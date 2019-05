Palestina planerar alternativt Eurovision

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Uppdatering 190516 13.45: Texten har tillfogats en rättelse

Globalvision hålls på lördag, samma dag som finalen i ESC avgörs i Tel Aviv. Enligt arrangörerna är tanken inte att skapa en direkt motvikt till Eurovision, men att presentera ett ”positivt alternativ”.

Globalvision-fester kommer att hållas i bland annat Ramallah och Haifa samt i London och Dublin och bland dragplåstren finns brittiske artisten Brian Eno samt en rad framstående palestinska musiker. Inga europeiska tv-kanaler bevakar arrangemangen, som dock kommer att sändas via webben.

Utöver Globalvision har palestinierna höjt sina röster på andra sätt i samband med ESC. Bland annat har man uppmanat världsstjärnan Madonna att bojkotta sitt framträdande under finalen, och anti-ockupationsorganisationer har satt upp en enorm reklamskylt med sloganen ”Dare to dream of freedom”, en parafras på Eurovisions slogan ”Dare to dream”.

Rättelse: I en tidigare version av texten användes en felaktig bild