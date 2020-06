Pandemilåtarna kan bli årets sommarplåga

Den pågående pandemin präglar samhället på alla plan, och kommer att sätta sina spår i kulturen framöver – inte bara för att kulturlivet drabbas hårt av ett delvis nedstängt samhälle, utan troligen också som tematik i framtidens litteratur, teater och film. Men allra snabbast att reagera har popmusiken varit. Det har redan släppts otaliga låtar som på ett eller annat sätt handlar om pandemin – både högst allvarliga, och med lättare anslag.

När nyhetsbyrån AP sammanställde coronamusiken i början av maj listade man 40 låtar. Från Todrick Halls dansgolvsdänga ”Mask, gloves, soap, scrubs” och Randy Newmans social distanserings-låt ”Stay away”, till Rodney Jenkins gospel-allstar-låt ”Come together” och Death Cab For Cutie-sångaren Benjamin Gibbards softa isoleringspoplåt ”Life in quarantine”.

I Sverige har Samir & Viktor & TIX gjort låten ”Karantän” med textrader som ”handsprit överallt och pandemi som bossar” och ”sitter utan lön i min karantän, skypar med nån vän, wohoho”. Dr Alban har i sin tur släppt den något mer personfokuserade ”Hello Sverige”, en ny version av hans gamla hit ”Tio små moppepojkar”. Där uppmanar han befolkningen: ”Hello Sverige, lyssna på Tegnell, han är stabil, rak och rationell.”

”Vi håller ut” är en annan sorts pandemilåt. Här har man försökt göra den typ av maffiga allstar-uppslutning som hade sin glansperiod under 1980-talet med ”Do they know it’s Christmas” och ”We are the world”. I ”Vi håller ut” – en cover av den spanska låten ”Resistiré” från 1988 – har man samlat främst schlagerartister som Sarah Dawn Finer, Jessica Andersson och Robin Bengtsson som avlöser varandra i textraderna.

Initiativtagare till ”Vi håller ut” är Micke ”Mikeadelica” Gustafsson, videoproducent och creative director. Han säger att han fick idén när han hörde nyinspelningen av ”Resisteré” av ett gäng spanska artister. Låten har blivit en stor hit i Spanien under pandemin.

– Jag tyckte redan att den var fantastisk, men kontexten gjorde den ännu bättre. Jag satte mig på skoj och översatte den till svenska och tyckte den blev ganska bra! När jag kontaktade en vän till mig som är musikproducent, Fredrik Thomander, tyckte han att idén var superbra men att min text var skitdålig.

Ingela ”Pling” Forsman fick i uppdrag att skriva en ny svensk text, och totalt runt 50 olika musiker och artister spelade in låten.

– Låten blev tokschlager, vilket jag avskydde – det är inte riktigt min sorts musik! – men samtidigt fanns där något fint och bra, säger Micke Gustafsson.

Varför tror du att det görs så många låtar på pandemitemat just nu?

– En anledning är att det finns en inspiration i sorgen och att det här är något som påverkar en personligen. En annan anledning är att man vill kapitalisera på det, få en skjuts i sin karriär. Det är nog de två viktigaste anledningarna.

– Samir & Viktor har till exempel gjort en riktig skitlåt som verkligen kapitaliserar på situationen. Men... kanske femton fjortisar hör den och förstår att de ska hålla sig inne. Då har de kanske räddat femton själar som räddar femton till. Jag tycker inte att det finns något dåligt med det, säger Micke Gustafsson.

Anna Charlotta Gunnarson Foto: Claudio Bresciani/TT

Anna Charlotta Gunnarson är journalist och författare och har bland annat skrivit boken ”Popmusik rimmar på politik”. Hon är också aktuell med en ny säsong av radioserien ”Fejk” som synar historiska skeenden. Hon säger att artisternas skäl till att spela in en pandemilåt förmodligen är lika vitt skilda som resultaten.

– För vissa handlar det om klick, det är ett perfekt sätt att visa att man är medveten och hänger med sin samtid. För andra handlar det mer om ett klassiskt världssamvete, som Benjamin Gibbard-låten – jag vill inte kalla det för pekoral, men där har vi mer en ”fin killes låt”.

Hon tror att det finns flera faktorer som påverkar floden av pandemipop: Tekniken finns, som möjliggör att både artister och vanligt folk kan spela in. Många sitter hemma och har inte så mycket annat att göra.

– Sedan tänker jag också att det är en intressant kris på det sättet att alla förstår allvaret, men det är inte uteslutande allvar som med Vietnamkriget eller medborgarrättsrörelsen. Det finns utrymme för ett stråk av humor också, det går att sticka i väg lite, att göra en låt om munskydd eller handsprit.

Det finns en ”novelty”-aspekt i vissa låtar som är intressant, säger hon – och väldigt tidstypisk.

– Det är en ny form som är inspirerad av mem och Tiktok. Det har hänt ganska fort.

Det finns flera historiska skeenden som satt sina spår i popmusiken. Anna Charlotta Gunnarson nämner den amerikanska medborgarrättsrörelsen och Vietnamkriget, aids-epidemin på 1980- och 1990-talen och svältkatastrofen i Etiopien som var föremål för Bob Geldofs World aid.

– I Sverige tänker jag främst på 1970-talet, när det var mycket engagemang för städare och gruvarbetare, festivaler och spontana stödgalor. Det har det även varit mot nazism och främlingsfientlighet över lag.

– Det är intressant att det kommit så lite musik om Metoorörelsen, det har jag funderat mycket över. Varför såg vi aldrig någon hit kring det, inga riktiga anthem?

Kanske blir pandemipopen årets sommarplåga, men frågan är hur vi kommer att se på den här periodens popmusik i framtiden. Visst finns det exempel på låtar i historien som satt ett stort avtryck och blivit klassiker – även om de inte är så många.

– ”We are the world” är väl ett benchmark för hur man samlar ärliga människor som gör något under vissa förutsättningar för att skapa magi. Det är det alla vill åt, det är den renaste formen, där alla pengar gick oavkortat till att hjälpa, säger Micke Gustafsson.

Hur är hållbarheten för en sådan här låt?

– Det kommer väl att finnas en eller två internationella och en eller två nationella som hänger sig kvar. Resten försvinner i flödet och kommer inte att betyda någonting. Jag hoppas så klart att det blir vår låt som hänger kvar, den är gjord med kärlek, säger Micke Gustafsson.

– Den som klarar det bäst är den som lyckas göra låten både allmängiltig och specifik samtidigt. Något som man både kan relatera till om femtio år, och som vi alla känner igen oss i precis just nu, säger Anna Charlotta Gunnarson.

Det mesta kommer nog att falla i glömska. Som Lasse Berghagens Vietnamlåt tillsammans med Anni-Frid Lyngstad från 1971 – en bortglömd favorit för Anna Charlotta Gunnarson.

– ”Vi vet allt men nästan inget” heter den, den är ganska underbar. Men den hade inte hög status då, så man glömmer bort att Lasse Berghagen faktiskt var djupt engagerad.

Lyssna på DN:s Spotifylista med de femton bästa pandemilåtarna