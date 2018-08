Palle: Mannen i panik innan deadline

Det är som vanligt mycket att göra innan man ska iväg på resa. Fyra veckor i Grekland, arbetande semester. Om man skulle söka definitionen för ordet paradox skulle den frasen – ”arbetande semester” – passa som hand i handske. En uppsjö av bilder, texter och film att producera.

Knappt hinner jag ro ihop det allra sista arbetsmaterialet som ska med innan vi hastar mot Arlanda. Dotterns utlovade stålar skickas försenade via Swish från flygbussen på långtidsparkeringen till terminalen.

Hen som uppfann den betalningsmetoden torde haft tonårsbarn. Kommunikationer med dottern via sms, mejl, Whatsapp eller telefonsamtal ses numera som obsoleta.

”Vi hörs på Swish, pappa”.

De fyra veckorna i Grekland avverkades i nyfunna vänners lag. Middagarna med Laila och Ralph var uppskattade pauser i allt arbetande, och de avslutades varje kväll med att djurälskande Laila skulle mata katterna kring huset ”rättvist” med mat i stora kvantiteter som hon fått Ralph att ta med sig från restaurangen. Obetalbar är hans kommentar där han står med händerna fulla av matrester på trottoaren.

”I wonder how many rules I am breaking right now. A vegetarian jew with ham in one hand and cheese in the other. And I don’t even like cats.”

Som alltid hade jag köpt en bok på Arlanda. Något ledig skulle man väl ändå kunna vara mellan varven? Ännu en av alla de pocketböcker att lämna kvar till andra som också lagt långbrallorna på hyllan ett slag.

Själv uppskattar jag fribokshyllorna ute i världen mycket. Boken jag köpte blev ett särskilt lyckat val. Det är föga förvånande att boken ”1793” av författaren Niklas Natt och Dag toppar försäljningslistan och man får leta länge efter någon med fräsigare författarnamn. Det har något prosaiskt men samtidigt lyriskt över sig.

Månne upphovsmannen, liksom indianerna i USA möjligen fått sitt namn utifrån personliga egenskaper? Jag glömmer aldrig graven utanför Wounded Knee där en begraven kvinna fått det deskriptiva namnet ”She who respects nothing”.

Jag undrar vad mitt litterära artistnamn skulle kunna bli? I skrivande stund skulle det passa bra med:

”Mannen som i panik skriver kåseri på Namn o Nytt precis innan deadline”.