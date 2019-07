På luffen genom den engelska litteraturen

Att angöra Hull

Det gungar, på nattfärjan från Rotterdam. Inte något fruktansvärt. Inte något orimligt. Men det gungar. Det gungar alldeles särskilt, vill jag påstå, för den av oss som sover i den övre kojen.

Jag ligger och försöker räkna ut den matematiska formeln för att bevisa den känslan för resesällskapet, som verkar tro att hans koj gungat likvärdigt, när en metallisk röst meddelar att vi angjort Hull.

Hull. Inte det första resmål man tänker på, om man ska radda sevärdheter i England.

På darriga ben och med grå kinder kör vi ut i vänstertrafiken. Eller snarare, en av oss kör ut i vänstertrafiken. Den andra sitter bredvid och skriker ”iiii” med regelbundenhet. I korsningar, rondeller. Vid parkerade bilar. Ibland där emellan, lite allmänt.

Om Hull skrev Philip Larkin, engelsk poet: ”A place cannot produce poems: it can only prevent them, and Hull is good at that.” Jag skriker ”iiii” igen, åt en poesibefriad motorvägspåfart.

I närliggande Beverley däremot hittar vi något som kan besjungas av barderna, nämligen en full English breakfast, och en stor kanna svart te. Den är en livboj, en relationsräddare. Vi talar om kannan och inte längre om fartygskonstruktion.

Fungerar lagret av fiktion som lagt sig över England som ett ständigt förgyllande Instagramfilter?

Ju mer te jag häller, desto mer förundras jag över kannan. Den är så vanvettigt tekannig att man blir misstänksam. Gradvis blir jag övertygad om att stora delar av den engelska kanon handlar om denna tekanna.

Den känns som att mötas av ett höganäskrus om halsen på någon, när man kliver av skärgårdsbåten. Man undrar om Skansen har reklamkampanj.

Medan resesällskapet samtalar med den lokale slaktaren, som stannat för att småprata om cricketen, tar jag min första anteckning. ”Hull, nej. Beverley. Ja? Tekannan = atrapp? Obs: Slaktaren visslar. Kuliss?”

England – myt, dröm, spegelland

Vi är på resa till, i, ett England, som kanske inte finns. Böckernas England. En magisk plats. Från barndomens ”Milly, Molly” och ”Det blåser på månen”, via ett livs konsumtion av mer eller mindre klassiska verk, har jag läst om människorna som bor på den här ön. Jag vet hur byarna och pubarna, gårdarna och godsen, skogarna och kullarna ser ut, doftar. Var tekannan står.

Självfallet måste en sådan säkerhet problematiseras. Enligt böckerna finns England. Men böckerna har låtit påskina att det finns lyckliga slut, romantisk kärlek och penetrativa orgasmer. De är inte tillförlitliga. Varför skulle inte även England vara myt, dröm, vara spegelland.

Samtidigt kan man inte bortse från att vi är här nu: med baconen på gaffeln, slaktaren på halsen och teblad mellan tänderna. Sant, eller falskt? Jag lutar mig över bordet så bysten doppar i de vita bönornas tomatsås. Viskar ”tror du han är skådis”, om slaktaren, som visslat vidare hem till sin mamma, för ett småprat.

Där står det. Klädskåpet

På The New Inn, en pub med rum längs vägen, finns ett exemplar av William Wordsworths dikter, en tekanna och ett klädskåp i brunt trä. Jag försöker skratta bort det senare, men ja, det står där. Klädskåpet. Lika verkligt som eftersmaken av bacon.

I baren sitter Donny och dricker sin pint lunch och tittar på cricketen. Jag nyper resesällskapet i armen: blåställ och tweed, dricker lunch, exakt enligt manus.

Slaktaren, bonden, vem ska komma härnäst? Den vänlige polisen? Nalle Puh? Jag antecknar, med ett öga mot dörren.

Bilder av Brontëland

Yorkshire är Brontëland. Vilda vidder och ett mörker som bakgrund till flammande kärlek.

Ständigt denna kärlek. Är den verklig? Ser den ut som en tekanna, när man möter den? Som i drömmen?

Systrarna Brontë skrev om den utifrån ett ideal, inte utifrån erfarenhet. Deras högspända bilder av känslor är farliga att ha som karta för det egna själslivet.

Men i landskapet de skrev hade de gått varje steg. Det märks. Där är ljungtuvan. Vägen slingrar sig över klippa, hed, under en faktisk himmel.

Kan landskap se ut så här, kanske kärleken också kan vara något i hästväg.

Far from the Madding Crowd

På The George i Penrith hänger bilder på Bonnie Prince Charlie, den skotske kronpretendenten som besegrades vid Culloden Moor på 1700-talet, eller i förrgår, och som ätit lunch här. I lobbyn finns några Wordsworth och en ”Far from the Madding Crowd”.

Golven är rutiga av heltäckningsmatta, korridorerna vindlande, och i rummet står de: tekannan, klädskåpet. Lite högre än det förra, med dubbeldörrar, och mörknad lack. Jag lägger handen mot träet, men det är inte dags ännu.

Bonnie Prince Charlie förekommer i Diana Gabaldons fantastyklassiker ”Outlander”, som även går på tv, eller på det som var tv förut.

Jag slår mig vördnadsfullt ned med en gin och tonic. Resesällskapet dricker öl. Jag försöker lägga fötterna i kors, sätta mig mindre som på museum. Jag vet ju, intellektuellt, att denna noppiga fåtölj i ett mot sin heltäckningsmatta vilt kontrahentiska mönster näppeligen är den som Bonnie Prince Charlie satt i… och dessutom hör han inte till texten, han är ju historisk, inte litterär.

Men historia är väl litteratur, och tvärtom. Är fiktiva personer mindre påhittade än historiska personer? Är våra närmaste verkligare för oss än romangestalter?

Tänk på Hilary Mantels böcker om Cromwell. Hon korsar det historiska och det litterära på ett sätt som gör det omöjligt att inte tro på bägge. Hennes Thomas är en av de människor jag känner bäst.

Det tänker jag på när jag dricker GT:n i Bonnie Prince Charlies chintzfåtölj. Resesällskapet läser The Sun.

Litteraturens lager över England

Skulle vi tycka att detta var lika mysigt om det var Sverige? Dessa små städer (pub, kyrka, rödakorsbutik, korsning) – är de EGENTLIGEN på något OBJEKTIVT MÄTBART sätt trevligare än svenska städer (pizzeria, kyrka, rödakorsbutik, korsning)?

Eller fungerar lagret av fiktion som lagt sig över England som ett ständigt förgyllande Instagramfilter?

”Jag kan nästan fatta”, säger jag när vi svänger genom Greystoke, ”det där med Brexit.”

”Hur menar du?” frågar resesällskapet.

”Iiii”, säger jag åt en parkerad brevbärare.

”Hur menar du?” frågar resesällskapet.

”Ja men liksom… här är så himla trevligt jämt och samt. Om jag bodde någonstans där det var så trevligt skulle jag heller inte vilja att saker förändrades. Men nu bor man ju i Sverige, och där vill jag att allt ska förändras.”

”Jo”, säger resesällskapet, ”ska vi mot Ruthwaite eller High Ireby?”

”Iiii”, säger jag åt en särskilt tät buske. ”Så, blir man fascist av att ha det så här trevligt i längden?”

”Menar du att bara människor som bor i idyller är fascister?” frågar resesällskapet.

”Iiiii”, säger jag, för jag har inget bra svar.

”Dessutom har England varit med i EU sedan, eh, ja, jättelänge”, säger resesällskapet. ”Det du letar efter ligger hundra år bakåt i tiden. Och då var allt täckt av koldamm.”

Man undrar hur Brexitlitteraturen kommer att se ut. Man undrar vad ens litterära hjältar hade gjort av den.

Cumbria toppar sig och dalar sig där ute. Det är hisnande. Husen ser ut som hus. Träden ser ut som träd.

”Nej”, säger jag, ”du ser ju, det ligger precis där, inte för hundra år sedan” och försöker peka på ett lokalt, gulligt får. Men då har vi rullat vidare, så i stället pekar jag på en busskur.

Vi har fått tips om Silloth. Det ska ligga vid kusten och vara otroligt trevligt, för ett turistande par som vi. Vi parkerar bredvid puben, bakom kyrkan, spejar desperat efter det charmerande.

Men om Silloth kan man säga som Larkin om Hull. Platser kan inte producera poesi, men de kan förhindra den. På betongfundamentet vid det dyiga lågvattnet dricker vi pulverkaffe. Jag gör tjocka streck i anteckningsboken. Wordsworth har inte skrivit om Silloth.

”Är det här kanske det verkliga England, då?” frågar jag med en sur blick över kopplocket. ”Jag tror jag är botad från fascismen för i dag.”

Huset där Wimsey bodde

Man undrar hur Brexitlitteraturen kommer att se ut. Man undrar vad ens litterära hjältar hade gjort av den.

Boris Johnson har ju helt klart hämtat sin repertoar från ”Liftarens guide till Galaxen”. Man kan bara drömma om det stycke prosa Douglas Adams hade manglat fram ur omröstningarna. Med planetnamn och allt.

Och vad hade Sayers gjort? Hon skrev sina lätta, gräddiga deckare i perioden mellan första och andra världskriget. Tiden skymtar – i klasskildringarna, i morden – som järnfilsspån blandat i tårtströsslet.

När kommer de första Brexitdeckarna? När kommer de första post-Brexitdeckarna? Vi korsar gränsen till Skottland.

Dorothy Sayers tillbringade flera somrar i Kirkcudbright. Av en slump råkar vi parkera vid Greengate, det arts & crafts-målade hus som hon använde för Bluegate i ”Fem villospår” (”Five red herrings”), där Peter Wimsey löser mord bland konstnärer, hobbyfiskare och golfare. Jag upprepar: vi står utanför det hus där Peter bodde. På våra fötter. De vanliga fötterna.

Jag tar en selfie. En vallfärdsselfie: mot denna helgedom har jag lagt mina fingertoppar. Fingertoppar som luktar lite, får erkännas, efter lunchens rökta makrill på varma havrekex.

I trädgården står en kvinna och lever och rensar en rabatt. Jag hatar henne ganska mycket, för att hon är en verklig människa. Vi köper skotska jordgubbar, vinägerchips och ostar att ha med oss till middag. Lägg ostarna, särskilt, på minnet.

Lochfoot, som den första kyssen

”Iiii”, säger jag i varje hårnålskrök på väg upp i kullarna. Särskilt när vi möter en lockig man i förhistorisk sportbil, tutandes, med en retriever i framsätet. Jag är tämligen säker på att han var med i en, eller två, av P G Wodehouses bättre bitar, och gör en bister notering om denna omständighet.

Sedan slutar jag säga ”iiih” och säger ”aah” och ”ååh”.

Landskapet kring Threecrofts Farm i Lochfoot är spektakulärt. Det skulle kunna kallas motsatsen till Hull. Man svänger ner på den lilla stigen, mellan de tunga träden och parkerar framför huset, med sin spetsiga gavel och sitt trekvartsmastade tennisnät.

Det är som den första kyssen, om den inte vore nervös, eller snuvig, utan allt man trott.

Rummen har allt man kan önska i fråga om bekvämligheter: ostämt piano, tre eller fyra exemplar av ”Far from the Madding Crowd”, två exemplar av Wordsworths samlade dikter, en tekanna, en annan kanna i form av en citron, i fönstret, inget varmvatten, men ett äldre stillastående ur på väggen.

Och så det riktiga Klädskåpet. Det med stort K. Som får händerna att pirra. Otåligt väntar jag på att resesällskapet ska ta sin promenad, så att jag kan stanna och låtsas jobba.

Men jag ska inte jobba.

Klädskåpet igen. Porten till vad som helst

Lampan borde varit släckt, det var skola dagen efter. Jag kunde höra kvällsljud: mammas knattrande, pappas fiol, skogen utanför. Täcket – blå ränder och rosenknoppar – uppe runt axlarna. Potatis, kött och äpple i magen.

Ja, lampan borde ha varit släckt. Jag skulle bara läsa några sidor. Men så längst in i ett rum, i en gård på landet, hittade jag ett klädskåp, och klev in i Narnia.

Vi visste inte, Lucy och jag, att det var Narnia, den gången. Vi visste bara att bakom garderobsväggen fanns en ny värld. En som vi alltid skulle söka oss tillbaka till.

För Lucy var magin att det fanns en värld bakom garderobsväggen. Spännande nog. För mig, och för de läsare som gjort samma resa, var magin exponentiell. Narnia är en möjlighet. Men England är också en möjlighet. Ett ställe där husen på landet vindlar, där rummen har klädskåp, där klädskåpen kan vara porten till vad som helst.

Stark tobak, för en sjuåring.

Nu är jag här. Dörren gnisslar och jag sträcker fram en fot, för att kliva ut i det okända.

Jag tvekar. Man är inte sju längre. Jag tänker på barnen, om de kommer att sakna mig, som jag kommer att sakna dem. Men dragningskraften är så stark att… Plötsligt knackar det på ytterdörren, uppfordrande.

Där ute står värden, en man med klar blick, skära shorts och gul tröja, och vill höra om vi har funnit oss till rätta.

”Bra”, säger jag förvirrat, ”jag jobbade”, med en gest mot den stängda datorn.

Han tittar skeptiskt mot den gläntade dörrspringan där inne, och håller mig bestämt kvar i ett småprat till dess att resesällskapet kommer hem, för att helt prosaiskt ställa väskan i garderoben.

På kvällen kollar vi på ”The trip”. Den är kul.

De skotska folkdjupen

Vi åker genom Skottland, med P3:s Lockerbiedokumentär på radion, punkterad av ”iiiiih”, mot Kelso.

På puben pratar vi med en ung man som säger citerbara saker om Brexit och Wordsworth, saker som verkligen skulle ha skänkt gravitas åt reportaget. Men jag har tagit två gin och tonic så anteckningarna blir svårlästa. Jag tror det står: splittrande, folkets röst, inte svartvitt, global trend. Ingen nydanande analys av läget, men jag tycker den får vara med ändå, som kommande från de skotska folkdjupen.

I wandered lonely as a cloud

Vi åker söderut. Elizabeth Bennet, hos Jane Austen, kom aldrig till The Lake District. Praktikaliteter stod i vägen, så hon hamnade i Peak District i stället: vilket ju var tur, för att det skulle bli ett lyckligt slut på hennes kärlekshistoria.

Alla andra människor, däremot, verkar ha kommit hit. Det är lapp på luckan i Keswick. På tehuset talar 25 amerikanska pensionärer om Wordsworths ”I wandered lonely as a cloud”, till middag får vi 38 amerikanska pensionärer som talar om Wordsworths ”I wandered lonely as a cloud” och frukosten äts (utan vita bönor, tack) med två amerikanska collegeprofessorer, som talar om Wordsworths älskarinnor.

Man missar lätt sitt lyckliga slut på grund av praktikaliteter.

Ond ost från Kirkcudbright

Vi överger det pittoreska, till förmån för trafikhelvetet kring västkusten. Passerar Blackpool; talar om filmen ”Funny bones”. Passerar Liverpool; talar om Beatles. Passerar Congleton, Wem och Shrewsbury; och talar inte om så mycket.

Faktiskt börjar stämningen i bilen bli en smula tryckt. Samtalet vill inte riktigt flyga. Våra själar vandrar inte likt moln. Snarare har vi en bekymrad air. Vi kastar förstulna blickar på varandra, på hunden, på varandra igen. Vi passerar Ludlow och Hereford i mättad tystnad. Jag mäktar inte ens ett ”iiiiih”.

Kanske är det pressen av att resa tillsammans i dagar i sträck? Kanske är det vad som händer i längre relationer? Kanske är kärleken en illusion. Det finns kanske inte några magiska garderober, eller lyckliga slut, bara transaktioner, tunt förklädda av underhållningsindustrin för att konsumtions…

Nej, nu vet jag vad det är. Det är Osten. Osten från Kirkcudbright. Den har nu färdats i en Toyota hybrid, i solsken, i fyra dygn, och vill göra sig gällande.

Alla som läst Jerome K Jeromes precisa beskrivning av vad en ost gör med en resa kan förstå situationen. För er andra säger jag bara: ”Tre män i en båt”, The cheese incident.

Jag handlar resolut och kastar osten till/på ett lokalt, gulligt får. Befriade kommer vi till Tintern där luften är hög och klar, sikten god, och månen rund.

Utandning på Tintern Abbey

På Hill Farm vaknar man med tuppen. Han gal över dalen, mot floden som skymtar, ett sidenband tappat i grönskan. Så långt tuppen kan se, ända till Devils Pulpit, böljar det. Han gal igen.

Jag kliver ut i morgonluften. Tintern Abbey sticker ur trädtopparna, näckrosorna ligger på dammen. Tuppen gal en tredje gång och jag känner, i en flyktig stund, att vi är här. Anteckningsboken ligger glömd vid huvudkudden. Det är här vi är.

Jag andas ut: ljudlöst.

Att landa i Wordsworths landskap

Det finns landskap vi sett innan vi kommer fram. Kärleken är ett sådant landskap. Wey Valley, i södra Wales, är ett annat.

Man kan ta sig till bägge om man orkar sitta tillräckligt länge i bilen.

Wordsworth har skrivit om platsen, förstås. ”Lines composed a few miles above Tintern Abbey, on revisiting the Banks of The Wye during a tour, July 13, 1798” är ett av hans mästerverk.

Vi kommer dit den 15 juli, 2019.

Och allt är sant.

