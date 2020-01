Paolo Sorrentino: Nakenhet är en del av livet – också för påvar

Den allsmäktiga serieskaparen Paolo Sorrentino vet precis hur man gör för att skapa effekter. I den officiella trailern till den nya serien ”The new pope” låter han Jude Laws påvefigur strosa som en stolt tupp i generande tajta badbyxor på en strand full med kvinnor – ackompanjerad av en instrumentalversion av Bob Dylans ”All along the watchtower”.

– Jag roade mig lite genom att leka lite med bilden av Jude Law som sexsymbol. Men detta ska inte ses som någon provokation, utan snarare som en kärleksförklaring till realismen där nakenhet är en del av livet. Det gäller ju även påvar. Med det sagt är jag inte rädd för att bryta tabun på jobbet, ler Paolo Sorrentino på en uteservering på Lido i samband med världspremiären för ”The new pope” på Venedigs filmfestival.

Den Neapelfödda regissören ser ut som en korsning mellan en självsäker maffiaboss och en bohemisk grosshandlare där han sitter och puffar på sin feta cigarr. På söndag den 26 januari är det premiär (Cmore) för andra delen av Sorrentinos serietrilogi om Vatikanen. ”The new pope” fortsätter där ”The young pope” slutade.

När Jude Laws amerikanska Påve ligger i koma skickar Vatikanen en delegation till England för att värva sir John Brannax (spelad av John Malkovich), en intellektuell aristokrat med mascara som presenterar sig med orden: ”Jag är en skör och delikat man.” Det är bäddat för spänd stämning i Vatikanen när Jude Laws amerikanska påve Lenny inser att han inte är den enda utvalda.

Jude Law och John Malkovich konkurrerar om jobbet i ”The new pope” Foto: Gianni Fiorito

– Jag har alltid intresserat mig för styrkebalansen mellan olika människor. Och detta är ju mycket roligare att studera när det handlar om män med makt eftersom allt blir mer uppenbart och uppförstorat, ler Sorrentino som fick impulser att skriva en andra säsong först när han satt vid klippbordet med ”The young pope”.

Bild 1 av 2 Jude Law i ”The young pope” Foto: , Cmore Bild 2 av 2 Ur ”The new pope” Foto: Gianni Fiorito Bildspel

Precis som tidigare staplar den musikdrivna regissören sina slösande rika tablåer på varandra, blandar det heliga med det profana, politik med intimitet, det satiriska med det drömska.

– Om första säsongen skildrade Vatikanen inifrån, handlar den andra om Vatikanens relation till omvärlden. Länken mellan de båda säsongerna är att jag ställer en lång kedja av frågor. Jag skulle vilja vara troende men är det inte. Det räcker långt att hela tiden bära på frågan om jag borde tro eller inte, ler han och tar ett nytt bloss på cigarren.

För mig börjar fanatismen när någon tvärsäkert slår fast ”så är det” och inte ens vill lyssna på någon annans argument

Ett annat huvudtema i den nya säsongen handlar om fanatism. I en av scenerna låter han terrorister spränga Michelangelos berömda marmorskulptur Pietà i luften.

– Jag vill ta upp riskerna med fanatiker. Inte bara när det handlar om terrorattacker utan om alla former av fanatism som växer fram kring en massa olika frågor - mat, djur, allt möjligt. För mig börjar fanatismen när någon tvärsäkert slår fast ”så är det” och inte ens vill lyssna på någon annans argument.

För Sorrentino finns det alltid en direkt koppling mellan hans eget liv och hans mer eller mindre manodepressiva verk.

– Visst, allt kommer naturligt för mig, filmerna är en direkt spegling av mitt eget liv. Alla strider som mina rollfigurer utkämpar är hämtade från min inre kamp. Precis som mina filmer kan jag vara väldigt deprimerad men också rolig ibland. Hela mitt jobb handlar om att hitta rätt sorts subtila balans, säger Sorrentino.

På frågan om han fått några reaktioner från Vatikanen skakar han på huvudet.

– Nej, inte mycket, men jag uppskattar att kyrkan är långsam och eftertänksam – i kontrast till vår galna tidsanda där alla tycks reagera med reptilhjärnan. En teolog som står påve Franciskus nära skrev bra saker om ”The young pope” och tyckte heller inte att den var provokativ. Vilket är helt sant. Mina serier är inte anti-kyrkliga, vi försöker bara skildra kyrkan ur alla aspekter - både bra och dåliga, säger Sorrentino som tillsammans med Luca Guadagnino (”Call me by your name”, ”A bigger splash”) rankas som Italiens mest spännande regissör.

”Den stora skönheten” med Tony Servilio vann Oscar för bästa utländska film. Foto: Indigo Film/Medusa Film/Babe Fil

För några år sedan vann Sorrentino både en Oscar och en Efa-statyett för det existentiella satirdramat ”Den stora skönheten” där musan Tony Servillo spelar en 65-årig engångsförfattare till festprisse som drabbas akut av eftertankens kranka blekhet efter ännu en hedonistisk festnatt i Rom. Sorrentino lät också Servillo spela två skandalomsusade italienska politiker – premiärminister Giulio Andreotti i ”Il divo” och Silvio Berlusconi i ”Loro”, där han bland annat lät iscensätta de beryktade ”bunga-bunga”-partyerna utifrån nyhetsartiklar.

– Jag har upptäckt att det är enklare att skriva om fiktiva rollfigurer. Med verkliga människor måste man vara väldigt försiktig och respektfull. Och jag är inte längre särskilt intresserad av att spela det spelet.

Jennifer Lawrence ska spela huvudrollen i ”Mob girl”. Foto: Thibault Camus

Å andra sidan har han redan brutit med sina nya principer sedan han uppvaktats av Jennifer Lawrence. Den Oscarsbelönade filmstjärnan vill att Sorrentino ska regissera henne i en filmatisering av den Pulitzer-belönade ”Mob girl: a woman’s life in the underworld”. Boken bygger på den sanna historien om Arlyne Brickman, en judisk kvinna som var älskarinna till olika maffiamedlemmar i 30-talets New York innan hon blev informatör till FBI.

– Efter att ha skildrat äldre män med makt vill jag fokusera mer på kvinnor och yngre människor. Vi håller på att utveckla detta så jag vet inte riktigt vart historien tar vägen, men Jennifer Lawrence är en fantastisk skådespelare.

”The new pope” har premiär på Cmore den 26 januari.

Jude Law, Paolo Sorrentino och John Malkovich vid världspremiären för ”The new pope” i Venedig. Foto: VINCENZO PINTO

