppet. Kerouacs Sal och Dean hade aldrig stannat här. Välmående medelklassmiljö, ett pendlarsamhälle fullt av inflyttade läkare och ingenjörer. Amerikas svar på Täby? Nej, tack. Vidare!

Men den här typiskt republikanska tillväxtregionen rymmer sin egen revolutionära kraft. I mellanårsvalen 2018 röstade Naperville bort den manliga republikanska kongressledamot som hade representerat distriktet i fyra mandatperioder och valde i hans ställe en 32-årig afroamerikansk sjuksköterska, den kvinnliga demokraten Lauren Underwood.

Mönstret upprepades runt storstäder över hela USA. Konservativa kranskommuner som röstat republikanskt sedan andra världskriget vände plötsligt partiet ryggen, i vad som uppfattades som en rikstäckande protest mot president Trump.

Sen går det undan. Snart är vi ute på vischan. Majsfält efter majsfält. Vitmålade bondgårdar. Blanka silos fulla av spannmål som blänker i eftermiddagssolen. Svarta kor som betar i dalgångarna.

Tänk att så stor del av USA fortfarande är jordbruksbygd. Det var marken och de vilda buffelhjordarna som först lockade pionjärer över Mississippifloden. Kerouac var förtjust i ättlingarna till dessa nybyggare. ”On the road” är full av ”ståtliga bonnläppar” som kan pissa stående från lastbilsflaket samtidigt som de halsar hembränd whiskey. På väg att ”söka skördejobb” ute på slätten.

Colorado River. Foto: Björn af Kleen

Sal Paradise ”häftigaste lift” sker bakpå en lastbil som rattas av ”två blonda unga bönder från Minnesota” som ”har kraftiga handleder och öppet sinne”. Breda välkomnande leenden. I ”On the road” är lantbrukarna oskulder. Jordens män. Cowboys med grässtrån i mungipan.

I den roman som följde på ”On the road”, ”Dharma bums” från 1958, trängde Kerouac djupare in i religiös naturromantik. Bokens huvudperson Japhy Ryder är baserad på den fortfarande verksamma författaren Gary Snyder, som kallats ”ekologins hovpoet”.

Det finns en länk mellan beatförfattarna och klimatet, i deras smittande kärlek till det amerikanska landskapet. John Leland, journalist på New York Times och författare till boken ”Why Kerouac matters” skriver i ett mejl till mig att gestalten Sal Paradise är ”grön” i minst två avseenden: ”han hyste en vördnad för marken och dess livsformer och energier; och han avstod från konsumtion. Hans katolicism och buddism gav honom en känsla av att jorden var helig och bör hanteras som sådan.”

Agrarromantiken i ”On the road” är fortfarande suggestiv. Att läsa romanen i utkiksvagnen är som att gå på bio. Den solbrända majsen snuddar nästan vid tågfönstret. Lätta vita molnbankar far över den ljusblå himlen. Korna glänser.

Några tågresenärer tittar ut över Iowas jordbruksbygd. Foto: Björn af Kleen

Men verkligheten är inte så idyllisk som den ser ut. Iowa är USA:s största jordbruksstat efter Kalifornien, med nästan fyra miljoner kor. Ur gapen på de svarta kreaturen, som betar så oskyldigt längs banvallen, ångar livsfarliga metangaser. Iowa är ett politiskt slagfält.

I ett utkast till den klimatpolitiska visionen ”The Green New Deal” inkluderade den demokratiska kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez en mening om koutsläpp. Ytterhögern reagerade med hjärtat. ”De vill ta ifrån er era hamburgare! Vad Stalin drömde om men aldrig uppnådde!” larmade extremisten Sebastian Gorka. En republikansk kongressledamot från Utah hakade på, kallade till presskonferens utanför Kapitolium i Washington DC där han demonstrativt högg tänderna i en hamburgare.

”Matdags!” vrålar Kerouacs favoritbönder från förarhytten. De är framme i North Platte i Nebraska, slättlandet väster om Iowa. Hela gänget traskar till en restaurang och serveras hamburgare och kaffe. Bönderna från Minnesota ”vräkte i sig enorma mängder käk som om de vore hemma i sin mammas kök igen.”

3. Måste vi, som en konsekvens av klimatkrisen, börja leva lika primitivt som dem?

Det är den frågan som gör mötet med amishfolket så existentiellt laddat.

En sen eftermiddag sitter en hel koloni i utkiksvagnen. Kvinnor i vita hättor och vadlånga klänningar. Män med lugg som Gustav Vasa och kraglösa arbetarskjortor.

De konverserar varandra på ålderdomlig tyska. Några skriver koncentrerat i sina resedagböcker, andra spelar kort.

De verkar ha så trevligt i sin tidsbubbla. Milda blickar, återhållsamma gester. En farbror sover middag med kinden lutad mot tågfönstret. Till och med snarkljuden låter behagligt förmoderna, som en ljus flöjtslinga ur en Mozartsonat.

Amishfolket, i dag över 300 000 personer, växer snabbt. Under de senaste 25 åren har antalet ökat med 150 procent, främst tack vare stora barnkullar och minskad spädbarnsdödlighet.

Susy and Martin, lantbrukare från Pennsylvania i restaurangvagnen. Foto: Björn af Kleen

USA:s kanske mest isolerade minoritet lever i lantliga enklaver i Pennsylvania, Ohio och Indiana. Livsstilen varierar något mellan kyrkorna, som de kallar sina samhällen. Men kärnan bygger på en sträng kristendom som högaktar måttfullhet och praktiskt arbete . De kallar sina landsmän, amerikanerna, för ”The English”. De kör inte bil eller flyger. Tåg är ibland ett godkänt transportmedel.

Alla europeiska turister i utkiksvagnen sneglar lystet på amish-resenärerna, men ingen hur man ska ta kontakt.

I boken ”Främling på tåg” skriver den brittiska författaren Jenny Diski om hur svårt hon har att nå fram till den amishgrupp hon stöter på i en amerikansk tågvagn, eftersom amish endast tycks ha ögon för sig själva – ”som om hela gruppen var en enda enhet, en inåtbuktad, enkelriktad spegel.”

Men dagen därpå uppstår en öppning. Tåget kör genom Utah. Jag sitter ensam vid ett utkiksbord. Plötsligt ställer sig en ung amishkvinna på knä på sätet mittemot, för att komma åt att fota ett dramatiskt klippmotiv med sin enkla handkamera.

Det visar sig att hon och maken är på väg till Los Angeles. De ska besöka ett konvent för naturläkemedlet Protandim, som hjälper mot stress och åldrande (säger de). En stor del av deras amishgrupp hemma i Ohio har börjat konsumera mirakelpillret. Maken Andrew undrar, i egenskap av ”ambassadör” för läkemedelsföretaget, om jag är intresserad av en kur.

Amishkillarna Raymond och Andrew demonstrerar sin resetelefon. Foto: Björn af Kleen

Jag föreslår att vi talar om saken över middag. Vid åtta på kvällen lämnar Andrew hustrun i sittvagnen och tar med kompanjonen Raymond till restaurangvagnen.

Det är första gången som Raymond och Andrew åker tåg. Hemmavid föredrar de häst och vagn. Andrew är sadelmakare och Raymond husbyggare. De beställer båda kyckling med potatismos och haricots verts.

– Just like home, säger Andrew lyckligt när tallriken anländer.

Båda angriper sina kycklingbröst med två gafflar vardera. Råder knivförbud? De svarar förläget att deras mammor brukar skära upp maten innan den serveras på bordet. De lever i storfamiljer innan de gifter sig. Båda har tiotalet syskon var.

När mörkret lägger sig över Utahs klippor har jag ställt så många frågor om deras liv att de i all artighet börjar undra litet över Sverige. Jagar svenskar? Med pilbåge eller bössa? Äter vi kött? Gnager vi då direkt från benet?

Med ens känns restaurangvagnen som Mattisborgen.

Amishfolket invandrade till USA från Europa från mitten av 1700-talet på flykt undan religiös förföljelse, och försöker leva som när de först anlände. Men deras teknikmotstånd är inte helt konsekvent. De avstår i regel från elektricitet och rinnande vatten i sina hem – Raymond visar ett fotografi på en vacker träkåk med brutet tak från sin hembygd Kinsman i nordöstra Ohio.

Samtidigt har de med sig små gps-monitorer ombord på tåget. Och primitiva mobiltelefoner som de kopplar upp mot trådlösa routers för att kunna hålla kontakt med omvärlden. Raymond förvarar sin resetelefon i en stor portfölj i svart hårdplast, som väcker omgivningens fascination när han drämmer upp den på tågborden.

Under middagen frågar jag om det finns en drömepok som amishfolket skulle vilja återvända till. Andrew svarar med en utläggning om bilen. Innan bilen blev allmänt tillgänglig för amerikaner var skillnaden i livsstil mellan amish och ”The English” mindre, säger han. Bilen, och all den rörlighet och bekvämlighet som den förde med sig, var en förutsättning för moderniteten.

Kerouac skulle kanske ha skrivit under på den analysen. ”On the Road” är en mycket bilromantisk roman. På första våningen i Beatmuseet i San Francisco står en kurvig brun Hudson, samma bilmodell, ”låg och smäcker”, som Sal och Dean dundrar med från Virginia till New York. ”On the road” utlöste en trend: än i dag är det något av en passagerit för västerlänningar att korsa USA i hyrbil.

Golden Gate-bron i San Francisco. Foto: Björn af Kleen

Men det är samtidigt värt att komma ihåg att Sal och Dean flackade över USA innan det nationella motorvägsnätet etablerades. De körde snabbt men på krokiga vägar, genom små samhällen, och mötte vanliga människor.

Bilåkandet i ”On the road” är dessutom socialt. Det pratas oavbrutet, dricks, äts och kopuleras. Nya resenärer tar plats när andra går av. Det har väldigt lite med dagens amerikanska bilåkande att göra, som ofta är antisocialt. Det finns 250 miljoner personbilar i USA, och privatbilistens trafik i och runt städer är fortfarande den största utsläppskällan av växthusgaser (enligt färska siffror från Boston University).

Det lär inte nog ändras på ett tag. Varje måltid ombord på tåget intar jag tillsammans med främmande amerikaner, man placeras ihop med par eller enskilda resenärer vid bord för fyra. Mellan tuggorna gör jag opinionsundersökningar om tågets framtid i USA. Flera säger att de ombord på tåget saknar den privata avskildhet som de kan njuta av i sina bilar.

”Att bowla ensam” var Harvardprofessorn Robert Putnams berömda bild av samtida amerikansk alienation, den som undergräver samhällsengagemang och hotar demokratin. Här är en annan bild: bilköerna som uppstår när amerikaner ska fly sina översvämmade eller nerblåsta hem. Att drunkna i bilen är den vanligaste dödsorsaken i samband med de tre senaste årens orkaner, orkaner som blivit allt värre tack vare utsläppen från samma slags bilar som de sedan dör i.

4. Sista morgonen vaknar jag i Nevada. Det är åtta minusgrader ute. Himlen går i bleka pasteller.

Jag ligger i underslafen och tittar ut genom fönstret. Brunt stäpplandskap. Motorvägen löper strax intill rälsen. Lastbilar dundrar förbi, långt snabbare än tåget.

Under förmiddagen korsar vi gränsen in till Kalifornien. Trollskog. Ett vykort.

Men bara en timme norrut ligger Paradise, staden som totalutplånades i en eldsvåda den 8 november i fjol. Söderut ligger Mojaveöknen med Death Valley. Där var juli 2018 den hetaste månaden i planetens historia. Jorden där är så torr där att lantbrukets kemikalier tränger upp ur marken och ger frukt- och grönsaksplockarna cancer. De bär dubbla lager kläder i 45-gradig hetta.

Strax efter lunch är vi framme i Sacramento, Kaliforniens huvudstad. Vi tar avsked av Raymond och Andrew. De vandrar nedför perrongen under sina breda svarta hattar.

Tåget gör sedan en sväng mot sydväst, mot det skarpa ljuset i Stilla havsbukten. Sista biten mot San Francisco, ”kontinentens ändstation”, går längs vattnet. Allt glittrar. Det är onsdag eftermiddag. Vi steg på i Washington i lördags. Det ska bli skönt att gå av, och lite ledsamt.

Slutstationen, Emeryville strax nordost om San Francisco. Foto: Björn af Kleen

Jack Kerouac förlikade sig aldrig med den kult som ”On the road” gav upphov till. Generationer av män läste den som en handbok. Och visst handlar den om att bränna över kontinenten i bil. Men även det resandet kom att förändras.

Under 50-talet köpte hotellkedjan Holiday Inn upp gamla vägmotell och strömlinjeformade dem. Motorvägsnätet rullades ut över kontinenten. Det instrumentella, teknokratiska samhälle som Sal och Dean hade flytt efter kriget hann ikapp dem.

När Kerouac gav sig ut på vägarna som erkänd författare på 60-talet och mötte välartade familjer på turiststråk äcklades han. ”Du kan inte göra vad jag gjorde”, sade han två veckor före sin död i oktober 1969. Ingen såg längre vad han såg. Ingen var längre ”sentimental eller poetisk kring tåg och dagg på staketen i Missouris gryning.”

Men där hade han fel. I dag går det faktiskt utmärkt att upptäcka hans romanvärld med tåg. Kanske är det med tåget man kommer som närmast Sal och Deans resande, som var ändamålslöst och i klang med jordens grundslag.

Kvarteret Haight-Ashbury i San Francisco där 60-talets proteströrelse föddes. Foto: Björn af Kleen

Första gången som Sal anländer ”Frisco” i ”On the road” ser han ”långa bleka gator med spårvagnsledningar höljda i vit dimma” och ”märkligt utstyrda luffare”. Det har inte förändrats. Vi tar en buss från tågstationen in mot stan. I parkerna vilar sig uteliggarna i den varma eftermiddagssolen. Vi är framme.