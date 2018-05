Parkteatern stoppar världen i sommar

Musikalen, som skapades av duon Leslie Bricusse/Anthony Newley och som i original hette ”Stop the world – I want to get off” hade premiär i London 1961. Den sattes upp på Broadway året därpå och föreställningen där gick 555 gånger.

År 1963 hade ”Stoppa världen” svensk premiär på Scalateatern med en viss Jan Malmsjö i huvudrollen som clownen Lilleman. Nu är det Albin Flinkas som ska spela Lilleman och sjunga klassiker som ”Vad för en tok är jag?” och ”Bygga upp ett stort berg”, men Flinkas säger att han inte tänker uppträda som clown (som Malmsjö gjorde). Det får räcka med Manne af Klintberg.

Huvudnumret 2018 är alltså denna musikalkomedi i ett svindlande tempo, som enligt huvudrollsinnehavaren handlar om just det rasande tempo vi lever i.

– Vi jagar framgångar hela livet, vi ska vara till lags och vi ska leverera. Det finns en inflation av möjligheter, men tiden räcker inte till. Det är därför han vill stoppa världen, eller åtminstone trycka på pausknappen för att få tid att fundera, säger Albin Flinkas, som är en av 11 deltagare i föreställningen. Dessa 11 delar på 30 roller, Albin spelar ”bara” en, men den viktigaste.

Albin Flinkas är inte bara skådespelare utan även konstnärlig ledare för Klara soppteater och biträdande chef för Parkteatern, som om två veckor startar sin 77:e säsong. Ännu är det inte officiellt, men DN kan avslöja att det blir Flinkas som tar över chefskapet för Parkteatern.

– Ja det stämmer, men det får jag koncentrera mig på nästa år. I år är jag bara skådespelare.

Nuvarande Parkteaterchefen Sissela Kyle, som gjorde praktik på Parkteatern 1980, är inne på sin fjärde säsong som teaterchef, en säsong som blir hennes sista. När hon tog över chefsstolen på Parkteatern sa dåvarande chefen för Kulturhuset Stadsteatern, Benny Fredriksson, att det var den bästa rekrytering han hade gjort under alla sina år som teaterchef.

Benny Fredriksson, som avled tidigare i år, hyllas av Kyle i programmet, som delades ut vid torsdagens sedvanliga programpresentation i Galärparken. Som vanligt innehåller programmet en blandning av ”stort och smått, lätt och tungt, glatt och vemodigt”.

Sissela Kyle ska själv medverka på scenen i den 100-årsjubilerande pjäsen ”Historien om en soldat”, tonsatt av Igor Stravinsky. Där spelas soldaten av Fredrik Meyer medan Kyle inte enbart har berättarens roll. Hon spelar dessutom djävul, prinsessa, vän och gammal gumma.

– Det är en härligt fräck historia om en soldat som möter djävulen och byter sin fiol mot rikedom, säger Sissela, som gav ett smakprov på både djävulen och den gamla gumman på scenen.

Bland det som är sig likt i programmet är clownen Manne på tio platser mellan den 8 och 20 juni. Lika traditionellt är nationaldagsfirandet, Jazz i Galärparken (14 juli), Soppteater som flyttar utomhus och tre författarsamtal. Kristian Luuk samtalar med Evin Ahmad den 19 juli på Årsta torg. Fem dagar senare intas samma scen av DN:s Lotta Olsson och författaren Katarina Wennstam och den 1 september samtalar DN:s Johan Hilton med Jonas Gardell.

Lägg därtill dockteater, dans, Pettson & Findus, Shakespeare på engelska och väldigt mycket musik – precis som vanligt. Plus att Cornelispriset för första gången kommer att delas ut i Vitabergsparken (16 augusti).

Sissela Kyle säger att hon visste vad hon gjorde när hon tackade ja till att bli chef för denna kulturinstitution, men nästa sommar vill hon vara ledig. Fast hon lovar att dyka upp i publiken. Det är då hon ska kvittera ut ”sin kulturella skatteåterbäring”, den som kallas Parkteatern.