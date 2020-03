Recension: ”Parisaren” av Isabella Hammad är en klassisk läsfest

Roman Isabella Hammad ”Parisaren” Övers. Alva Dahl Norstedts, 574 sidor Visa mer

Ett fartyg lämnar hamnen i Alexandria med destination Marseille. Året är 1914. Bland passagerarna finns en ung palestinier från Nablus, vid den tiden ännu en stad i det ottomanska imperiet. Den unge mannen är huvudperson i Isabella Hammads debutroman ”Parisaren” som bygger på författarens egen familjehistoria. Midhat Kamal, som den unge mannen heter, var hennes gammelmorfar.

Han kommer från en välbärgad familj, har gått gymnasiet i Istanbul och är nu på romanens första sida på väg för att läsa medicin på universitetet i Montpellier. Där får han bo hos en fransk läkare och dennes dotter; som den upplyste kosmopolit han är rör han sig obehindrat i den franska salongen och läsaren dras lika lätt in i en miljö som kunde vara hämtad ur någon av de stora realistiska 1800-talsromanerna. Tänk Stendhals ”Rött och svart” eller Tolstojs ”Anna Karenina”.

Isabella Hammads förmåga att skapa närvaro- och verklighetskänsla är nämligen överväldigande: vi ser med Midhats ögon, han noterar klädernas färger och tygernas kvalitet, far med blicken över bokryggar och äkta mattor, och uppfattar de närvarandes gester och minspel även på stort avstånd. Han deltar i samtalen men lyssnar mer än han pratar, dialogen är en skickligt återgiven blandning av artigheter och väsentligheter, frågor och påståenden. Det är omöjligt att inte dras med. Stämningen är laddad; när kriget bryter ut blir de unga fransmännen inkallade, snart är bara Midhat kvar.

Han förälskar sig i dottern i familjen, känslorna visar sig vara besvarade, men förhållandet får ett abrupt slut när Midhat upptäcker att hans värd för anteckningar om honom, studerar honom som exempel på hur ett nytt språk kan få en ”primitiv hjärna” att utveckla komplext tänkande. Han har från början betraktat sig själv som jämlik, nu ser han sig reducerad till ”arab” och lämnar Montpellier utan att ta farväl.

Han åker till Paris, läser på Sorbonne och börjar umgås med andra landsmän som drömmer om ett Storsyrien befriat från det turkiska oket. Det är nu han blir ”parisaren”, habitué på caféer och bordeller lika väl som på Bibliothèque Nationale.

Så är det 1919, kriget är slut, turkarna har förlorat, England och Frankrike förhandlar fortfarande om hur gränserna skall dras i Mellanöstern när Midhat tar sin examen och återvänder till Nablus. Han tycker sig höra hemma lika mycket i Frankrike som i Palestina, men väl i Nablus tvingas han in under traditionens välde. Om han inte gifter sig och går in faderns tyghandel blir han arvlös.

Skildringen av livet i Nablus som det var för hundra år sedan är lika levande som de franska scenerna, teglasen är alltid fyllda, liksom faten med dadlar och baklava. Männen har makten men kvinnorna verkställer den: Midhats farmor lägger ner kraft och magi på att hitta en brud åt honom medan han drömmer om sin franska kärlek och försöker förhala det oundvikliga.

Romanen utspelar sig under 22 år, från 1914 till 1936 då det arabiska upproret inleds: mot engelsmännen och mot den snabbt ökande judiska invandringen. Den historiska utvecklingen från panarabism till palestinsk nationalism speglas i individerna, de är bärare av olika hållningar till kampen för självständighet och individuell frihet. Midhats vän Hani, som utbildat sig till jurist i Paris, vill enighet och verkar på diplomatins nivå, sysslingen Jamil tar till vapen, kvinnorna för sin egen frihetskamp.

Midhat förblir ”parisaren”, den som färgats av sin tid i Frankrike, som håller fast vid sina västerländska kostymer och kravatter och som älskar diskussionen, förmågan att se saken från flera håll, tvivlet. I Paris insåg han att judar och araber var samma sort i fransmännens ögon, i Palestina hotar judarna att göra araberna till en minoritet i deras eget land, men alla blir lika sjuka, konstaterar Midhat när han hamnar i sängen bredvid en judisk medpatient på sinnessjukhus i Bethlehem.

Midhat är framför allt ensam, hans tid i Istanbul, Paris, Kairo och Nablus har gjort honom till en människa som betraktar sig själv utifrån och som samtidigt har en högt uppdriven känslighet för de signaler andra människor skickar ut. Isabella Hammad skriver på engelska, den ymniga förekomsten av oöversatta franska och arabiska fraser kan nog störa en del läsare, men om man ser dem som en språklig fondtapet där allt har betydelse även om allt inte går att urskilja, fungerar de inte utestängande.

Midhat delar sin ensamhet med många klassiska romanhjältar som rest långt och upptäckt att det aldrig går att återvända. Han inser till slut att han snarare än att vara hemma i både Paris och Nablus inte är hemma någonstans. Isabella Hammad behandlar sin romanhjälte med ömhet och respekt: han lever i en trasig värld där varje bräcklig fred byts till krig och där de han älskat mest dör eller vänder sig bort i fiendskap. Och ändå ger han inte upp. Det finns hopp, även för honom.

